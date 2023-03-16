Как Украине быстро найти пилотов F-16

Нужно начинать промо кампанию и готовить бюджеты для интернациональных добровольцев.

Украине следует начать собирать интернациональные бригады пилотов F-16/ Фото Википедия, pixabay.com

Украина должна объявить набор пилотов-добровольцев и дать им гражданство, чтобы преодолеть аргументацию, что пилотов нужно долго готовить. Это же касается и обслуживающего персонала.

Это позволило бы быстро или относительно быстро получить нужные кадры. Это же касается и Абрамсов и техники, которая нужна для их обслуживания. Это были бы настоящие интернациональные бригады, как во время Гражданской войны в Испании.

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Я не понимаю, почему мы до сих пор так не делаем. Это очень простое и эффективное решение. Нужно начинать промо кампанию и готовить бюджеты для таких добровольцев.

Их нужно хорошо оплачивать, чтоб усилить мотивацию. Но я думаю, если порубить кучу тендеров в Нефтегазе, Укрнафте и на местном уровне, то у нас будет с головой ресурсов, чтоб реализовать такие проекты. ПВО это тоже касается.

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