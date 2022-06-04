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Как Россия стала периферией, или Чем для Украины обернется гражданство Невзорова

Алексей Голобуцкий

заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

4 июня 2022, 06:29

В Украине до сих пор огромную электоральную группу составляют русскоязычные. Едкий Невзоров им ментально ближе, чем какой-то столь ядучий украинский политик.

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Российский журналист Александр Невзоров получил украинское гражданство/ facebook.com/Nevzorov.tv.shop

Проблема украинского общества-что у нас мышление до сих пор остается больно-провинциальным, второсортно-провинциальным в отношении Москвы.

Мы до сих пор почему – то считаем, что провинция – это что-то плохое, а метрополия-что-то однозначно хорошее, качественное, элитное. И уже которая подряд власть пытается "компенсировать провинциальность" привлечением "подлинный авторитетов из метрополии". Раньше это были певцы и актеры из метрополии – для общественности, политтехнологи из метрополии (по факту из – за одного откровенно тупые, довольно часто непрофессиональные и все поголовно абсолютно несведущие с реалиями Украины) - для узкого круга своих. Все это - чтобы доказать "я не провинциальный".

Теперь тренды немного сдвинулись: привлекают "настоящих оппозиционных журналистов" из метрополии. Вот только сценарий выбирают старый – но роли уже успели кардинально поменяться. Теперь мы больше соответствуем понятию "метрополия", чем Москва. Это у нас происходит основной движ, а у них – вторичное обезьянничание, причем неудачные попытки. Это мы напрямую активно вовлечены в региональные и мировые процессы, а Москва сидит за новым железным занавесом на периферии и разве что ловит эхо идей, планов, проектов. Это о нас говорит мир, а Москву уже понемногу хоронят как отживший и больше не интересный объект.

Но инертность мышления заставляет упрямо пихаться теми же заржавевшими колеями, что и десятилетия назад: "из Москвы – значит, лучше". Ну, или из Санкт-Петербурга.

Интересно, а никому в голову не пришло, что крайне циничный, умный, в меру эрудированный Невзоров может стать неудобным конкурентом не столько для профессиональной журналистской среды, сколько для самой политической элиты Украины? Что его амбиции будут требовать большего, чем привычная журналистская деятельность – и он направит усилия на получение и наращивание собственного политического и социального влияния?

Читайте такжеПутина обманули: как оконфузились власти РоссииУ нас до сих пор огромную электоральную группу составляют русскоязычные и русскокультурные. Едкий Невзоров им ментально до сих пор ближе, чем какой-то столь же жесткий и едкий украинский политик. Соответственно, Невзоров относительно малыми ресурсами может стать тем фактором, с которым придется считаться политикам и партиям, для чьего электората Невзоров - авторитет может стать авторитетом при минимальных усилиях. И что-что, а мимикрировать Невзорову всегда удавалось прекрасно, он практически моментально сумеет подстроиться под наши реалии даже лучше, чем местные деятели.

Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

война в Украине Александр Невзоров Алексей Голобуцкий
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