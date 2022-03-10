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Как развалить путинскую Россию: что есть и чего не хватает

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

10 марта 2022, 19:37

РФ точно пойдет на еще одну эскалацию и создание гуманитарных катастроф. И наша единственная задача – вістоять в ближайшие 10-14 дней.

РФ точно пойдет на эскалацию и создание новых гуманитарных катастроф
Большинство ведущих стран стремятся к окончанию войны в Украине, при этом США стремятся не задушить, а лишь подавить Россию / Фото Reuters

Союз развалился не из-за Афганистана и не из-за Перестройки. Так же и Россия не развалится из-за дефолта и войны с Украиной. Должны сработать еще некоторые механизмы, и мы должны помочь закрутиться этим механизмам.

Начнем с простого – что стало причиной развала СССР:

1. Афганская война и страшная дедовщина в армии. Армия, как одна из главных основ любой империи, начала деградировать.

Сегодня мы видим в России много проявлений именно этого элемента.

2. Чернобыль. Точнее тонны лжи, которые вывалились на всех жителей СССР о Чернобыле.

Сейчас граждане РФ благодаря войне в Украине только начинают понимать, что власть им врет. Они находятся на начальном этапе понимания и осознания лжи.

3. Низкие цены на нефть и, как результат, ухудшение общего уровня жизни в СССР.

Преддефолтное состояние России сегодня, падение рубля, резкое снижение доходов – это все то, что мы сейчас уже видим.

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4. Неправильные управленческие решения, которые углубили экономический кризис (закон о кооперативах и закон о предприятиях прежде всего).

Пока что мы видим лишь ростки таких решений (желание залить экономику рублем может вызвать еще один виток инфляции). Но, в целом, говорить о неправильных экономических решениях еще немного рано.

5. Неправильные управленческие решения, которые углубили политический кризис (отмена 5 ст. Конституции СССР о руководящей и направляющей роли Компартии, которая привела к определенной дезориентации элит и, как результат, ослабление КГБ, как главной репрессивной машины в стране).

Пока мы не видим никаких намеков на изменения. К сожалению, мы должны констатировать, что это едва ли не единственный урок, который вынес Путин из 90-х: ослаблять КГБ нельзя ни в коем случае. Примеры других империй показывают, что подобные органы, будучи часто суперкоррупционными, слабеют также в случае появления серьезного трения в элитах. Пока этого также нет.

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6. Появление альтернативных политических сил, особенно внутри элит (в 80-х это появление Ельцина в РФ и сильных центробежных движений в Прибалтике и в Закавказье).

Сейчас в РФ этого просто нет. Причем нет даже региональных элит.

7. Внешние ориентиры для "новых" элит (в 80-90 гг. был огромный пиетет перед США).

В целом, США и Запад являются таким ориентиром, но пока нет самих элит, которые готовы к политической игре.

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Впрочем, мы сейчас имеем ряд дополнительных факторов, которые способствуют развалу путинской России.

Во-первых, передел нефтяного рынка мира, который начали США (превращение РФ в Венесуэлу и Иран). При этом главные пострадавшие – ЕС и Китай. Главные бенефициары – США, страны Персидского залива, предположительно, Венесуэла и Иран.

Во-вторых, продовольствие, как возможное новейшее оружие. Если до начала апреля не начнется посевная, цены взлетят, а стабильность поставок зерна может быть нарушена в 2022/23 маркетинговых годах. Главные пострадавшие – Китай, Индия и страны Ближнего Востока. Главные бенефициары: США, Австралия, Канада.

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Таким образом, можно сделать следующие выводы.

  1. Сейчас большинство стран с топ-экономиками заинтересованы в завершении нашего конфликта, причем РФ, независимо от "правил заморозки", если она будет, останется под санкциями.
  2. США стремятся не задушить, а пока лишь придушить Россию.
  3. Только от нас зависит, какие условия заморозки мы примем (всем ключевым игрокам все равно).
  4. РФ точно пойдет на еще одну эскалацию и создание гуманитарных катастроф. И наша единственная задача – выстоять в ближайшие 10-14 дней. На большее в РФ сил не хватит. Хотя уровень безумия Путина нельзя недооценивать.
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Что касается перспектив развала путинизма, то они следующие:

  • В случае экономических ошибок первые социальные беспорядки в РФ начнутся ближе к середине осени;
  • Дальнейшее распространение этих бунтов будет зависеть от ошибок власти на местах;
  • Только в случае относительно широких социальных бунтов силовики и, прежде всего, ФСБ начнут саботировать решения центра;
  • Вероятность бунта сверху и появления харизматичного лидера внутри элиты пока крайне низкая.

Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего, политический эксперт

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Вадим Денисенко
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