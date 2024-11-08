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Как США будут поступать с Украиной: два способа

Илия Куса
8 ноября 2024, 09:04
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Оба варианта позволяют США решать их глобальные задачи.
Дональд Трамп
Дональд Трамп / фото: facebook.com/DonaldTrump

Глобальная задача США - перевести упадок своей гегемонии в управляемый режим и сохранить лидерство в торгово-экономическом, промышленном и научном секторах через ре-индустрализацию и консолидацию капитала.

Эта задача обусловлена постепенным осознанием американским истебишментом, что время "однополярного момента" прошло бесповоротно, и надо подстраиваться под реалии следующего миропорядка, который в долгой перспективе будет многополярным и динамичным. В такой системе США будут лишены эксклюзивной и монопольной возможности всё решать и всё менять, в особенности с применением военной силы.

Решение этой задачи подразумевает, что США должны:

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1) оптимизировать свои расходы: урезать ненужное, сократить не приоритетное и сконцентрироваться на самом главном.

2) перераспределить своё глобальное присутствие и влияние через многосторонние партнерства или двусторонние союзы, существующие или новые. Например, уйти из Ближнего Востока, вместо себя оставив коалицию "старых союзников" (Египет, Иордания, Израиль) + аравийские монархии Залива, на которых можно опираться в случае чего. Или создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему сдерживания Китая либо на базе существующих партнерств, либо глобализировав НАТО.

3) избегать ненужных конфликтов, которые будут тянут ненужные ресурсы, и могут поставить США в зависимость от неуправляемых обстоятельств. Это касается ядерной войны и прямой конфронтации с РФ, КНР, Северной Кореей или Ираном. То есть, применение военной силы со стороны США в этой логике должно быть сведено к минимуму.

В этой логике начал двигаться Обама, и сделал несколько первых шагов, но споткнулся о Ближний Восток и Россию. В этой логике двигался Трамп в 2017-2021 гг, но достиг лишь половинчатых результатов, и не всё сумел реализовать. В этой логике двигался Байден, но тоже потерпел неудачу, хотя и заложил основы новых партнерств в Азии и попытался переосмыслить функционал НАТО в Европе. В этой же логике будет двигаться Трамп на своем втором сроке в 2025-2029 гг.

В этом контексте США будут поступать с Украиной, как мне кажется, одним из двух способов.

1. Они продолжат нынешнюю модель поддержки. Помощь будет дозированная, часть расходов сократят, и часть переведут на плечи европейцев. Поддержка будет обеспечивать стабильность Украины и не позволять РФ одержать крупную военную победу. Украина будет дальше ослаблять РФ за свой счет, получая западную помощь, и возможно будет расчитывать на какие-то мелкие бонусы в виде начала переговоров о членстве в НАТО и увеличении военных товаров, которая она сможет купить в кредит. Интенсивность и масштаб войны будут оставаться в неписанных рамках для избежания неуправляемой эскалации и ядерной войны. Параллельно, США будут пытаться давить на Россию невоенными мерами, усиливая санкции и пытаясь повлиять на мировые цены на нефть.

2. Они решат, что война в Украине свою функцию ослабления РФ выполнила в 2022-2023 гг, и сейчас она стала больше проблемой, чем активом, сближая РФ с КНР, ослабляя глобальное лидерство США и создавая предпосылки для формирования альтернативных незападных партнерств. В таком случае США могут решить, что в их интересах войну закончить. Так как они вряд ли смогут заставить РФ и Украину заключить всеобъемлющий взаимовыгодный мирный договор, ставка будет сделана на заморозку по линии фронта. Большая часть помощи будет переведена на плечи европейцев.

Оба варианта позволяют США решать их глобальные задачи. Я бы сказал, что Трампу близок сейчас второй вариант, учитывая и его предвыборные обещания, и взгляды его близких советников, и желания части избирателей. Он однозначно попробует его реализовать, а если не получится, то всегда есть первая опция.

У Трампа пока нет публично артикулируемых ответов на вопросы: (1) как убедить Украину согласиться с политически непопулярным вариантом завершения войны, (2) что предложить РФ, чтобы она пошла на перемирие, удовлетворившись лишь де-факто контролем территорий, захваченных в ходе войны, и ещё и пообещав как минимум держать нейтралитет по Китаю?

Есть ещё фактор европейцев, на которых Трамп попробует скинуть часть финансовой и военной тяжести расходов на Украину. Все ли согласятся с этим? А что, если там будет правительство, не желающее тратить на Украину деньги? Например, то, что сейчас происходит в Германии, как раз ставит этот вопрос ребром: с января по март 2025 года ФРГ будет не в состоянии активничать на украинском направлении и вести за собой ЕС. Скорее всего, инициатива перейдет к Франции.

В любом случае, нашему правительству необходимо будет попробовать уговорить Трампа на выгодные условия одного из двух вариантов, а также готовиться к обоим сценариям, в том числе и к тому, что США будут скатываться во внутреннюю повестку, и полностью опираться на них мы не сможем.

К сожалению, наша внешняя политика на американском направлении продолжает страдать от всё тех же проблем, которые я описывал ещё 4 года назад в одной из своих статей (ссылка в комментах внизу), когда анализировал визит в Киев тогдашнего госсекретаря Майкла Помпео. Вот от этих проблем пора тоже избавляться.

Кто такой Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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