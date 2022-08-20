Как Россия может ответить на взрывы в Крыму

Ракетные удары в ответ на взрывы в Крыму ничего не изменят / Фото Telegram

Россия никоим образом не может признать эти взрывы - что на аэродроме в Саках, что в Джанкое. Во-первых, если РФ их признает, тогда возникнет вопрос о том, почему они произошли. ПВО не отработало по ракетам, которые наносили эти удары и оказывается, что даже такая плотная и эшелонированная ПВО, которая была сконцентрирована именно в районе Джанкоя - с-300, С-400, Панцирь-С1 - не "отработала" ракеты и не защитила эти объекты?

Второй вопрос - если это были диверсанты, то получается, что они работают во временно оккупированном Крыму, где крупная агентура ФСБ, ГШ ВС РФ, Росгвардии и так далее? То есть такое количество силовых структур и вообще не работает контрразведка?

Ну и в-третьих, если РФ действительно признала бы, что это сделали ВСУ, то ей нужно бы было как-то отвечать, ведь россияне постоянно говорят, что Крым - это якобы территория России. А где же этот "судный день", который анонсировал Дмитрий Медведев, где же тактическое ядерное оружие и удары по центрам принятия решений?

На сегодня у РФ есть возможность наносить ракетные удары по территории Украины. Тем оружием, которое наше ПВО не может эффективно перехватывать - это, например, ракеты Х-47М ("Кинжал"). Это гиперзвуковые ракеты, которые действительно очень трудно перехватывать. Но не потому, что мы не можем этого делать, а потому, что мы еще не отработали алгоритмы их перехвата. Потому что именно Х-47М используются поштучно - за почти полгода войны они использовались всего несколько раз и поэтому мы не знаем полного алгоритма противодействия, в отличие от другого ракетного оружия, в отношении которого мы имеем огромный опыт противодействия - фактически самый большой опыт в мире.

С Х-47М все сложнее, потому что их у самой России меньше, чем 40 единиц. Если они устроят "судный день" и используют 10-15 ракет, чтобы нанести ими удары, нас это не испугает. Мы уже привыкли к массированным обстрелам нашей территории. Более 160 крылатых и баллистических ракет было использовано 24 февраля по территории Украины - разве это нас сломало или заставило сдаться и пойти на переговоры с Москвой? Нет. Изменит ли что-то использование 10-15 "Кинжалов"? Да, это будет больно, но это не изменит ситуации.

Русские ничего не могут изменить. Но если они используют эти ракеты, они будут слабее, потому что сейчас они не могут их производить - у них нет микросхем, запчастей иностранного происхождения, которые являются неотъемлемой частью именно этого типа ракет. У россиян не осталось ресурсов, чтобы нам чем-то угрожать и именно поэтому они говорят о "головотяпстве", о каких-то инцидентах, а не о том, что ВСУ уничтожают их объекты и могут это делать почти по всей временно оккупированной территории Украины, которую российские оккупанты пока контролируют.



Александр Коваленко, блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" специально для Главреда