Касьянов дал прогноз окончания войны: "месяц, два, три - и все решится"

Юрий Касьянов
27 февраля 2026, 08:56
Касьянов считает, что развязка уже близка.
Касьянов прогнозирует завершение войны в ближайшие месяцы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На фоне изменения политической конъюнктуры в США и активизации разговоров о мирных планах, вопрос завершения войны в Украине переходит из плоскости сугубо военной стратегии в сферу жесткой геополитической торговли.

Юрий Касьянов, общественный активист, волонтер и специалист по аэроразведке, который с 2014 года непосредственно наблюдает за трансформацией фронта, рассматривает вероятность компромисса и роль глобальных игроков в приближении финала противостояния. Подробнее о том, почему старые доктрины больше не работают и какие аргументы остаются у Киева - в тексте автора.

"Когда же наконец наступит конец войны? Не "победа", потому что в абсолютной форме она снова кажется недостижимой, а именно завершение. Возможно, это будет компромисс, но точно не предательство — скорее, вынужденная пауза. Трамп стремится закончить войну за месяц, мы же стремимся воевать за справедливость. Между тем сумасшедший Путин, как и раньше, хочет захватить всю Украину.

В любом случае развязка уже близка. И мы, и враг — истощены. Ни одна из сторон не имеет ресурсов для масштабных наступательных операций или стратегических резервов. Никто не хочет превратить мифическую победу в откровенное поражение. Война превратилась в кровавый "базарный торг" в стиле Трампа.

Мы зашли в тупик, где стратегии и тактики Второй мировой больше не действуют. Преимущество в танках потеряло значение, а количество пехоты уже не так критично влияет на ход событий. Сегодня решающую роль играют качество, креативность, устойчивость и технологические ресурсы. Война изменилась коренным образом: то, чему учили в военных академиях еще три года назад, сегодня не стоит ничего.

Искусственный интеллект все больше влияет на фронт. Однако остается одно "но" — цена вопроса. ИИ существует в комфортных условиях защищенных серверных, а мы живем на поверхности планеты. Для нашей органической жизни цена вопроса — это грань между жизнью и смертью. Кто видел фильм "Дом из динамита", поймет: иногда судьбы миллионов зависят от того, как и о чем договорятся два человека.

Зеленский заявляет о готовности к разговору с Путиным. Однако возникает вопрос: ради чего? Посмотреть в глаза, заставить покаяться или обсудить что-то посреди моря крови? Какие у нас аргументы для переговоров? Какие карты на руках у нашего президента? Либо Зеленскому есть что предложить, либо у Путина есть предложение, от которого трудно отказаться. Иначе — зачем встречаться?

В конце концов, ситуация будет зависеть от того, как решит и дожмет Трамп. К сожалению, сегодня мы не являемся полноценным субъектом мировой политики, хотя имели все возможности возглавить глобальное движение за справедливость. Именно Штаты остаются супердержавой, способной влиять на континентальные конфликты. За месяц, два или три все решится. Нам же остается одно — крепко держать оборону".

О персоне: Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991 году, по распределению попал служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Юрий Касьянов
