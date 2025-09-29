Укр
Киев под атакой: статистика поражений не показала прорыва в ПВО

Александр Кочетков
29 сентября 2025, 06:09
Знаю, что шаги по созданию малой истребительной авиации в Украине начались, но потом все как-то заглохло.
удар по Киеву
Удар по Киевщине / Коллаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Состоялся один из самых мощных воздушных ударов ударов по Украине - 500 беспилотников, более 40 ракет. Сочувствую семьям погибших и пострадавшим.

Поскольку Киев был одной из основных целей вражеской атаки, то можно попробовать проанализировать, насколько отражение ударов улучшилось после появления широко разрекламированных дронов-перехватчиков. Это имеет дополнительное значение, потому что с подачи нашей власти дроны-перехватчики должны стать основой европейской оборонной инициативы "Стена дронов". И поскольку запрет на экспорт оружия в Украине фактически снят, а дронами-перехватчиками интересуются даже США, то принципиально важно, чтобы качество нашей продукции было подтверждено боевым использованием.

Так вот, я не услышал работы перехватчиков. Артиллерийские системы класса Скайнекс - работали очень активно. Ракетные комплексы ПВО тоже. Дронов-перехватчиков заметно не было (возможно, среди читателей найдутся свидетели успешно работы перехватчиков).

видео дня

Возможно, они работали на слишком далеком расстоянии от Киева для того, чтобы зафиксировать их аудио-визуально. Но статистика поражений является, к сожалению, типичной для такого количества примененных средств поражения, никаких отклонений в положительную сторону.

То есть пока не вижу оснований менять свое утверждение, что лучшим вариантом борьбы с шахедами, в том числе и реактивными, являются небольшие спортивные самолеты, оснащенные современной скоростной пушкой вроде Эрликона, а также многоразовые дроны, которые являются беспилотниками в полном смысле, то есть, не требуют участия оператора.

Знаю, что шаги по созданию малой истребительной авиации в Украине начались, но потом все как-то заглохло. И вряд ли это было результатом объективной военной, технической и экономической экспертизы.

Пишу об этом потому, что значительные инвестиции в конкретный вид оружия не могут базироваться на субъективном решении нескольких политических деятелей, которые не разбираются в технике, поэтому критерием для них является близость фирм-производителей к власти.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

