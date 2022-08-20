УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как Россия может ответить на взрывы в Крыму

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

20 августа 2022, 19:20

У россиян не осталось ресурсов, чтобы нам чем-то угрожать. Поэтому они говорят о "головотяпстве", а не о том, что ВСУ уничтожают их объекты.

Поднимается дым над военным аэродромом в Бахчисарае
Ракетные удары в ответ на взрывы в Крыму ничего не изменят / Фото Telegram

Россия никоим образом не может признать эти взрывы - что на аэродроме в Саках, что в Джанкое. Во-первых, если РФ их признает, тогда возникнет вопрос о том, почему они произошли. ПВО не отработало по ракетам, которые наносили эти удары и оказывается, что даже такая плотная и эшелонированная ПВО, которая была сконцентрирована именно в районе Джанкоя - с-300, С-400, Панцирь-С1 - не "отработала" ракеты и не защитила эти объекты?

Второй вопрос - если это были диверсанты, то получается, что они работают во временно оккупированном Крыму, где крупная агентура ФСБ, ГШ ВС РФ, Росгвардии и так далее? То есть такое количество силовых структур и вообще не работает контрразведка?

Ну и в-третьих, если РФ действительно признала бы, что это сделали ВСУ, то ей нужно бы было как-то отвечать, ведь россияне постоянно говорят, что Крым - это якобы территория России. А где же этот "судный день", который анонсировал Дмитрий Медведев, где же тактическое ядерное оружие и удары по центрам принятия решений?

На сегодня у РФ есть возможность наносить ракетные удары по территории Украины. Тем оружием, которое наше ПВО не может эффективно перехватывать - это, например, ракеты Х-47М ("Кинжал"). Это гиперзвуковые ракеты, которые действительно очень трудно перехватывать. Но не потому, что мы не можем этого делать, а потому, что мы еще не отработали алгоритмы их перехвата. Потому что именно Х-47М используются поштучно - за почти полгода войны они использовались всего несколько раз и поэтому мы не знаем полного алгоритма противодействия, в отличие от другого ракетного оружия, в отношении которого мы имеем огромный опыт противодействия - фактически самый большой опыт в мире.

С Х-47М все сложнее, потому что их у самой России меньше, чем 40 единиц. Если они устроят "судный день" и используют 10-15 ракет, чтобы нанести ими удары, нас это не испугает. Мы уже привыкли к массированным обстрелам нашей территории. Более 160 крылатых и баллистических ракет было использовано 24 февраля по территории Украины - разве это нас сломало или заставило сдаться и пойти на переговоры с Москвой? Нет. Изменит ли что-то использование 10-15 "Кинжалов"? Да, это будет больно, но это не изменит ситуации.

Русские ничего не могут изменить. Но если они используют эти ракеты, они будут слабее, потому что сейчас они не могут их производить - у них нет микросхем, запчастей иностранного происхождения, которые являются неотъемлемой частью именно этого типа ракет. У россиян не осталось ресурсов, чтобы нам чем-то угрожать и именно поэтому они говорят о "головотяпстве", о каких-то инцидентах, а не о том, что ВСУ уничтожают их объекты и могут это делать почти по всей временно оккупированной территории Украины, которую российские оккупанты пока контролируют.

Александр Коваленко, блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" специально для Главреда

война в Украине Александр Коваленко возвращение Крыма
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:03

"Дырявое" ПВО оккупантов не справляется: ВСУ сняли очередную серию Чернобаевки

19:59

"Придется объяснять": эксперт рассказал, почему РФ не хочет признавать причины взрывов в Крыму

19:41

Приметы на 21 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

19:39

В крымской Оленевке сработала российская ПВО: над населенным пунктом взрывы и дымВидео

19:30

Будут выглядеть как новые: 2 способа, как отстирать белые носки до идеального состояния

Реклама
19:27

"Время оккупантов в Крыму закончилось": Жданов заявил, что по штабу ЧФ мог ударить дрон-камикадзеВидео

19:20

Как Россия может ответить на взрывы в Крымумнение

19:19

Авиация ВСУ наведалась в гости к оккупантам на юге: россияне подсчитывают потериВидео

19:04

Если Россия ударит по атомной станции: Фейгин назвал условия ввода НАТО своих войск в УкраинуВидео

18:49

"Положил" пехоту дистанционно: пулеметчик ВСУ перехитрил оккупантов, которые на него охотилисьВидео

18:49

У нас сажают калину, у них - покупают Ладу Калину: Никитюк "проехалась" по русским

18:47

Эксперт рассказал, почему Россия не применит ядерное оружие

18:31

США могут присоединиться к войне на стороне Украины: аналитик назвал условия

18:23

"Развал и хаос": эксперт пояснил, чем аукнется для России путинская авантюра с нападением на Украину

18:04

Одежду придется выбросить: 8 тканей, которые нельзя стирать с кондиционером ни в коем случае

17:44

"Что за пятна на груди?": располневшую Елену Ваенгу подняли на смех

17:34

"Гауляйтера" Херсонщины Сальдо отравили "боевыми веществами": роспропаганда выдала новый фейкВидео

16:59

Бунт в армии РФ: офицеры "элитных" войск оккупантов отказываются воевать в УкраинеВидео

16:56

В Мариуполе неизвестные совершили покушение на гауляйтера Иващенко: случился мощный взрыв

16:56

"К концу года мира не будет": война будет длиться 10-15 лет в разных формах - экспертВидео

Реклама
16:51

Через месяц-полтора: эксперт рассказал, когда Украина может вернуть правобережье ХерсонаВидео

16:36

"Надо уезжать": напуганные "бавовной" россияне бегут из захваченного КрымаВидео

16:23

Что означает "бавовна": объяснение военного интернет-феномена и яркие мемы

16:18

Обычная пищевая пленка убирает жир с живота: так ли это на самом деле

16:03

У Украины есть три месяца, чтобы победить РФ: генерал предупредил о возможном предательстве Запада

15:41

В МИД требуют признать посла РФ персоной нон грата за призыв к "геноциду украинцев"Видео

15:33

"Только начало": эксперт рассказал, как долго в Крыму будут взрывы

15:08

"В Америке делать нам нечего": 68-летняя Успенская вывалила грудь на "курорте" в Рязани

15:07

Уничтожены 100 единиц техники и 50 оккупантов: ВСУ разбили ремонтную базу россиян на ЛуганщинеВидео

15:02

"Град не усмотрел": в Украине ликвидирован оккупант-метеоролог из РФ

14:59

"Срок годности подходит к концу": Майка Тайсона сфотографировали в инвалидной коляске

14:58

За преступления должны отвечать дети и внуки россиян: Ермак об обстреле ВознесенскаВидео

14:38

Худший сценарий - доллар по 100: экономист рассказал, что ждет украинские обменники до конца годаВидео

14:38

В Крыму на ТВ запустили ролик с Зеленским: киберпартизаны показали видеоВидео

14:23

"Потеряла сознание в машине и не пришла в себя": муж Писанки рассказал, как умерла его тещаВидео

13:49

Оккупанты РФ накрыли огнем многоэтажку на Николаевщине: много раненых, среди них детиВидео

13:36

Катастрофа на ЗАЭС будет расценена как нападение на НАТО: Британия и США пригрозили РФВидео

13:01

"Не было выбора": Шойгу разразился новыми фантазиями относительно причин войныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 21 августа 2022: Львам – семейные проблемы, Стрельцам – вещие сны, Козерогам – врагиВидео

12:54

"Фашистская вертикаль": у Зеленского ответили на призывы в РФ к геноциду украинцев

Реклама
12:22

"Мы ехали пофотографироваться": оккупант оригинально оправдался, как попал на войнуВидео

12:18

"Закройте Крым, нам страшно": на оккупированном полуострове паника после новой "бавовны"ФотоВидео

12:18

Украинцам стоит делать запасы: продукты в Украине серьезно взлетят в цене

11:42

"Вопрос Крыма решится скоро": эксперт объяснил, как Украина будет освобождать полуостровВидео

11:41

ВСУ сбили 4 Калибра над Днепром: Залужный раскрыл деталиВидео

11:21

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

10:59

"Нет никакой пощады": дипломат РФ призвал к геноциду украинского народа

10:56

В оккупированном Бахчисарае прогремели взрывыВидео

10:54

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

10:50

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять