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Как живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларов

Игорь Уманский

бывший министр финансов, экономист

17 октября 2021, 19:45

За годы независимости Украину покинули миллионы квалифицированных и активных трудовых единиц. Совершенно наивно полагать, что они собираются вернуться.

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Почему очень часто один из родителей бросает работу в Украине и уезжает на заработки за границу / УНИАН

Я уже описывал, как живет в Украине человек, который зарабатывает 500 долларов в месяц. Мои выкладки актуальны для городов-миллионников, в меньших населенных пунктах выжить все же дешевле. Но мы должны помнить, что 70% жителей Украины зарабатывают в месяц меньше 500 долларов.

Теперь представим семью, в которой двое родителей имеют ежемесячный доход по 500 долларов. Итого - 1000 долларов на... троих. Ведь семья - это двое взрослых и минимум один ребенок.

Мы уже выяснили, что при зарплате 500 долларов гражданин Украины живет от зарплаты до зарплаты и не может накапливать.

В случае семьи эта ситуация становится драматичной. Ведь каждый родитель знает, что в семье из трех человек расходы – как на четверых. Вы всегда захотите ребенка как-то побаловать. Он не будет есть исключительно макароны и пельмени. А это - другой ценник.

Ребенку нужна одежда. Поскольку он растет, периодически раз в полгода - год надо обновлять гардероб.

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Ему нужны спортивные секции, клубы, нормальный садик и школа. Репетиторы. Логистика из дома в школу, на секцию, к репетитору.

Жилье. Вы не можете втроем жить в одной комнате. Нужное жилье – а это уже не $100, а $200 минимум, а то и все $400. Плюс $100 коммуналка, слава Денису Ринатовичу.

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А родители?

А развлечения?

Мы уже пробили черту 1000 долларов. Вот почему очень часто один из родителей бросает работу в Украине и уезжает на заработки за границу.

За годы независимости Украину покинули миллионы (!) самых квалифицированных и активных трудовых единиц. Совершенно наивно полагать, что они собираются вернуться. Наоборот – они хотят обосноваться там и вывезти семью, как можно дальше от этого ада со всеми "слугами" и шмигалями, коррупцией и тотальным равнодушием.

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Семья из 3 человек, а работает один человек за 500 долларов в месяц.

Накоплений нет. Активов, которые можно превратить в деньги, тоже нет. Ботинки же не будете продавать. Кольцо жены в ломбард тоже можно заложить лишь один раз.

В такой парадигме выжить невозможно. У вас нет пространства для маневра.

Конечно, вы можете взять кредит под 100% годовых до зарплаты. Но это ловушка.

Даже если вы работаете на двух работах и получаете "левыми" еще $500 – смотрите выше. "Теневая" экономика никогда не была способом обогащения. Она всегда служит способом выживания в тотальной бедности.

А теперь оценим ваше моральное состояние. Вы - отец ребенка и не можете его обеспечить. На вас психологически давит все вокруг. Бентли, проезжающий рядом, новости о кражах и коррупции, о конвертах для депутатов. Вы не понимаете, почему нормальный человек с образованием вынужден выживать?

Чтобы не выживать, а жить, он должен либо ехать на заработки, либо воровать.

Как разорвать этот замкнутый круг? Ведь мы понимаем, что Украина – богатая ресурсами и людьми страна. Мы можем жить гораздо лучше.

Как всегда, рыба гниет с головы. Из головы она и выздоравливает. Если не взяться за голову – скоро может не стать самой Украины.

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