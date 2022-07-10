Как склоки демократов и республиканцев могут подсунуть новую свинью Украине

Виктория Спартц использует украинский контекст, чтобы ударить по Байдену и демократам / facebook.com/spartzforcongress

Вброшу и я дровишек в костерок с Ермаком. Мне даже было бы интересно, чтобы в США прошло какое-то расследование и мы наконец получили ответы на все вопросы, что будоражат наши патриотические умы.

Однако, мне уже 44 года и хорошо помню, чем закончилось дело "Кольчуги" в 2002 году, которое загремело под занавес кассетного скандала. Поскольку многие уже эти события не помнят, то напомню контекст. Тогда Кучму обвиняли в контексте нарушения эмбарго относительно Ирака, куда он якобы продал радары "Кольчуга". Об этом узнали из плёнок Мельниченко, появившихся в 2000 году после убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Тема была острой, администрация Буша-младшего готовила вторжение в Ирак. Ирак обсасывали во всех прайм-шоу в США и конечно же ее подхватили СМИ. Кучму раскатывали по полной, но главным следствием этого было то, что Надя Савченко оказалась в Ираке:)

Почему? А потому что Кучма согласился отправить украинским войскам в Ирак после его захвата США, чтобы нормализировать отношения с американцами. Дело закончилось ничем, Кучме это особо не помогло, а "Кольчуги" в Ираке не нашли.

Спустя годы обо всем этом забыли. Однако каждый новый скандал подаётся, как уникальный и радикально меняющий все. Вот и посмотрим, чем и здесь закончится драка между республиканцами и демократами. А в том, что это внутренняя драка между республиканцами и демократами, думаю, понимает каждый, кто хоть немного шевелит мозгами. Спартц, точнее говоря Трамп, использует украинский контекст для того, чтобы ударить по Байдену и демократам. Промежуточные выборы уже в ноябре, а украинская тема у всех на слуху и слишком жирная, чтобы ее не использовать.

В этом контексте, что нам даёт ее педалирование? Ничего, кроме проблем. Потому что при любом исходе темы, появится много вопросов для американской глубинки в духе "а зачем это нам?". Тем более, что Трамп регулярно ставит вопросы о том, почему американские школьники не должны получить деньги, которые получает Украина.

А деньги ведь немалые. Один залп установки HIMARS обходится в 1 млн долларов. Каждая ракета стоит 170 тыс долларов. Шесть ракет. Скоро у Украины будет 15 таких установок. Следовательно, в сутки только HIMARS будут тратить 15 млн долларов. 450 млн в месяц. 5,4 млрд долларов в год. А наши военные хотят таких установок побольше. Хотя бы сотню. А сотня HIMARS в Украине - это 36 млрд долларов в год. Годовой военный бюджет России составлял 60 млрд в год. А речь ведь идёт только о HIMARS.

Читайте такжеКремлевские троянские кони в Белом доме: кто в США блокирует поставки вооружения УкраинеК чему я привёл эти цифры? К тому, что война, разрушающая Украину, имеет огромную цену не только для нас, но и для США. И приоритетность этих трат для многих американцев вообще неочевидна. Поэтому нам стоит удерживаться от игр, которые разрушают двухпартийный консенсус. Ибо без этого консенсуса мы останемся без оружия и, как следствие, потеряем новые территории.

Скандал с "Кольчугами" 20 лет назад показал, что происходит потом. Республиканцы и демократы США без проблем дальше с*утся между собой, находя для этого 250 причин, а украинский Петро сидит на пожарище и думает: "Як же ми це так себе ви*бали". Впрочем, если мышление на уровне мыши-полевки, то так будет всегда.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего