Как заставить украинцев аж бегом выучить английский

Через 3 года 20% предметов в университетах должны преподаваться на английском. Через 7 лет - 40%.

https://opinions.glavred.info/kak-zastavit-ukraincev-azh-begom-vyuchit-angliyskiy-10482625.html Ссылка скопирована

Как украинцев приучить к английскому / фото ua.depositphotos.com

Вот вам план по языкам, чтобы без простых решений и с исправлением перегибов.

1. Освобождаем от налогов все языковые клубы, онлайн - и оффлайн курсы английского. На 10 лет. Конечно, только при индивидуальном обучении то же делаем для курсов украинского для иностранцев.

видео дня

2. Вводим дотацию кинотеатрам в размере 75% от цены билета на сеансы на английском. Для детских билетов - 100%. Так, дети ходят в кино на английском бесплатно. Количество сеансов на английском - 30%. Электронная система учета билетов позволяет правильно оценить объем дотации.

3. Запрещаем онлайн-кинотеатрам для украинской аудитории добавлять дорожки кроме оригинальной, украинского и языков ЕС. А то везде русская дорожка по умолчанию. Потому что когда вы говорите что люди побегут на стриминги из кинозалов - они и так там и именно на украинских стримингах и онлайн-кинотеатрах с русским все замечательно.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

4. Через 3 года 20% предметов в университетах должны преподаваться на английском. Через 7 лет - 40%. В противном случае университет лишается государственной регистрации. Думаю, значение английского для науки доказывать не надо. Время выучить есть, да и английский обязателен де-факто при получении ученой степени.

5. Все требования для чиновников, которые прописаны в законе - сохраняются. Для квалификационного экзамена чиновников привлекается внешний центр оценивания. Британский и американский на выбор. Результаты публикуются для широкой публики.

Источник