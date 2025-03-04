Как старый аферист Трамп и Маск зарабатывают сотни миллионов

У меня нет сомнений, что старый аферист Трамп, его семейка и Маск зарабатывают сотни миллионов, если не миллиарды на скачках цены на криптовалюту, которые сами и устраивают.
Их аргентинский дружок Милей сработал слишком топорно, поддержал чистую аферу с туфтовой криптой и попался. Трамп работает аккуратно, качает курс своими заявлениями и решениями (Маск так уже давно делает).
Из новостей: Дональд Трамп взорвал рынок криптовалют — биткоин вырос уже на 20%
На финансовых рынках новый бум криптовалют: после заявлений Дональда Трампа о включении Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana и Cardano в стратегический резерв США их курсы резко взлетели.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
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