Какие потери РФ на фронте: свежие данные

За неделю число признанных в РФ потерь выросло на 985 единиц.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Группа "Информационное сопротивление" продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.

На 2 сентября 2024 года в нашей базе 68711 человек, по которым есть полные сведения, и 460+ имён, где есть какие-то расхождения.

За неделю число признанных в РФ потерь выросло на 985 единиц. Число сравнительно свежих потерь убитыми, которые признают в РФ, составляет порядка 120 в день. Россияне публично хоронят роту в день.

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Российский проект "Медиазона" и российская служба ВВС по состоянию на 30 августа дают цифру 66 471 человек.

Не устаю повторять, что это самые МИНИМАЛЬНЫЕ потери убитыми. Эти цифры не отражают реальную численность потерь (которая выше в разы), но позволяют улавливать некоторые тенденции.

Из заметного за неделю.

1.Накануне визита в Монголию Путин заехал в Тыву рассказать детям о воинских традициях. Он обмолвился, что в "СВО" участвует порядка 10 тыс. жителей региона. Мол, это свидетельствует, что традиции воинственных предков Шойгу живы.

По данным российской статистики, в Тыве лишь 98 тыс. мужчин трудоспособного возраста. Т.е., если Путин как обычно не наврал, то КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ трудоспособный тувинец сейчас воюет против Украины. С учётом, что номинально трудоспособные юноши 16-17 лет не воюют (а их много), то показатель тувинских мужчин среднего возраста на войне – огромен. Для Тывы война – это огромная часть экономики.

Сейчас Тыва с большим отрывом лидирует по числу зафиксированных относительных потерь – 69 убитых на 10 тыс. мужчин трудоспособного возраста.

Нюанс в том, что эта депрессивная республика традиционно находится в лидерах по рождаемости и показателям естественного прироста. За 6 месяцев 2024 г. рождаемость превышает смертность в 1,7 раза (хотя число рождённых детей год к году снизилось на 7%). В Тыве зафиксирован естественный прирост 1117 человек, она в числе лидеров, уступая по динамике только Кавказу.

Утверждение о "геноциде" народов РФ нужно корректировать с поправкой на конкретные республики. В случае Тывы – это замедление темпов прироста, которые раньше составляли более 1% в год, а сейчас чуть менее.

2. Для сравнения – Орловская область. За лето число зафиксированных потерь в Орле выросло на 35%. Отчасти – это проявление старых потерь. Показатель относительных потерь в Орловской области значительно ниже, чем в Тыве – всего 19. Однако за 6 месяцев 2024 года смертность в этом регионе превышает рождаемость в 2,46 раза. За год естественная убыль населения составляет порядка 1%. Вот где Путин ведёт настоящую войну.

3. Свердловские чиновники отчитались, что за 8 месяцев 5 тыс. жителей региона стали наёмниками. Выплаты наёмникам теперь составляют 1,6 млн руб. в Екатеринбурге (1 млн от региона + 400 тыс. от МО + 200 тыс. от города) и 1,5 млн в других населённых пунктах (муниципальная выплата 100 тыс.).

Предположим, что нанятых из Свердловска в январе начали бросать в бой в марте. За 6 месяцев подтверждённые поимённо (!) потери из региона составляют 795 человек. Т.е., гарантированно убит каждый шестой. В реальности – минимум каждый четвёртый. Плюс раненые. По динамике среднемесячных потерь видно, что поток наёмников начал снижаться. Отсюда эти танцы с выплатами. Потому что это билет в один конец.

Лидеры по числу убитых в абсолютных цифрах:

• Краснодарский край – 3088

• Башкортостан – 2757

• Татарстан – 2508

• Свердловская область – 2433

• Пермский край – 2104

• Челябинская область – 2040

• Самарская область – 1719

• Московская область – 1676

• Иркутская область – 1631

• Саратовская область – 1581

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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