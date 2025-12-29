Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Тайная игра Путина с Назарбаевым

Виталий Портников
29 декабря 2025, 06:31
59
Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым второй, между прочим, раз за уходящий 2025 год.
Путин, Кремль
Коллаж: Главред

Но на этот раз встреча президента России с бывшим президентом Казахстана произошла в кремлёвской квартире Путина, и российские информационные ресурсы специально подчёркивают, что это такая высшая честь, которой удостаивались отнюдь немногие руководители государств.​

Среди них, например, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Однако различие состоит в том, что и Си Цзиньпин, и Лукашенко являются действующими руководителями государств. А Назарбаев — политический пенсионер, к тому же лишившийся всех титулов после событий 2022 года, которые многие считают попыткой реванша со стороны ближайшего окружения первого президента Казахстана, а многие — стремлением Москвы определиться с казахстанским двоевластием и помочь новому казахстанскому президенту Касым-Жомарту Токаеву стать настоящим главой государства.​

Однако Путин не был бы Путиным, если бы не стремился к созданию проблем даже для тех, кому он мог помочь в усилении властных полномочий. И встречаясь с Назарбаевым, Путин всякий раз напоминает Токаеву, что его политическое будущее отнюдь не предрешено. Тем более что действующий президент Казахстана сам внёс такие изменения в законодательство, которые формально не позволяют ему баллотироваться на следующий срок.​

видео дня

Конечно, у Токаева ещё много лет и много возможностей для манёвра. Можно по образцу Путина или своих центрально-азиатских коллег в очередной раз изменить основной закон и быть переизбранным на следующий срок. Можно придумать для себя должность, которая превратит нового казахстанского президента в зиц-председателя при бывшем главе государства.​

Однако Касым-Жомарт Токаев прекрасно осознаёт, что любые политические манёвры могут окончиться поражением в случае, если им будут противодействовать в Москве. Это осознание, вероятно, и толкает казахстанского президента на поиск новых союзов. Он отмечал свой юбилей в обществе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, а вовсе не в Москве. Он был приглашён к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу вместе с другими центральноазиатскими лидерами.​

Однако, в отличие от них, удостоился отдельной аудиенции у Дональда Трампа. И всё это, разумеется, делается для того, чтобы у Путина не оставалось решающего голоса в вопросе о том, кто же будет править в Казахстане после Токаева и вообще наступит ли эпоха после Токаева. И Путину это, разумеется, не нравится, потому что российский президент, как мы все хорошо поняли по войне против Украины, продолжает относиться к бывшим советским республикам как к колониям Москвы, которые, если и не будут присоединены к Российской Федерации в роли её новых субъектов, как это произошло с оккупированными территориями Украины, то уж, по крайней мере, должны находиться в российской сфере влияния.​

И эта российская сфера влияния, разумеется, подразумевает, что фамилию нового руководителя любой бывшей Советской Республики должен определять Путин. А там, где это не получается, там происходит серьёзный конфликт. Поскольку с Казахстаном, по крайней мере, на данном этапе начинать войну не так-то просто — страна является давним формальным союзником России, входит в ОДКБ и Евразийский экономический союз, — то приходится действовать методом политических интриг.​

Кстати, нечто подобное применялось по отношению к Украине в девяностые и в начале двухтысячных. Возможно, именно это и убаюкало граждан Украины, считавших, что Россия и далее будет маневрировать в своих взаимоотношениях с украинскими политическими и олигархическими кланами, а вовсе не выберет в качестве альтернативы полномасштабную войну против соседней страны.​

Но маневрирование с политическими и олигархическими кланами как раз неизбежно приводит к военным действиям, если манёвры не позволяют достичь нужного результата. Именно поэтому такими опасными являются связи Путина и Назарбаева. Наблюдатели в Москве или Астане могут считать, что это некая химия между президентом России и бывшим президентом Казахстана.​

Но каждый, кто хорошо знает Путина и уж тем более хорошо знает Назарбаева, прекрасно понимает, что у этих людей не бывает химии ни с кем, что они заточены исключительно под собственные интересы, что они любого собеседника воспринимают исключительно как инструмент для реализации собственных амбиций.​

Зачем Путину Назарбаев? Мне кажется, совершенно очевидно. Первый президент Казахстана напоминает, что является игроком в казахстанской и вообще в постсоветской политике даже сегодня, когда его уже не воспринимают как отца нации, что он даже сейчас может смешать карты Касым-Жомарту Токаеву и любому другому руководителю Центральной Азии, просто поговорив с Владимиром Путиным по душам.​

А вот зачем Назарбаеву Путин? Но это тоже очевидно: чтобы Касым-Жомарт Токаев не ощущал себя уверенно в качестве президента Казахстана, чтобы другие игроки на казахстанской политической сцене — и участники политического процесса, и бизнесмены, и люди вообще, присматривающиеся к Казахстану из-за границы, — понимали, что не всё так однозначно и что консолидированного режима в Казахстане после ухода Нурсултана Назарбаева с должности президента страны как не было, так и не будет.​

И Путин может считать, что именно такие сигналы могут в конечном счёте остановить и Си Цзиньпина, и Дональда Трампа, и уж по крайней мере председателю Китайской Народной Республики, и президенту Соединённых Штатов придётся в решающий момент считаться с тем, что без России ни о каких отношениях с Казахстаном и о никаких серьёзных политических инвестициях в Казахстан думать не приходится.​

Но, разумеется, мы с вами прекрасно понимаем, что это иллюзия и что никто в Пекине и в Вашингтоне не будет подобные сигналы Путина воспринимать серьёзно, даже если он станет встречаться с Нурсултаном Назарбаевым ежедневно. Но именно такие иллюзии приводят к большим войнам. Потому что такие люди, как Путин, когда видят, что другие не хотят считаться с их миром, в котором они продолжают находиться, пытаются доказать, что этот мир действительно существует.​

А мы уже знаем инструментарий, с помощью которого Путин пытается доказать наличие такого мира. Это ракеты, это танки, это беспилотники, это война и смерть.​

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виталий Портников
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гарантии безопасности для Украины: Макрон анонсировал решение поуже в январе

Гарантии безопасности для Украины: Макрон анонсировал решение поуже в январе

06:56Мир
Поваленные деревья и парализованное движение: последствия непогоды в Украине

Поваленные деревья и парализованное движение: последствия непогоды в Украине

01:57Украина
Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

23:34Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро

Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро

Последние новости

06:56

Гарантии безопасности для Украины: Макрон анонсировал решение поуже в январе

06:31

Тайная игра Путина с Назарбаевыммнение

05:27

Капюшон будет греть лучше, если сделать одно действие: простой трюк с мехом

04:53

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке милого кота за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 декабря: Ракам - неожиданная встреча, Скорпионам - прибыль

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
03:34

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

02:30

Скрытые сигналы деменции: что многие принимают за обычную болезнь

01:57

Поваленные деревья и парализованное движение: последствия непогоды в УкраинеФотоВидео

01:30

Великолепная четверка: Курникова впервые засветила всех своих детей от Иглесиаса

Реклама
01:20

Ольга Харлан показала редкое фото с женихом-итальянцем

28 декабря, воскресенье
23:39

Женатый Галич публично зацеловал партнершу по "Танцах" после выступления

23:34

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

23:28

Как хранить луковицы амариллиса: садоводы раскрыли секреты повторного цветения

23:21

Субсидии под угрозой: кто из украинцев может остаться без выплат и когда

23:07

Из уборщицы в ангела: Денисенко показала "класс" на "Танцах со звездами"Видео

22:43

"Ищите мне замену": Никита Добрынина оказался за шаг от ухода из "Танцев"

22:35

"У нее муж хороший": кум Лободы раскрыл секрет певицы

22:25

"Купянск наш — мы уходим": в МО РФ опозорились кадрами "контроля" над городом

21:49

"Дедлайнов не ставлю": Трамп заявил о выгодах для Украины от мирного соглашения

21:48

Екатерина Кухар разнесла выступление Квитковой на "Танцах" - причина

Реклама
21:34

Опасная ошибка водителей: популярный трюк с дворниками оказался вредным для автоВидео

21:30

Показали настоящую страсть: ветеран ВСУ выдала на Танцах со звездами пылкую румбуВидео

21:23

Отключение света в Днепропетровской области на 29 декабря: новый график от ДТЭКФото

21:11

"Были недоработаны": как постройневшая Неля Шовкопляс выступила на "Танцах"

20:53

Разговор Путина и Трампа: в Кремле назвали условия окончания войны

20:51

Настоящий фурор: как прошло открытие спецвыпуска "Танцев со звездами"

20:50

Как сделать стекло прозрачным даже в мороз: простой лайфхак, для зимних утренников

20:43

Отключения "электрики" в большинстве областей: Укрэнерго о графиках на 29 декабря

20:40

Гороскоп для Козерогов: чем удивит 2026 год в любви и финансах

19:53

Два контракта для лидера "Динамо": куда может перейти украинский полузащитник

19:53

Ушла из жизни Брижит Бардо: 6 лучших фильмов с актрисой

19:39

Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро

19:32

Трамп провел "очень хороший" разговор с Путиным перед встречей с ЗеленскимВидео

19:31

РФ нашла слабое место в ПВО Украины: эксперт раскрыл главную опасность

19:18

В Госдуме утверждают, что опасность войны с США миновала: так ли это?мнение

19:15

Не о вере: почему Украина отказалась праздновать Рождество 7 января

18:55

"Часть города под контролем врага": в ВСУ рассказали о ситуации на юге

18:45

Какая солярка превратится в "жижу" в мороз: результаты большой проверки АЗС

18:35

Зеленский признался, что готов отвести войска из Донбасса, но при условии – FT

18:31

Некоторые моменты выбешивают, но я рад быть в армиимнение

Реклама
18:23

Десятки россиян "продавили" границу: в ВСУ назвали место прорыва

17:50

"Больно на это смотреть": Дорофеева напугала синяками на теле

17:50

Трамп может перевернуть мирный план: что это значит для Украины — журналист

17:24

"Очень мощный пакет": CNN узнал, какие гарантии безопасности получит Украина

17:22

"Будет беда": майор ВСУ назвал вероятные сроки новой войны РФ с Украиной

17:16

Зарплаты вырастут на 150%: кому правительство повысит выплаты с 1 января

16:28

РФ понесла рекордные потери в боях за Гуляйполе и привлекает новые резервы - спикер

16:25

Завершение войны в Украине: Зеленский назвал сроки решающих переговоров о мире

15:37

Все станции проехать можно за 12 минут - где в Украине самое короткое метро

15:28

Чуб, шаровары и пояс: что в образе казака было правдой

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять