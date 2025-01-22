Как за три года войны в Украине РФ показала абсолютный провал

Западные образцы техники по многим показателям опережают российские образцы.

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Российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Зарисовка "На штурм!"

Три года войны в Украине показали абсолютную провальность советской и российской концепции ББМ. БМП-1/2/3, БМД-1/2/3/4, БТР-70/80/82 и прочие советские и российские модели боевых машин, отвечающих за доставку десанта на позицию, проведение штурмовых действий и огневую поддержку. Предельно низкий жизненный цикл, выживаемость самой машины и, как следствие, экипажа и десанта, а так же, после поражения, в большинстве случаев отсутствие возможности восстановления, привело к высоким потерям не только в данной категории, но и сверхвысоким потерям личного состава.

Западные образцы техники, благодаря более продуманным техническим решениям и высокому показателю бронирования, по многим показателям опережают российские образцы, даже из современной линейки, причём касается это не только M2A2 Bradley и CV90, но и, казалось бы, морально устаревшие M113, Mаrder 1А3 и прочие.

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Предприятия россии, производящие ББМ, Арзамасский и Курганский машиностроительные заводы, Волгоградский тракторный завод и занятые в модернизации и восстановлении советской техники, вышли на пиковые показатели производства, не способные компенсировать ежемесячные потери именно производством новой техники. Советская же техника на складах заканчивается, а та что осталась, не позволяет из-за технического состояния восстанавливать её и компенсировать потери так же быстро, как в 2023 и первой половине 2024 года.

Собственно, заложенная в основу ББМ ещё в советские времена отсталая и бесперспективная концепция, привела к тому, что десятилетия спустя, многотысячный парк ББМ не выдержал испытания трёхлетней войной не со странами НАТО, а с одной лишь Украиной.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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