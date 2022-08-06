Китайское лицемерие

Политическое лицемерие китайских "товарищей" скрыть невозможно / Reuters

Вообще-то от россиян чаще можно слышать о европейском лицемерии или американском. Видимо, из-за постоянно присутствующих улыбок на лицах при первом контакте с другими людьми...

В искренность которых не верят представители альтернативно одаренной цивилизации русского мира. Ну, потому что сами так не могут.

Китайцы тоже здороваются улыбкой, по крайней мере, с иностранцами. И кто знает, чего в этих улыбках больше, дружелюбия или презрения.

А вот политическое лицемерие китайских "товарищей" скрыть невозможно. Особенно, когда они имеют дело со своими российскими прокси-лицемерами.

На встрече с Лавровым в Пномпене, столице Камбоджи, министр иностранных дел КНР Ван И сказал:

"Россия неизменно придерживается принципа "одного Китая", выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны".

И что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы "совместно еще эффективнее отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права".

При этом Пекин игнорирует беспрецедентное нарушение международного права – вторжение РФ в Украину, упорно называя войну "украинским кризисом".

КНР всегда использует именно такое определение, когда комментирует войну против Украины. Там также не называют Россию страной-агрессором. Зато Пекин поддерживает пропаганду Москвы, основной тезис которой заключается в том, что страны Запада и НАТО угрожают безопасности РФ.