Тайная игра Путина с Назарбаевым

Но на этот раз встреча президента России с бывшим президентом Казахстана произошла в кремлёвской квартире Путина, и российские информационные ресурсы специально подчёркивают, что это такая высшая честь, которой удостаивались отнюдь немногие руководители государств.​

Среди них, например, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Однако различие состоит в том, что и Си Цзиньпин, и Лукашенко являются действующими руководителями государств. А Назарбаев — политический пенсионер, к тому же лишившийся всех титулов после событий 2022 года, которые многие считают попыткой реванша со стороны ближайшего окружения первого президента Казахстана, а многие — стремлением Москвы определиться с казахстанским двоевластием и помочь новому казахстанскому президенту Касым-Жомарту Токаеву стать настоящим главой государства.​

Однако Путин не был бы Путиным, если бы не стремился к созданию проблем даже для тех, кому он мог помочь в усилении властных полномочий. И встречаясь с Назарбаевым, Путин всякий раз напоминает Токаеву, что его политическое будущее отнюдь не предрешено. Тем более что действующий президент Казахстана сам внёс такие изменения в законодательство, которые формально не позволяют ему баллотироваться на следующий срок.​

Конечно, у Токаева ещё много лет и много возможностей для манёвра. Можно по образцу Путина или своих центрально-азиатских коллег в очередной раз изменить основной закон и быть переизбранным на следующий срок. Можно придумать для себя должность, которая превратит нового казахстанского президента в зиц-председателя при бывшем главе государства.​

Однако Касым-Жомарт Токаев прекрасно осознаёт, что любые политические манёвры могут окончиться поражением в случае, если им будут противодействовать в Москве. Это осознание, вероятно, и толкает казахстанского президента на поиск новых союзов. Он отмечал свой юбилей в обществе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, а вовсе не в Москве. Он был приглашён к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу вместе с другими центральноазиатскими лидерами.​

Однако, в отличие от них, удостоился отдельной аудиенции у Дональда Трампа. И всё это, разумеется, делается для того, чтобы у Путина не оставалось решающего голоса в вопросе о том, кто же будет править в Казахстане после Токаева и вообще наступит ли эпоха после Токаева. И Путину это, разумеется, не нравится, потому что российский президент, как мы все хорошо поняли по войне против Украины, продолжает относиться к бывшим советским республикам как к колониям Москвы, которые, если и не будут присоединены к Российской Федерации в роли её новых субъектов, как это произошло с оккупированными территориями Украины, то уж, по крайней мере, должны находиться в российской сфере влияния.​

И эта российская сфера влияния, разумеется, подразумевает, что фамилию нового руководителя любой бывшей Советской Республики должен определять Путин. А там, где это не получается, там происходит серьёзный конфликт. Поскольку с Казахстаном, по крайней мере, на данном этапе начинать войну не так-то просто — страна является давним формальным союзником России, входит в ОДКБ и Евразийский экономический союз, — то приходится действовать методом политических интриг.​

Кстати, нечто подобное применялось по отношению к Украине в девяностые и в начале двухтысячных. Возможно, именно это и убаюкало граждан Украины, считавших, что Россия и далее будет маневрировать в своих взаимоотношениях с украинскими политическими и олигархическими кланами, а вовсе не выберет в качестве альтернативы полномасштабную войну против соседней страны.​

Но маневрирование с политическими и олигархическими кланами как раз неизбежно приводит к военным действиям, если манёвры не позволяют достичь нужного результата. Именно поэтому такими опасными являются связи Путина и Назарбаева. Наблюдатели в Москве или Астане могут считать, что это некая химия между президентом России и бывшим президентом Казахстана.​

Но каждый, кто хорошо знает Путина и уж тем более хорошо знает Назарбаева, прекрасно понимает, что у этих людей не бывает химии ни с кем, что они заточены исключительно под собственные интересы, что они любого собеседника воспринимают исключительно как инструмент для реализации собственных амбиций.​

Зачем Путину Назарбаев? Мне кажется, совершенно очевидно. Первый президент Казахстана напоминает, что является игроком в казахстанской и вообще в постсоветской политике даже сегодня, когда его уже не воспринимают как отца нации, что он даже сейчас может смешать карты Касым-Жомарту Токаеву и любому другому руководителю Центральной Азии, просто поговорив с Владимиром Путиным по душам.​

А вот зачем Назарбаеву Путин? Но это тоже очевидно: чтобы Касым-Жомарт Токаев не ощущал себя уверенно в качестве президента Казахстана, чтобы другие игроки на казахстанской политической сцене — и участники политического процесса, и бизнесмены, и люди вообще, присматривающиеся к Казахстану из-за границы, — понимали, что не всё так однозначно и что консолидированного режима в Казахстане после ухода Нурсултана Назарбаева с должности президента страны как не было, так и не будет.​

И Путин может считать, что именно такие сигналы могут в конечном счёте остановить и Си Цзиньпина, и Дональда Трампа, и уж по крайней мере председателю Китайской Народной Республики, и президенту Соединённых Штатов придётся в решающий момент считаться с тем, что без России ни о каких отношениях с Казахстаном и о никаких серьёзных политических инвестициях в Казахстан думать не приходится.​

Но, разумеется, мы с вами прекрасно понимаем, что это иллюзия и что никто в Пекине и в Вашингтоне не будет подобные сигналы Путина воспринимать серьёзно, даже если он станет встречаться с Нурсултаном Назарбаевым ежедневно. Но именно такие иллюзии приводят к большим войнам. Потому что такие люди, как Путин, когда видят, что другие не хотят считаться с их миром, в котором они продолжают находиться, пытаются доказать, что этот мир действительно существует.​

А мы уже знаем инструментарий, с помощью которого Путин пытается доказать наличие такого мира. Это ракеты, это танки, это беспилотники, это война и смерть.​

