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Когда русские на самом деле начнут драпать с Новой Каховки

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

26 марта 2023, 20:15
Вывод с левобережки россиян вполне возможен, но только тогда, когда будет серьёзная угроза перерезания М17 и Т2202.
Новая Каховка
На днях Генштаб выдал ошибочное сообщение о выходе оккупантов из Новой Каховки / novakahovka.city

По левобережке Херсонской области... В виду несколько преждевременных реляций, стоит немного прояснить ситуацию на левобережке. И сразу хочу отметить, что ситуация там напрямую имеет связь с событиями в Запорожской области и сама собой никак развиваться не будет.

На сегодняшний день, группировка российских оккупационных войск "Днепр" имеет численный состав сравнимый с 100 БТГр. Их потенциал это: танков– 170, ББМ – 570, артиллерия – 300, РСЗО – 18. Данные подразделения имеют одну из наибольших недокомплектаций по ряду позиций в зоне БД.

видео дня

Но при этом, данная группировка не демонстрирует подготовки к "жесту доброй воли", на формирование и подготовку которого даже у РОВ уходит время, если хи не подгонять. Более того, подразделения 34 ОМСБр и 3 МСБ 205 ОМСБр получили технику для доукомплектования.

Напомню, что когда РОВ готовились бежать с Правобережки, то тому были отчётливые признаки, не смотря на отправку в данную локацию подразделений в составе частично-мобилизованных, о которых я регулярно сообщал и которые были не более чем прикрытием отступающих регуляров.

Даже когда практически все вещали о какой-то ловушке, которую готовят РОВ, я подчёркивал, что никакой ловушки они не смогут устроить, с учётом тех процессов которые происходят на правом берегу. Но, сейчас я не могу того же сказать про левый берег - они не готовятся бежать. По крайней мере пока.

Дело в том, что на левобережке РОВ находятся одновременно в относительной безопасности, но и как на вулкане. Данный парадокс обусловлен тем, что от контрнаступления ВСУ оккупанты защищены Днепром, природной преградой через которую контрнаступать чревато и невыгодно.

Но, имея такую естественную линию обороны и защиту, РОВ на левом берегу как на ладони для нашей артиллерии. И именно по этой причине часть их подразделений были выведены за 20-ти километровую зону от Днепра и даже глубже. Но и это ещё не всё, ведь есть шаткая логистика.

Представим себе, некую активизацию ВСУ в Запорожской области. И если эта активизация приведёт к деоккупации, например, Новоолексеевки и выходу ВСУ к административной границе ВОТ Крыма, то левобережная группировка окажется в интересном положении.

Фактически, для РОВ на левобережке сразу повышаются риски оказаться в оперативном окружении, которое постепенно будет сужаться до тактического окружения. А это минимум 25-30 БТГр в окружении. Командование РОВ не может себе позволить такие потери 400-ми.

А потому, вывод с левобережки РОВ вполне возможен, но только тогда, когда будет серьёзная угроза перерезания М17 и Т2202. А это возможно только тогда, когда будет решён вопрос с освобождением Запорожской области. И в нынешних условиях никак не раньше.

Источник

Новая Каховка
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