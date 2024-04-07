Какой смысл бить по НПЗ в России

Прекращение экспорта нефти было бы очень больнезненным для России, поскольку доходы в ее бюджет идут именно благодаря этому.

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Пожар на НПЗ в Самарской области / Колллаж: Главред, фото: Astra, Shot

Хорошо, что Украина начала наносить удары по НПЗ и продолжает, несмотря на пожелания некоторых "умных" людей на Западе, которые стали беспокоиться о России. Но еще один из важных для нас объектов – это порт Новороссийска. Для России это очень болезненная тема, потому что через этот порт проходит много экспорта не только нефти, но и зерна, и прочего. Прекращение экспорта нефти было бы очень больнезненным для России, поскольку доходы в ее бюджет идут именно благодаря этому. Это были бы настоящие санкции против РФ.

Что касается эффективности наших ударов по НПЗ, Россия запретила экспорт бензина на полгода, тем самым захватила два периода – посевная и уборка урожая. Пока запрет действует, там как-то справляются, но нам нужно работать в этом направлении дальше, чтобы все НПЗ России в европейской ее части были уничтожены. По крайней мере, технологические установки, поскольку у России сейчас нет возможности быстро заменить это оборудование. Его было сложно заменить и в мирное время, а теперь тем более. Удары наносятся по ректификационным колоннам, а они высотой приблизительно как 16-этажный дом. Чтобы такую колонну заменить, ее нужно спроектировать и изготовить. Это же штучный товар, который так просто в магазине не купишь. Для всего этого нужны специалисты, которые должны замерить, спроектировать, смонтировать, а потом ещё обучить людей. На это нужно полгода точно.

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Потому соревнование между ГУР и СБУ в том, чьих дронов больше всего прилетает по военным или нефтеперерабатывающим объектам в России, – это очень хорошо. Я считаю, что уже время переходить к нефтепроводам, особенно тем, которые идут в сторону Новороссийска, с них надо начинать. Так мы сможем существенно влиять на экономическую ситуацию в России. Иного выхода у Украины нет: она проигрывает в симметричной войне, потому нужно воевать асимметрично. Судя по стонам и пискам россиян через западную прессу, наши удары очень болезненны для них.

Очень интересен недавний прилет по Татарстану, Елабуге, ведь это удар на расстоянии 1,3 тысячи километров. А Татарстан – это один из регионов-доноров России: там и нефть, и военные производства, там и Казанский авиастроительный завод, который выпускает стратегические бомбардировщики – Ту-160, которые называют "Белыми лебедями". Там важен еще и национальный фактор. Плюс, если будут наноситься удары по Татарстану, начнется безработица, и люди, в первую очередь, национальные элиты, начнут задавать вопросы о том, зачем им все это нужно.

Кроме того, важен Кыргызстан. Татарстан и Кыргызстан – это два региона, где есть нефть, где очень развита промышленность, где есть сырье для промышленности и т.д. Потому очень хорошо, что наши беспилотники уже так далеко долетают. Будем ждать результатов. Однако результаты не так быстро появятся, поскольку нужно последовательно какое-то время выбивать важные объекты.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Тарас Загородний, специально для Главреда

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