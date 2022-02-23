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Когда война по-настоящему: что должны делать Украина и Запад?

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

23 февраля 2022, 22:07

Воевать нам надо по-настоящему. Но задавить эту заразу - "путинскую агрессию" мы сможем, только если соответствующие меры примет и Запад.

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Все имеющиеся санкции против РФ - как комариный укус / коллаж Reuters

Сейчас большое количество людей в Украине и мире задаются вопросом "что делать с Путиным и российским государством-агрессором?".

Наши западные партнеры уже поспешили рассказать нам о своих санкциях в отношении России и некоторых ее граждан. В принципе, списки санкций в отношении российских олигархов - "кошельков Путина" которым Великобритания перекрывает кислород, - это правильно. Но они проживут и без своих британских активов. Запрет на инвестиции в "ЛДНР" - сомнительное решение, поскольку вкладывать туда деньги и раньше никто особо не хотел.

И будем честными – все эти санкции, как комариный укус.

Россия имеет такие ресурсы, что может себе позволить спокойно реагировать на подобные ограничения со стороны Запада. Плюс ей сейчас помогает мощный Китай.

Санкции - это косметические меры, тогда как требуется серьезное хирургическое вмешательство.

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Что же нужно делать?

Начнем с себя.

• Необходимо полностью прекратить все контакты с Россией, фактически перейти в состояние войны с ней. Де-факто.

Читайте такжеПочему Путин опасается начинать большую войну с Украиной• Всем украинским гражданам, которые находятся на территории России, пришло время ее покинуть. МИД уже призвал украинцев воздержаться от поездок в РФ, а тем, кто находится в этой стране, рекомендовал немедленно уехать из нее.

• Перекрыть границы с Россией. Любое сообщение с РФ, в том числе транспортное, должно быть прекращено.

• Запретить деятельность в Украине всех пророссийских политических партий и общественных организаций.

• Ввести безусловное табу на коммерческие и экономические отношения между Украиной и Россией.

• Выдворить всех российских дипломатов из Украины.

• Арестовать все российское имущество и активы РФ на территории Украины.

• Отказаться от использования российских энергоносителей и прекратить транзит российского газа через территорию Украины. Это станет очередным сигналом для Европы о том, что в Украине война идет по-настоящему. Но и самой Украине придется затянуть пояса и начать наконец строить собственную независимую энергосистему, используя свою нефть в газ, альтернативные источники энергии, искать других поставщиков энергоносителей в мире.

Читайте такжеПутин помешался на почве ненависти к Украине и СШАЕсли нужно, я лично готов отапливать свой дом дровами или электричеством.

У нас есть атомные электростанции, которые могут обеспечить страну необходимыми объемами электричества.

• Наконец начать строить укрепрайоны на российской границе. С высокой вероятностью российские войска из ОРДЛО начнут боевые действия против Украины и попытаются расширить оккупированные территории и зайти к нам в тылы. Обойти наши линии обороны через российскую и белорусскую границу. Высадят десанты на Азовском побережье для окружения Мариуполя. Как тут не вспомнить, что в свое время надо было не рассуждать о проекте "Стена", а строить настоящий укрепрайон вдоль всей нашей восточной границы под названием "Европейский вал". Окопы, блиндажи, минные поля, линии снабжения, защищены склады, противотанковые и противопехотные заграждения – все это нужно было делать раньше и продолжает быть актуальным в настоящее время. Нам нужна своя "линия Манергейма".

• Запустить на полную мощность оборонпром. Заводы которые выпускают оружие, снаряжение, военную технику, снаряды, пули и т.п.

• Да, нам придется просить помощи у наших западных союзников – деньгами, энергоносителями, вооружением и гуманитаркой.

Воевать - так воевать. И воевать нам надо по-настоящему. Но задавить эту заразу - "путинскую агрессию" мы сможем, только если соответствующие меры примет и Запад.

Что нужно делать нашим западным партнерам?

• Выдворить российских дипломатов из всех западных стран, которые являются нашими союзниками и считают Россию страной-агрессором.

• Запретить вещание на западных информационных пространствах российских пропагандистских телеканалов.

* Ввести санкции против всех местных компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией.

* Ввести санкции против чиновников, которые являются лоббистами России на Западе.

* Арестовать все российское имущество и активы, находящиеся в странах – союзниках Украины.

• Отключить, наконец, Россию от международной финансовой системы SWIFT.

* Прекратить все торгово-бизнесовые отношения с РФ.

• Ввести под эгидой ООН "голубые каски" на территорию Украины и расположить их вдоль всей восточной границы. Они обеспечат нам возможность возводить укрепрайоны по этому периметру.

• Обеспечить срочное вхождение Украины в НАТО и ЕС.

Эффективной будет только полная и комплексная блокада России. Только тогда это по-настоящему остановит агрессора.

Европа должна вспомнить 30-е годы прошлого века.

Гитлера не остановили, когда он стал нарушать положения Версальского договора, милитаризировать Германию и наращивать ее военный потенциал. Его не остановили, когда он присоединил к Германии территорию Саарского бассейна - по итогам проведенного там референдума (как похоже на то, что происходило в Крыму и на Донбассе в 2014 году). Гитлера не остановили, когда он совершил аншлюз Австрии. Его не остановили, когда он аннексировал Судеты и впоследствии оккупировал всю Чехословакию. Его не остановили, когда он захватил Клайпедский край Литвы. И как только Гитлер вторгся в Польшу, с ним пришлось воевать. Это стоило миру от 55 до 70 миллионов человеческих жизней…

Однако остановить Гитлера можно было гораздо раньше – когда ресурсы европейских стран на начало военных операций в разы превышали возможности нацистской Германии.

Политика умиротворения агрессора не только не сработала, но и отзывы увеличила его аппетиты, побудила его на еще большее расширение своей агрессивной политики и стало одной из причин начала Второй мировой войны.

Но сейчас ту же беззаботность страны Запада проявляют и в отношении Путина. Его не остановили, когда Россия вторглась в Грузию. Его не остановили, когда он аннексировал Крым. Его не остановили, когда он развязал войну на Донбассе…

Да, все мною описанные здесь сдерживающие меры выглядят фантастическими на данный момент. Маловероятно, что на эти меры решатся не только наши западные союзники, но и наша нынешняя украинская власть.

И когда (не "если") странам Запада придется воевать с Путиным, вспоминать о них будет уже поздно.

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чрезвычайное положение Владимир Путин Адольф Гитлер санкции против России
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