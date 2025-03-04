Как старый аферист Трамп и Маск зарабатывают сотни миллионов

Из новостей: Дональд Трамп взорвал рынок криптовалют — биткоин вырос уже на 20%

https://opinions.glavred.info/kak-staryy-aferist-tramp-i-mask-zarabatyvayut-sotni-millionov-10644176.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп / Коллаж: Главред, скриншоты

У меня нет сомнений, что старый аферист Трамп, его семейка и Маск зарабатывают сотни миллионов, если не миллиарды на скачках цены на криптовалюту, которые сами и устраивают.

Их аргентинский дружок Милей сработал слишком топорно, поддержал чистую аферу с туфтовой криптой и попался. Трамп работает аккуратно, качает курс своими заявлениями и решениями (Маск так уже давно делает).

Из новостей: Дональд Трамп взорвал рынок криптовалют — биткоин вырос уже на 20%

видео дня

На финансовых рынках новый бум криптовалют: после заявлений Дональда Трампа о включении Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana и Cardano в стратегический резерв США их курсы резко взлетели.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред