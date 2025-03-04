Трамп ничего не хочет видеть дальше собственного носа

Штаты фактически принимают сторону агрессора, подталкивая его на нападение на Европу.

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Трамп и скандал в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

То, что при имперско-изоляционистской (сногсшибательное сочетание!) политике Д. Трапа с Соединенными Штатами придется расходиться, было очевидно. По крайней мере, мне. Вот только расходиться следовало не скандально, а сохраняя взаимодействие хотя бы в минимальном объеме.

Но как случилось.

Кстати, политика Трампа - образец воинствующей антистратегии. Потому что он ничего не хочет видеть дальше собственного носа. "Путин обманывал глупого Байдена, а меня он уважает, и это лучшие гарантии безопасности для Украины". А после Трампа как? А когда сменится путин - тогда что? Или Трамп с путиным собираются жить и царствовать вечно?

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То, что Штаты фактически принимают сторону агрессора, подталкивая его на нападение на Европу, сейчас увидели большинство европейских лидеров. Европа вынуждена просыпаться, чтобы ее не расчленили спящей. И вхождение Украины на достойном месте в новый блок безопасности в Европе - это реальные гарантии безопасности. Единственные, которые будут действовать.

Но это процесс долгий: организационно-финансовые вопросы затянутся на год, восстановление европейского ВПК - на три года. Это долго, слишком долго для обескровленной и отчаявшейся Украины (при этом помним, что запас прочности недоимперии тоже не безграничен!).

Все это время нам надо продержаться. Под ударами с воздуха, которые усилятся, а наша ПВО-ПРО ослабнет без американских ракетных комплексов. И сдерживая ползучее наступление недоимперии, которое не прекращается ни на день.

Проблема в том, что все это нам придется делать при нынешней - неадекватной, непрофессиональной, нечестной власти. Потому что тенденция (еще ничего окончательно не решилось) разрыва с США и развертывания углубленного сотрудничества с ЕС безусловно усиливает президента В. Зеленского и его власть. Выборов в этом сценарии не предвидится. А с такой неэффективной и нечестной властью Украине не выстоять.

Д. Вэнс, конечно - профан, который вдохновляется блогами Т. Карлсона и Д. Медведева, но ведь в Украине действительно недопустимый уровень коррупции, непрофессионализма и безответственности.

С каким интересом и восторгом я наблюдал бы за этими величественными процессами мучительной перестройки мира с позиции стороннего наблюдателя, из какого-то незаметного НЛО. Но ведь придется из эпицентра тектонических потрясений.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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