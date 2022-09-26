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Когда Россия исчезнет, всем станет легче

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

26 сентября 2022, 14:11

Чем быстрее русские примут свою судьбу, тем менее кровавым будет конец их империи. Совсем без крови уже не получится.

Путин Россия
Когда Россия исчезнет, всем станет легче, считает Романенко / Коллаж Reuters, УНИАН

Владимир Путин, похоже, делает все, чтобы у России не было ни одного шанса отбиться. Не останется ни оружия, ни армии, ни технологий. Взорвется Кавказ, взорвется Поволжье, тряханёт национальные республики. Русские сделали все, чтоб весь мир их разоружил, лишил остатков статуса СССР и превратил в резервацию для имбицилов то, что останется от России.

Тюрьма народов сдохнет тупо из-за мелкой зависти и злобного ресентимента, ради которого россияне готовы положить благополучие, которого никогда не было в их истории. Это не укладывается в голове - как можно было слить все так быстро только из-за того, что целый народ вбил себе в голову, что он исключительный из-за факта наличия ядерного оружия и газа с нефтью.

Когда Россия исчезнет, всем станет легче. Но легче всего будет русским. В эти дни многие из них начинают понимать, а в следующие месяцы и годы поймут еще больше, что бремя империи для них невыносимо. В свое время это поняли британцы и французы, а еще раньше испанцы, австрийцы и немцы. Все рано или поздно кончается.

Но это не означает, что после исчезновения жизнь заканчивается. Наоборот, жизнь может заиграть новыми доселе неведомыми красками. Окажется, что можно вкладывать ресурсы в мелкие бытовые радости, а не в ядерную чушку, потрясая которой яростно пугать мир и убеждать самих себя в том, что это и есть величие. Россиянам придется научиться получать удовольствие от наведения порядка в собственном дворе, а не насилии над детьми и женщинами в оккупированных странах.

России придется сжиться с мыслью, что внутренние проблемы не решаются оккупацией других стран, а системной работой над своими ошибками. Признанием этих ошибок.

В этом плане для России Украина стала той роковой ошибкой, которая выбила гнилые зубы полудохлой Российской империи.

Теперь Россия может заценить, чем была для нее Украина. Бжезинский был прав, как империя без Украины Россия не может состояться. Без Украины Россия - просто азиатская орда в худшем ее понимании, слегка покрытая европейским лоском. И как только лоск слетает, то там остается только тупая звериная злоба и желание все крушить на своем пути. Россия так долго смотрела в бездну отрицания всего сущего, что превратилась в Химеру.

Премьер Индии Моди прав, в нашей эпохе нет места звериным инстинктам. Нормальные страны не воюют просто потому, что утром какое-то х.....йло встало не с той ноги и решило, что можно просто так взять и разрушить жизнь нескольких десятков миллионов человек.

Поэтому России конец. Казаться империей и быть империей - две разные вещи. Русские мужики, бегущие от военкомов, убедительно это доказывают. Одно дело? сделать татуировку Z на жопе любимой (хотя, может ли быть любовь у изнасилованного народа, разве что очень специфическая) самки, а другое дело, когда любимый Путин загоняет тебя в позе Z гнить на дне окопа под Херсоном или Лиманом.

Чем быстрее русские примут свою судьбу, тем менее кровавым будет конец их империи. Совсем без крови уже не получится. Слишком много страданий принесла "тюрьма народов" соседям и завоеванным этносам. Но рано или поздно осознание должно прийти, а мир должен помочь освободиться от имперского бремени народу, который слишком бездуховен, чтобы давать Вселенной что-то полезное. Русской нации придется пересобрать саму себя на меньших территориях, с меньшими ресурсами, как это сделали другие имперские народы. России не избежать этой судьбы и придется ее принять. А если не примет, то исчезнуть, как исчезла Ассирия, империя монголов, государство Тимура и много кто еще. Таковая неумолимая логика истории. Кто не соответствует духу времени, тот исчезает.

Источник

война в Украине Владимир Путин Юрий Романенко
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