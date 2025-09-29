Укр
Как выборы в Молдове стали серьезным сигналом для Кремля?

Андрей Коваленко
29 сентября 2025, 19:10
Вывод для нас прост: ослабленная россия опасна тем, что пытается компенсировать провалы за рубежом агрессией против Украины.
Санду и выборы в Молдове

Парламентские выборы в Молдове стали серьезным сигналом для Кремля. Партия президента Санду получила большинство и может самостоятельно формировать правительство.

Вся власть сосредотачивается в руках проевропейской силы.

Пророссийский "Патриотический блок" Додона провалился, набрав менее четверти голосов.

Россия потратила ресурсы на поддержку своих проектов в Кишиневе - и проиграла.

Кураторство Дмитрия Козака и его преемника Сергея Кириенко не сработало. Даже в Молдове не видят перспектив в дружбе с Россией.

Кремль потерял Молдову так же, как ранее потерял Армению, Азербайджан, страны Балтии и Украину.

Для Украины это подтверждение тенденции: даже в ближайшем к рф регионе москва не способна удержать влияние. Грузия, Казахстан и Центральная Азия - следующие точки, где Кремль может потерять позиции.

Вывод для нас прост: ослабленная россия опасна тем, что пытается компенсировать провалы за рубежом агрессией против Украины. Но чем больше мир видит ее слабость, тем сильнее становится международная коалиция.

Сейчас не стоит Европе бояться сбивать российские дроны. Гораздо важнее показать россии силу в ответ.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

