Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как за три года войны в Украине РФ показала абсолютный провал

Олег Макаров
22 января 2025, 06:10
341
Западные образцы техники по многим показателям опережают российские образцы.
дамба в Васильевке, российские оккупанты
Российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Зарисовка "На штурм!"

Три года войны в Украине показали абсолютную провальность советской и российской концепции ББМ. БМП-1/2/3, БМД-1/2/3/4, БТР-70/80/82 и прочие советские и российские модели боевых машин, отвечающих за доставку десанта на позицию, проведение штурмовых действий и огневую поддержку. Предельно низкий жизненный цикл, выживаемость самой машины и, как следствие, экипажа и десанта, а так же, после поражения, в большинстве случаев отсутствие возможности восстановления, привело к высоким потерям не только в данной категории, но и сверхвысоким потерям личного состава.

Западные образцы техники, благодаря более продуманным техническим решениям и высокому показателю бронирования, по многим показателям опережают российские образцы, даже из современной линейки, причём касается это не только M2A2 Bradley и CV90, но и, казалось бы, морально устаревшие M113, Mаrder 1А3 и прочие.

видео дня

Предприятия россии, производящие ББМ, Арзамасский и Курганский машиностроительные заводы, Волгоградский тракторный завод и занятые в модернизации и восстановлении советской техники, вышли на пиковые показатели производства, не способные компенсировать ежемесячные потери именно производством новой техники. Советская же техника на складах заканчивается, а та что осталась, не позволяет из-за технического состояния восстанавливать её и компенсировать потери так же быстро, как в 2023 и первой половине 2024 года.

Собственно, заложенная в основу ББМ ещё в советские времена отсталая и бесперспективная концепция, привела к тому, что десятилетия спустя, многотысячный парк ББМ не выдержал испытания трёхлетней войной не со странами НАТО, а с одной лишь Украиной.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Николаев атаковали семь "Шахедов", в Сумах "прилет": есть пострадавшие

Николаев атаковали семь "Шахедов", в Сумах "прилет": есть пострадавшие

01:09Украина
Дроны взорвали емкости нефтебазы в Тульской области РФ: снимки последствий

Дроны взорвали емкости нефтебазы в Тульской области РФ: снимки последствий

00:16Мир
"Иначе это ничего": Зеленский сказал, сколько миротворцев должно быть в Украине

"Иначе это ничего": Зеленский сказал, сколько миротворцев должно быть в Украине

23:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Любовница" Потапа публично стала на его сторону - детали

"Любовница" Потапа публично стала на его сторону - детали

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - жертвы, Свиньям - потеря денег

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - жертвы, Свиньям - потеря денег

Дождь и мокрый снег накроют Украину: в каких областях будут самые сильные осадки

Дождь и мокрый снег накроют Украину: в каких областях будут самые сильные осадки

Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне: Зеленский готов к соглашению

Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне: Зеленский готов к соглашению

Последние новости

06:10

Как за три года войны в Украине РФ показала абсолютный провал

05:00

Тайна слуха пернатых раскрыта: есть ли у птиц уши и где они находятся

05:00

Какой сегодня праздник 22 января 2025 года: не стоит отправляться в дальнюю дорогу

04:35

Что значит "за сім верст киселю їсти": лишь единицы правильно объяснят выражениеВидео

04:01

"Золотая жила": в чем Украина первая в мире, неожиданный для многих ответ

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийБазовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний
03:32

Не только для красоты: почему в СССР дома оклеивали мелкой плиткой

02:03

"Это будет очень плохо": названы последствия оккупации РФ Часового Яра

01:59

Гороскоп на завтра 23 января: Близнецам - удовольствие, Девам - хорошая прибыль

01:30

Поймала "паучка": Деми Мур приписывают роман с известной голливудской звездойВидео

Реклама
01:09

Николаев атаковали семь "Шахедов", в Сумах "прилет": есть пострадавшие

00:35

Жена Романа Сасанчина раскрыла диагноз их трехлетней дочери: "Я молюсь"

00:16

Дроны взорвали емкости нефтебазы в Тульской области РФ: снимки последствийФото

00:10

Смотрят на мир глазами детей: какие ТОП-4 знака никогда не стареют

21 января, вторник
23:48

Клоун, перфекционист или босс: что о водителе говорит положение рук на руле - тест

23:29

С ценой в половину минималки: Винник после провала в Польше даст два концерта

23:22

"Иначе это ничего": Зеленский сказал, сколько миротворцев должно быть в Украине

23:01

Путин такого удара не ожидал: Орбан больше не будет блокировать санкции против РФ

22:40

Дочь Елены Кравец покорила кардинальными изменениями во внешности

22:29

"Мы рассердимся и дадим отпор": Орбан цинично угрожает Украине

22:25

Опасные "звоночки" для Путина: между Китаем и Россией пробежала черная кошка

Реклама
22:15

"Невнятное прошлое": молодую жену Петросяна разнесли в РФ - причина

22:03

Зеленский в Давосе и Трамп пригрозил Путину: главные новости Украины (дайджест)

21:46

Украина потеряла чемпиона: в боях с агрессорами РФ погиб известный спортсмен

21:40

Предательница Клара Новикова вышла на связь и удивила признанием - детали

21:28

Футболка будет как новая: как спасти растянутый воротник, простой лайфхак

21:16

Люди вышли на улицы: в Курской области состоялся масштабный протест - причина

21:13

Смоленский авиазавод атаковал "Колдун-В": в СМИ рассказали о таинственном оружии

20:56

Украинская певица не попала в финал Нацотбора и идет на конкурс от другой страны

20:49

Трамп может развалить РФ и закончить правление Путина: СМИ назвали дату

20:47

Какой дом отличается: нужно разгадать загадку за 7 секунд

20:33

Почему нельзя вешать полотенца на дверь: эксперты предупредили об опасности

20:08

Уйдет счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 22 января - приметы

20:04

Крутое пике для доллара и евро: каким будет курс валют в феврале

19:42

"Эта война должна закончиться": новый госсекретарь США сделал важное заявление

19:40

Паралич от Купянска до Лимана: операция ВСУ уничтожила ключевую систему армии РФ

19:40

Легендарная колбаса из СССР: как людей обманывали этикеткой качества

19:37

В Украину возвращается снег и дождь: в каких регионах будут осадки

19:17

Интересный трюк с холодной водой: как сделать пельмени кулинарным шедевром

19:07

Наступление стихает: в ВСУ раскрыли, почему россияне боятся идти "в лоб" на Покровск

19:00

Путин плюнул в Трампа: почему России будет "весело"мнение

Реклама
18:57

В чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги: знают не всеВидео

18:52

"Не допустим": Зеленский назвал ключевое условие Путина в отношении Украины

18:48

Удержит ли ВСУ Днепропетровскую область: Тимочко предупредил о возможном наступлении РФ

18:39

IQ-тест для интеллектуалов: найдите двух роботов среди людей за 5 секунд

18:32

Не чистить обувь: для чего нужны щетки по краям дорожки на эскалаторе

18:10

Что сделать, чтобы обувь не скользила: два метода, которые спасут от травм

18:05

Угроза потери четырех областей: Горбенко предупредил о целях РФ и назвал сроки

17:58

"Приведет к окончанию войны": Зеленский озвучил стратегию Украины

17:57

Санкции в действии: поставки российской нефти остановились

17:55

Не Курском едиными: ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять