Как Украине извлечь пользу из "украинизации" Невзорова

Российский журналист Александр Невзоров получил гражданство Украины / Instagram и УНИАН

Кейс Невзорова показал, насколько у нас есть еще какие-то эмоциональные привязки к России и русским по разным причинам. Между тем, мы должны относиться к ним, как патологоанатом: без сантиментов и каких-либо чувств, исходя из главного критерия – полезности и их возможности помочь нам победить врага. То есть, их же страну.

Следует понимать, что у русских нет к Украине никакой симпатии (как и у некоторых стран Запада) и они к нам относятся как к ресурсу для поддержки собственной государственности (есть подозрение, что и у Невзорова есть свой интерес).

Им нужны украинские солдаты, чтобы вести имперские войны. Им нужны украинские граждане, чтобы переселить в Сибирь и поднимать их экономику. Им нужна наша страна как источник их исторической легитимности. Земля – как источник ресурса. И это все. Больше никаких сантиментов. А мы все еще пытаемся определить кто плохой, а кто хороший.

Мне, честно говоря, плевать, чем до этого занимался Невзоров, какой он был имперец в 90-х, кто у него внуки и что они говорят. И вообще, я скептически отношусь к таким копаниям в прошлом людей. Людям свойственно меняться. Предлагаю в таких случаях копать всегда до самого раннего детства. Мы все рождаемся одинаковыми: не говорим, ходим в памперсы и т.д. Следует рассматривать тот продукт, который есть тут и сейчас и пользоваться им. В такой же логике пояснить Литве, зачем и им, и нам нужен Невзоров. Не время для сантиментов – враг один. Это по поводу нытья, что литовцы обидятся. Пора мыслить четкими и понятными категориями, а не нытьем и боязнью кого-то обидеть. Хватит. Уже пытались всем угодить. Пришли к войне.

Читайте такжеНе прокол, а рационализм: зачем Зеленский дал гражданство НевзоровуЯ считаю, что Невзоров – это "полезный русский" в данный момент, потому что у него правильные посылы, которые могут помочь нам в победе, – что российская культура обнулилась, как и само государство, что Россию вообще нужно переучреждать. Поддержка нашей страны, работа на необходимую нам русскоязычную аудиторию с правильными смысловыми значениями, которые дестабилизируют и раскалывают российское общество — нам подходит.

Из этого следует, что он может помочь нам в нашей победе, поскольку позволяет расшатывать Россию изнутри, поскольку диктатура, которая установилась в России, угрожает существованию не просто государства, а и нашей нации.

Тем не менее, считаю, что давать ему гражданство было лишним. Украинское гражданство нужно заслужить, в том числе помощью (сейчас, по крайней мере) украинской армии победить врага. Поэтому гражданство может даваться только по итогам работы и с необходимыми условиями. Обязательно! "Українська мова" – экзамен. "Історія України" – экзамен. И так далее. Паспорт гражданина – это высшая награда.

Но, что сделано – то сделано. Можно крутить эту историю как приманку для других "полезных русских". Даже фак ап можно использовать в своих интересах. Так действуют жесткие и рациональные люди, какими большинство из нас должны стать.

"Полезных русских" можно легализировать разными способами. Например, выдавать что-то типа "карты украинца". Такой промежуточный этап дает возможность обозначить свое стремление к гражданству, выучить украинский язык, украинскую историю и так далее. Обязательна регистрация в Украине в качестве плательщика налогов. Хочешь помогать Украине – показывай лояльность, плати налоги и, соответственно, поддерживай нашу армию. Язык тут главный маркер лояльности к нашей стране. Это признание нашей нации как отдельного народа. Это принципиально в данном случае.

А, например, Овсянникова, которая к нам лезет со своими советами о том, как работает русская пропаганда, – "бесполезная" русская. Она нам не нужна. Как работает русская пропаганда – мы сами прекрасно видим. Это как на глазах убивают украинцев, насилуют женщин, детей и многое другое. Все мы прекрасно без нее понимаем. К ней требование следующее: хочешь что-то делать – разоблачай зверства режима, получай "карту украинца", плати налоги в Украине, учи украинский язык (тем более, что она рассказывает, что ее папа наполовину украинец) и показывай пример покаяния перед Украиной. Хотя тут можно уже конкурс устраивать. Тут лучше брать на работу и пусть работает. Деньги, кстати, могут предоставить наши западные партнеры.

Также всем "полезным русским" запрещено комментировать украинскую политику. Их комментарии вообще не интересны. Нас интересует только полезность, которая поможет нам становиться сильнее, и работа в долгую с российской аудиторией даже после нашей победы.

"Полезными русскими" я считаю тех русских, которые уже воюют в украинской армии, например, в батальоне "Свободная Россия". Эти ребята больше заслуживают украинского гражданства, потому что воюют бок о бок с украинской армией. Более того, этот легион фактически может быть костяком аналога Иностранного легиона, который будет формироваться из граждан Российской Федерации и обеспечивать силовую оборонительную экспансию Украины на территории части России либо территории, которая останется от нее. В развал России я не верю, но в дестабилизацию в национальных республиках (например, на Северном Кавказе, Татарстане, Башкортостане) и хорошую гражданскую войну – верю.

Читайте такжеКак Россия стала периферией, или Чем для Украины обернется гражданство НевзороваТакже "полезными русскими" для нас являются те русские, которые очень скоро поедут в нашу страну, как бы этого нам не хотелось. Мы этот поток беженцев не остановим. Сразу говорю почему. Позиция, что мы построим "ров с крокодилами" – не взрослая, а инфантильная. Если они сильно захотят, то все равно приедут в Украину. Кто-то из-за голода, кто-то из-за желания получить украинский паспорт, потому что страна идет в Европу, кто-то из-за безработицы. А кто-то из-за того, что после всех ужасов, которые сейчас опубликованы на весь мир, захотят отмыться от имиджа преступников, насильников и т.д. и начнут резко искать у себя украинские корни, чтобы правдами-неправдами попасть в нашу страну либо признавать себя украинцами на территории своей страны.

Если захотят, то попадут. Даже если мы закроем границу с Россией и вообще никого не будем пускать (что фактически невозможно по разным причинам), они найдут возможность приехать через территорию Беларуси. Если закроем Беларусь, они приедут через Молдову. Вы предлагаете везде стены ставить? Это нереально, тем более, что есть разные юридические уловки, чтобы попасть в страну.

Общий процент мигрантов из России, которые будут рваться к нам – 1-2 миллиона человек (если не больше. В России процент россиян, которые только официально не поддерживают Путина около 10-15%. То есть – 15-20 млн). Этот процесс лучше упорядочить, определить зоны поселения.

"Карту украинца" можно уже сейчас начинать выпускать, чтобы люди могли зарегистрироваться в нашей стране и платить налоги. Запускать онлайн курсы по изучению украинского языка. Опять же – маркер в украинскую культуру как более сильную и понятную, за которой нет шлейфа связи с преступным режимом и т.д. Этот процесс следует структурировать. В приоритете должны быть ІТ-шники, люди с хорошим образованием, которые могут быть полезны для нашей экономики, для ослабления противника. Чем меньше в России живет людей с головой, тем лучше для Украины.

Также стратегию "ров с крокодилами" и забыть о них считаю ошибочной и вредной. Мы вынуждены вести оборонительную, культурную, дипломатическую, языковую экспансию на территории РФ. Мы не должны допускать, чтобы в будущем в России создавался абсолютно фашистский режим, зависящий от одного человека, который будет вести войну против нас и уничтожать украинцев. Нам, кстати, еще очень крупно повезло, что они разворовали свою армию. А если бы там сложился режим, который не так бы воровал и их армия была бы лучше оснащена? А кто гарантирует, что такой снова не появится?

Мы должны быть носителями демократии и других западных ценностей для этих территорий и создавать собственные лояльные группы населения в России. Под это можно брать деньги у наших западных союзников. Думаю, что они с удовольствием перепоручат нам это дело.

Плюс – не исключена оборонительная военная экспансия. Как я уже говорил, это можно сделать с помощью граждан России, которые готовы идти в аналог нашего Иностранного легиона. Например, как у французов – хочешь получить гражданство Франции, поступай в Иностранный легион, где тебя никто не будет спрашивать, кто ты и откуда, воюй в Африке и через некоторое время получай гражданство Франции. У нас может быть такая же схема, абсолютно понятная и ясная.

Такая же схема должна у нас присутствовать по поддержке различных освободительных движений на территории России в Башкортостане, Татарстане и других. Возможно, нам следует создать центры для поддержки их национальной идентичности, чтобы они больше стремились либо к независимости, либо к другим вещам. Это полезно, по-взрослому и понятно. Это борьба за людской ресурс, борьба, в том числе с помощью наших легионов, за работу на территории врага, который никогда не успокоится. На данном этапе нам следует расшатывать РФ, а в дальнейшем отслеживать и быть мягкой силой, которая будет распространять нашу идею, наши ценности по территории России.

Конечно, не надо делать ошибку, которую делал Скоропадский, когда привозил русских в Киев во время большевистской революции. Они тут объедались, а потом рассказывали, что Украины не существует и вся ваша страна г...вно. Нам следует стоять на позиции четкой натурализации, четкого законодательства.

Часть законодательной базы у нас уже существует: запрет на отрицание российской агрессии. Добавить запрет на пропаганду путинского режима (как было с гитлеровской Германией), отрицание преступления российских солдат и т.д. Через четко прописанный перечень эти русские лишаются права проживания в Украине либо лишаются "карты украинца". Возможен вариант выдачи "ограниченных" паспортов, как делали в странах Балтии. Давали не сразу гражданство, а ограниченное с ограничением права голосовать. Но если человек доказал свою лояльность к государству, тогда получай полноценное гражданство.

Читайте такжеРоссию ждет большая и болезненная перезагрузка: почему РФ не одержит победу в войне в УкраинеПоэтому побольше жесткости и прагматизма. Тогда у нас все будет получаться. Европейцы же тоже на нас утилитарно смотрят, как и весь мир. Каждый преследует свой интерес. Мы должны быть взрослыми, четкими и понятными. "Полезные русские" – это очень хороший ресурс для продвижения наших интересов, поэтому к ним должно быть соответствующее отношение.