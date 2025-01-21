Путин плюнул в Трампа: почему России будет "весело"

После первых разговоров с Путиным Трамп может потребовать от российских элит убрать этого психа, а уже потом о чём-то договариваться.

https://opinions.glavred.info/putin-plyunul-v-trampa-pochemu-s-prihodom-novogo-prezidenta-ssha-dlya-rossii-nachinaetsya-vesele-10632623.html Ссылка скопирована

Путин будет быковать против Трампа, потому США решат слегка "повоспитывать" его, но случайно могут повалить режим в РФ / Коллаж: Главред

Приход Трампа к власти в США не будет катастрофой для Украины. И это уже подтверждается конкретными событиями. Обратите внимание, как только Трамп выиграл выборы, внезапно осмелел Байден – ввёл санкции против российской нефтянки, до чего раньше у него почему-то не доходили руки. Так, США влупили по Газпромбанку, а затем и по "теневому флоту" РФ. В России из-за этих действий США уже стоит писк, поскольку санкциями ударили не только по флоту, но и по страховым компаниям, которые страховали суда. Теперь лавочка прикрыта, и российские суда не впустят ни в один порт. Как результат, стали останавливаться российские танкеры, потому что встал вопрос о страховом покрытии. А писк в России стоит из-за того, что закрывается прокачка нефти из Арктики, поскольку не ясно, на чём теперь её перевозить.

Всё это лишь начало больших приключений россиян.

Главное противоречие Трампа и России заключается в том, что РФ хочет продавать на внешних рынках больше своих нефти и газа, а Трамп – больше американских нефти и газа. У Трампа есть "наполеоновские планы" – вообще выкинуть Россию из Европы, чтобы европейские страны обеспечивались либо союзниками США, либо другими проверенными странами. Трамп хочет, чтобы такие же долгосрочные контракты, как были у Европы с Россией, теперь появились у компаний США.

видео дня

Следующий удар по России был нанесён прекращением транзита её газа через Украину, в результате чего РФ потеряет большие деньги. Кстати, сразу после этого начались сокращения в центральном аппарате Газпрома. И теперь россияне очень переживают, что Украина прекратит ещё и экспорт нефти через "Дружбу" (тоже на премиальный рынок). Ведь что бы там ни говорили о китайцах и индусах, они очень выкручивают руки России: там не такая большая маржа, но РФ пытается зарабатывать на объёмах.

Так что события развиваются даже быстрее, чем ожидалось. Был уверен, что "теневым флотом" Трамп займётся в первом квартале этого года, уже когда вступит в должность президента, но оказалось, что всё это случилось раньше – этим занялся Байден. И теперь, если Путин будет пищать и требовать снятия санкций, Трамп скажет: "Так их же не я вводил, а мой "папередник". Кроме того, у него есть возможность вообще выбросить россиян с нефтяного рынка и обеспечить собственную прибыль.

Кроме того, Трамп не отказывается от своих намерений сбить цену на нефть. Треть недавней пресс-конференции Трампа была посвящена тому, как он будет бурить нефть, как американцам станет хорошо, поскольку цены на энергоносители упадут и "душ станет принимать дешевле".

Трамп в своих вроде бы неоднозначных выступлениях упоминал Гренландию, Панаму и Канаду, но всех их объединяет одно – Китай. Китай влез в Латинскую Америку и в западное полушарие через Канаду. Претензии Трампа к Канаде связаны с тем, что она экспортируют нефть в США, вот он и троллит Канаду, предлагая ей стать 51-м штатом, потому что Штаты, дескать, содержат Канаду. Трамп жирно намекает Канаде, что нефть нужно экспортировать в Европу, а США канадская нефть не нужна. Также претензии Трампа к Канаде связаны с обороной: канадцы не выделяют на оборону даже 2% ВВП.

История с Гренландией тоже понятна: это – Россия и Китай, арктический путь. Очевидно, что Трамп ничего завоёвывать не собирается. Скорее всего, с Гренландией будет так: она объявит независимость, а потом будет подписано широкое соглашение с США, и, может быть, ей будет предоставлен статус инкорпорированной территории, который есть, например, у Пуэрто-Рико. Это снова Арктика, где у россиян и китайцев существенное преимущество по подводным лодкам, ледоколам и всему, что с этим связано.

Что касается Панамы, то она вообще под контролем Китая. Панамский канал – это стратегический канал, который контролируется Китаем. Это просто мрак для американцев, потому что они там флот перекидывают с Атлантического океана на Тихий. А тут получатся, что с одной стороны канала китайский порт, с другой – тоже китайский порт. Вся инфраструктура, мобильная связь и всё остальное финансируется Китаем.

Подобные экспрессивные заявления Трампа – это предупреждение этим странам и сигнал им о том, то США хотят видеть от них конкретные шаги, направленные на то, чтобы убрать Китай со своей территории. Если таких шагов не будет, США начнут разговаривать с ними "по-плохому".

Другой подтекст троллинга Трампом Канады, Гренландии и пр. адресован России: если РФ хочет полностью ликвидировать международное право и установить право силы, то хорошо, но и США тогда начнут играть по таким же правилам. Война так война, без правил так без правил. Я думаю, многие в Москве и Пекине вздрогнули, когда поняли, что может быть.

Поэтому всё идёт ещё быстрее, чем я предполагал, особенно активно взялись США за нефть. Это очень существенный удар по России, потому что именно нефтянка держит её на плаву (плюс торговля удобрениями).

Кроме того, активность проявляет и Украина. Обратите внимание, насколько участились удары по территории России. Мы накопили дроны и начали мочить. Так, например, удары начались уже по нефтеперекачивающим станциям в Татарстане, Тамбовской и Брянской областях. Стало прилетать и по заводам. Для россиян начинается веселье.

Далее – Россию выкинули из Сирии, и это очень важно. Россияне всегда шантажировали американцев тем, что, если Штаты начнут давить на РФ, Россия начнёт "мочить" Израиль и развяжет войну на Ближнем Востоке. Теперь РФ из Сирии вышвырнули – и всё, у Москвы инструментов нет, ей нечем угрожать.

Все эти процессы для России приобретают лавинообразный характер, поэтому она нервничает и пытается блефовать, рассказывая о том, что сильна, как никогда.

Вот на днях россияне подписали соглашение с Ираном – отлично, надо поздравить их с этим, ведь это просто плевок в Трампа. США при Трампе будут либо бомбить Иран, либо что-то другое с ним делать – судя по всему, решение уже созрело. Трамп вообще без сантиментов относился к Ирану. Именно он дал приказ уничтожить генерала Сулеймани, когда был президентом, причём открыто. И сейчас давление будет лишь нарастать.

Кроме того, Путин открыто плюнул в Трампа, когда сказал, что Россия не принимает предложение об остановке на линии разграничения. РФ продолжает гнуть свою линию о том, что Украина должна уйти с территории Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонских областей и признать их российскими. Россияне хотят, чтобы американцы признали эти регионы российскими, а также чтобы Украина отказалась от НАТО, провела демилитаризацию и т.д.

В концепции, которую продвигает Трамп, Украина и Польша должны быть мощным милитаризованным барьером, который не даст возможности Германии строить континентальный союз с Россией и Китаем, что делала Меркель со Шредером.

Также хороший звоночек – приезд в Киев британского премьера Кира Стармера и подписание 100-летнего соглашения между Украиной и Британией. Это очень хороший знак. Потому что соглашение предусматривает и размещение баз на территории Украины. Более того, там идёт речь о безопасности Чёрного, Азовского и Балтийского морей (упоминание Балтийского моря является признанием того, что Украина – донор безопасности для тех регионов).

В общем, никто бросать Украину не собирается. По крайней мере, военная помощь США на уровне Байдена точно будет. А вот финансовую помощь Штаты, скорее всего, сократят, переложив её на Европу. Трамп уже заявил о том, что европейцы должны выделять на оборону 5% своих ВВП. Это будет значить, что Европа в том числе платит за войну в Украине, закупает американское оружие и содержит украинскую армию после войны (потому что гарантом безопасности Европы сейчас является украинская армия).

Плюс Трамп продвигает историю с миротворцами, что фактически будет означать введение контингента НАТО на территорию Украины. Это тоже усиление позиций на случай, если Украина не будет контролировать всю свою территорию: миротворцы будут тут находиться, и на них будет распространяться 5 ст. Устава НАТО. Получается, что Украина не в НАТО, но определённые гарантии Альянс нам предоставляет.

Учитывая то, как развиваются события, я считаю, что всё больше и больше растёт вероятность того, что Украина вернёт границы 1991 года. Предполагаю, что Путин, очень высоковероятно, будет страшно быковать против Трампа. И тогда США где-то влупят, как они будут думать, легонько, но в России посыплется очень громко, и мы увидим повторение асадовского сценария. Режим Путина просто начнёт убегать.

Трамп после первых разговоров с Путиным вообще может потребовать от российских элит убрать этого психа, а уже потом будет разговаривать. Если элиты уберут Путина под каким-либо соусом, это сразу вызовет взрыв на Кавказе, потому что Кадыров понимает, что его грохнут первым. Все российские силовики к этому готовы.

Кроме того, в России ухудшается ситуация в экономике. Да и мы добавляем. Вот, например, Энгельс долбанули со стратегическими бомбардировщиками, и, как видите, что-то они перестали летать. Обратите внимание на статистику. Потому что это топливо, его стратегические запасы. Поэтому процессы идут очень быстро.

Посмотрите, какая позиция у Трампа в отношении Путина. Трамп встречался с Путиным несколько раз, когда был президентом. Разве это помешало ему остановить стройку Северного потока, влупить по "вагнерам" в Сирии, ударить по Ирану, гонять стратегические бомбардировщики над территорией Украины, когда Россия концентрировала первые войска в Крыму? Когда Трамп говорит, что он "понимает Путина", это не значит, что он пойдёт ему на уступки.

Поэтому я считаю, что всё движется в правильном для нас направлении.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред