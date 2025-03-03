Команда Трампа устроила цирк против Украины

Ни о каких требованиях к России и Путину все эти создания не сказали ни слова.

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Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин /Коллаж Главред, скрин, сайт Кремля

Как я и говорил (неприятно не ошибаться), трамповские черти включили шантаж и медийные атаки на Украину. В первую очередь - на президента (да, сейчас разделять - довольно тупо).

В процессе выдают перлы, достойные российской пропаганды.

Уолц сказал, что единственное препятствие миру - это позиция Украины. Не хочет капитулировать страна.

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Рубио же еще больше разочаровывает. Он ртом проговорил, что "сначала мир, а потом гарантии безопасности".

Минторг говорит, что не даст денег, пока Украина не вернется "на путь мира".

Первые двое и спикер Джонсон (который координировал блокирование помощи Украине) говорят, что если Зеленский не вернется за стол переговоров с благодарностью (за что), Украине понадобится другой лидер, "готовый к миру".

Ни о каких требованиях к России и Путину все эти создания не сказали ни слова.

Единственно правильная реакция на шантаж и информационные атаки со стороны диктаторов и агрессоров - делать свое дело.

До момента, пока администрация Трампа не услышит Украину, Европу и адекватных американцев: Украина готова к переговорам и миру, но в разводняк Трампа - Путина готовы играть только клинические идиоты.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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