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Какой сигнал посылает коллективный Запад Кремлю?

Максим Яли
1 июня 2024, 22:02
116
Медленно, с проволочками, с опаской, но всё-таки наши союзники принимают важные решения.
ATACMS, С-300 РФ
ATACMS, С-300 РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Вот уже и официально США и Германия позволили Украине наносить удары их оружием по территории рф.

Увы, пока такое разрешение не дали на удары ATACMS. Но прогресс налицо.

Таким образом коллективный Запад посылает сигнал Кремлю, что его "хотелки" захватить Харьков и начать наступление в Сумской области не будут удовлетворены.

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И дальше спокойно накапливать наступательные силы у наших границ без опасений нанесения по ним ударов со стороны Украины, как это было нынешней весной, у них не будет.

Медленно, с проволочками, с опаской, но всё-таки наши союзники принимают важные решения.

Ну а очередной высер от Медведева с очередными угрозами "ядерного Армагеддона" - это лишь вопль бессилия.

Мелкого неудачника, которому остаётся только писать свои словесные изрыгания в телеграмме.

Кто такой Максим Яли?

Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

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