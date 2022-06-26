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Как Украине выиграть войну вдолгую

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

26 июня 2022, 09:07

Украина должна найти новые ресурсы. И они есть, это — солидарность и доверие.

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Украину ждет непростая зима / Reuters

Война в долгую - это война ресурсов. Кто более ресурсный-тот одержит победу. Мы, конечно, очень сильно проигрываем по ресурсам врагу, именно поэтому рассчитываем на наших партнеров. Но партнеры не демонстрируют действиями, то, что говорят словами.

Несмотря на полную поддержку нашей борьбы к победе, мы видим, как ресурсы выделяются очень ограниченно, и очень осторожно. Мы видим это эгоистическое желание где-то порешать с Путиным, наивную веру, что надо договориться. Слова очень сильно разошлись с действиями. И это тревожный сигнал для нас.

Запад однозначно нас поддержит, причем в полной мере. Но это произойдет нескоро. Если многие наши граждане искренне верят, что война быстро закончится, то чего мы ожидаем от граждан Запада? Пройдет немало времени, пока придет осознание "неотвратимости" потребности поставить Россию на место. А до того, мы еще услышим о десятках мирных Минск.

К чему я это веду: если бы там не сложилось, но полагаться можем только на себя. Это значит, что ресурсы для своего выживания мы тоже должны находить сами. Мы не выбирали этой судьбы, но наше выживание является только нашим делом. Нас ждут страшные вызовы. Экономика и инфраструктура разрушены, война продолжает съедать все наши ресурсы, а время — все наши запасы. Чтобы выиграть в долгую-мы должны найти новые ресурсы. И они есть, это — солидарность и доверие.

Солидарность — это не просто слово или ценность, это огромный ресурс, который уже активно работает на нас с первых дней войны. Солидарность демонстрируют все слои населения, особенно много бизнеса. Мы это особенно чувствуем, кто-то предоставляет технику для разбора завалов, кто-то бензин, кто-то перечислил нам средства на восстановление школ и домов, кто-то предоставил инструменты. Все это-проявление солидарности.

Однако, на фоне того кризиса, который нас ждет, нам нужно будет еще больше солидарности. Впереди тяжелая зима и проблемы с отоплением. Нам надо будет еще больше разбирать людей по своим домам, чтобы пережить ее. И это действительно одно из возможных решений, как перебиться зиму. Нам надо будет поддерживать друг друга и возможной работой, средствами и тому подобное.

Читайте такжеДома в халатах и с обогревателями: что ждет Украину зимойБольшим ресурсом, который идет рядом с солидарностью, является доверие. Мы принимаем людей, помогаем им, потому что доверяем. Доверие позволяет нам строить отношения и легко переходить к действиям поддержки. Доверие к нашим солдатам, к нашим волонтерам, к нашим органам власти — все это безграничный ресурс, который лучше помогает нам решать наши проблемы.

В ближайшее время враг направит усилия на разрушение солидарности и доверия между нами. Единичные случаи недостойного поведения, будь то представителя власти, бизнеса или беженца - нам будут подавать как правило. На фоне усталости мы можем очень чувствительно реагировать на подобные ситуации или вбросы. Должны помнить, что солидарность и доверие — важнее единичных случаев.

Война надолго. Нам придется задействовать все наши возможные и невозможные ресурсы для победы. Солидарность и доверие являются ключевыми ресурсами в этом. Очень важно не дать их разрушить.

Слава Украине! Слава ВСУ!

Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги "Изменить будущее"

война в Украине Виктор Андрусив
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