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Казахские уроки

Геннадий Друзенко

Украинский юрист, публицист, переводчик и общественный деятель.

7 января 2022, 06:47

Украинским властям стоит поучиться у президента Казахстана Токаева выжимать максимум из неблагоприятных, даже критических для него обстоятельств.

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Протесты в Казахстане / Фото Reuters

Который день в Казахстане продолжается абсурдный и беспощадный бунт. Те, кто еще успел почитать Пушкина в оригинале, помнит, что бессмертная фраза про "бессмысленный и беспощадный русский бунт" — из повести "Капитанская дочь", действие которой происходит в Оренбургском крае на границе с современным Казахстаном. Из Оренбурга до города Актобе, одного из центра нынешних беспорядков в Казахстане, менее 300 км. С 1920 по 1925 год Оренбург был даже столицей Киргизской АССР, которая – по иронии советского новояза – была Казахской национальной автономией в составе Российской Федерации. Но пока не об истории, а о том, что Пушкин наиболее метко и лаконично описал сущность нынешних беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.

Читайте такжеСовет ОДКБ решил направить миротворцев в КазахстанСтихийный, без каких-либо четко сформулированных требований, без лидеров, с которыми можно о чем-то договариваться, и чрезвычайно жестокий бунт безусловно льет воду на мельницу автократов. Ибо когда мир видит переполненный трупами морг, десятки сожженных автомобилей на улицах казахстанских городов, разорванные банкоматы, пожар в правительственных зданиях, захваченный неизвестно для чего аэропорт Алматы или грейдер, на котором врываются в запертое отделение банка, вряд ли это вызовет у кого-то симпатию или сочувствие. Разве что радость в Кремле, поскольку в очередной раз доказывает миру: только Москва может быть настоящим гарантом стабильности в постсоветском регионе.

Кстати, украинским властям стоит поучиться у президента Казахстана Токаева выжимать максимум из неблагоприятных, даже критических для него обстоятельств. Казахстанский лидер, в отличие от Януковича в 2013-м, очень быстро отреагировал на требования восставших: цены на газ зафиксированы на уровне прошлого года, правительство отправлено в отставку, в конце концов "старик" (то есть Назарбаев) покинул пост главы Совета национальной безопасности, с которой контролировал силовиков и сохранял контроль над страной. Этим самым Токаев по сути делегитимизировал протест. Более того, воспользовавшись мятежом, он взял на себя реальные рычаги в лады от клана Назарбаева. Потому что в критические моменты сопротивляться хаосу и консолидировать нацию может только лидер с сильным мандатом.

Читайте также"Горячие головы" в Казахстане не станут водить хороводы, как в Украине и БеларусиВ конце концов после отвратительных сцен уличного насилия, грабежей и мародерства, действующий президент Казахстана может стать настоящим народным героем, если вернет в страну безопасность, стабильность и предсказуемость. Вспомните Алиева-старшего или Путина, которые подарили своим народам ощущение безопасности и относительного благосостояния после смутных 1990-х. И последнее. Призыв к ОДКБ ввести в Казахстан войска - очень дальновидный ход, который нейтрализует возможный удар в спину. Олаф Клемансен правильно заметил, что в такой способ Токаев обезопасил себя от сценария создания в северном Казахстане ЛНР/ДНР на защиту русскоязычного населения.

Для Украины это в целом плохие новости. Казахские повстанцы очень быстро превратились в мародеров и мятежников, чем делегитимизируют саму идею революции как инструмента позитивных перемен. Россия (и автократы в целом) во второй раз после украинского поражения 2014-го выиграют важный матч на постсоветском пространстве. Кремль напоминает Западу, что только он может обеспечить на этом пространстве безопасность и стабильность. Многовекторность Казахстана, похоже, канула в Лету – так же как многовекторность Армении чуть больше года назад. ОДКБ и Евразийский экономический союз получили новый импульс к интеграции, а Россия – новые рычаги влияния на своего богатого на ресурсы соседа, с которым у нее самая длинная сухопутная граница.

Хорошо, хоть украинской дипломатии стало ума не поддерживать казахстанские беспорядки, а ограничиться "глубокой озабоченностью" и заботой о безопасности украинских граждан.

Боюсь, казахские события - плохая прелюдия к переговорам Россия-США-НАТО сразу после рождественских праздников. По крайней мере, если смотреть на них с украинской колокольни…

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новости Казахстана революция в Казахстане
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