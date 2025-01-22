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В США уже наступил Золотой век?

Игорь Эйдман
22 января 2025, 08:10
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Трампу мешают иммигранты, демократы и небинарные персоны.
Сайрус, Трамп
Трамп новый президент / Коллаж: Главред, фото: instagram/realdonaldtrump, instagram/billyraycyrus

Ура, товарищи американцы! У вас уже наступил Золотой век!

Трамп заявил, что "Золотой век Америки начинается прямо сейчас", а дальше "наша страна будет процветать. Нам будут завидовать все нации и страны". Что-то до боли знакомое. Как будто российский телеканал включил. У них там тоже давно "золотой век", и им, живущим в путинской России, а особенно в собянинской Москве - "все завидуют".

Известная история. Трамп обещал американцам золотой век. А Гитлер обещал немцам тысячелетнее процветание в Третьем Рейхе. Хрущев - коммунизм в 1980 году. Мавроди Лёне Голубкову - дом в Париже. Чубайс всем россиянам - по "Волге" за ваучер. А "начальник службы безопасности банка" тетё Клаве - вернуть переведенные на "секретный счет" деньги с процентами. Лиса Алиса Буратино тоже много чего обещала.

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Но Трамп, конечно, не такой. Он врать не будет. Поглядите на его честную рыжую морду. У него всё по чеснаку будет. Вот только американцы на Марс полетят и Мексиканский залив в Американский переименуют - и сразу в золотом веке окажутся. Трамп знает - маршрут рассчитал в точности, до деталей.

Гитлеру, помнится, привести страну в золотой век евреи мешали, а Сталину - вредители и враги народа. Трампу мешают иммигранты, демократы и небинарные персоны. Но ничего, сейчас он их прищучит и наступит в США эра всеобщего благоденствия. Ждите, дорогие граждане, осталось совсем недолго.

Правда для некоторых американцев счастье наступит немного раньше, чем для других. Для Трампа и Маска, например. Маск на новой трамповской государственной программе подготовки полетов на Марс триллионером станет, а Трамп постарается его догонать с помощью собственной криптовалюты и других афер.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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