На четвертом году полномасштабной войны геополитическая позиция Балкан остается одной из самых сложных головоломок для украинской дипломатии. Последние провокации против украинских культурных символов в Сербии вновь вызвали дискуссию о реальных ориентирах Белграда.

Тарас Загородний раскрывает, как за фасадом политических жестов и громких скандалов выстраивается многомиллионный рынок вооружений, критически важный для украинской обороны. Его взгляд позволяет отделить информационные манипуляции от стратегических государственных интересов.

"Четвертая годовщина полномасштабного вторжения осветила крайне неоднозначную геополитическую картину на Балканах. Пока мир выражал солидарность с Украиной, в сербском Новом Саде неизвестные облили черной краской памятник Тарасу Шевченко. Посольство Украины назвало это позорным актом вандализма. По моему убеждению, этот инцидент является поводом проанализировать, как устроена современная реальная политика. Мы должны научиться не поддаваться на дешевые провокации, когда на кону стоят стратегические интересы государства.

В информационном пространстве Сербию традиционно воспринимают как партнера Кремля в Европе. Такой миф формируют события конца девяностых прошлого века, энергетическая зависимость от Москвы и общая позиция по Косово. Однако за ширмой этих связей скрывается совсем другая прагматичная реальность.

Мало кто говорит об этом публично, но Сербия является одним из важных косвенных поставщиков боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. По оценкам западных аналитиков, объем сербского военного экспорта, который через третьи страны попал в Украину, уже превысил 800 млн евро.

В то же время президент Вучич занимает специфическую позицию, ведь он не вводит санкции против России, чтобы не раздражать собственный электорат, но в то же время сербские заводы обеспечивают европейские контракты снарядами, которые в конечном итоге оказываются на фронте на стороне Украины.

В таком контексте облитый памятник Шевченко выглядит как классическая работа на эмоцию. Для вражеских спецслужб важно поссорить Киев и Белград на уровне общественного восприятия, ведь каждая такая новость вызывает волну гнева в соцсетях, что искусственно создает образ Сербии как вражеской стороны. Кроме того, это идеальная картинка для внутренних отчетов перед кураторами, которая создает иллюзию массовой поддержки Кремля при минимальных затратах.

Отношения Украины и Сербии не являются прямолинейными. Можно и нужно возмущаться вандализмом, но нельзя забывать о конкретике реальной помощи. Если Сербия в определенной степени балансирует между Москвой и Западом через подобные акции или нейтральные заявления, продолжая при этом отгружать дефицитные снаряды для нашей артиллерии, то это цена, которую диктует современная дипломатия.

Нам нужно научиться отделять эмоциональный шум от стратегических результатов. Памятник в Новом Саде обязательно отмоют, а вот снаряды, которые держат фронт, спасают жизни здесь и сейчас. Инцидент с бюстом Кобзаря — это лишь попытка сбить нас с толку, поэтому стоит смотреть на цифры военного сотрудничества, а не на банки с краской".