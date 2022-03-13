Как война в Украине отбросила Россию на обочину цивилизации

Россия уходит назад в средневековье. Вместе с русским кораблем

Читаю, как кремлевские пропагандисты бодрятся. Мол, не нужны нам ваши Боинги и Флориды. Самолеты не отдадим, будем внутри страны на них летать. В Туркменистан и в Сочи на отдых. Вместо МакДональдса освоим шаурму. Ну и всякое такое патриотически-слабоумное.

Конечно, это кривая мина при плохой игре. Санкциями Россия отброшена на обочину цивилизации – вот главный итог. Надеюсь, санкции на много лет и без послаблений в стиле виляния задом a la Германии. Если ещё и нефть/газ перестанут покупать, погрузится Мордор в глубокую тьму. Работаем над этим.

Да, тьма относительная. С голоду не умрут, пшеницу и мясо вырастят. Вода горячая тоже будет. Мыло "Ромашка" и детский крем, джинсы фабрики "Большевичка", водка вместо виски и коньяка. Дряхлеющие Киркоров и Басков вместо Grammy. Кино о героических русских солдатах до рвоты. Ну и Русская православная церковь с Михалковым в обнимку, чтобы не грустить о цивилизации.

"Прощай, немытая Россия" – вспоминается. Правда, теперь мытая. Но не в этом дело.

Немытость – это изоляция от цивилизованного мира. Северная Корея души.

Цивилизация – это давно уже не только горячая вода. Это технологии. Это ритм прогресса. Каждый год, прожитый отдельно от мира, отбрасывает тебя на 10 лет назад. Ты становишься здоровее, борода гуще, лапти новые, – но не хватает чего-то.

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Хорошая новость для нас – Россия к этому не готова. Не научилась делать свои смартфоны, автомобили, самолеты. Автомобили – в лучшем случае "КАМАЗы" и "Нива Шевроле" (если не заберут лицензии). О самолетах молчу, через несколько месяцев будут на "кукурузниках" летать.

Мы, конечно, тоже не сильно преуспели. Но Украина отвоевала своё право на цивилизацию. У нас есть все шансы возродиться, чтобы вызывать у россиян звериный оскал бессильной зависти.

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Уверен, что Кремль рассчитывает на Китай. Оборотистые китайцы наверняка попробуют утолить технологический голод России, сбрасывая матушке смартфоны, китайский автопром, джинсы и бытовую электронику. Но как это все будет по факту, посмотрим.

На месте китайцев, я бы поставлял товары, но не технологии. И наслаждался видом России, уходящей назад в средневековье. Вместе с русским кораблем. Ведь зачем Китаю сильная Россия, если отобрать Сибирь легче у слабой?

Сергей Лямец, журналист