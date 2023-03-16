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Как Путин проповедовал "русский мир" нищей Бурятии

Леонид Невзлин

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" 

16 марта 2023, 08:15
Единственное, что связывает Бурятию с русским миром – это выученный в колониальных традициях с детства русский язык.
путин
Путин на авиазаводе в Бурятии / t.me/buryatiaofficial

Визит Путина в Бурятию прошел в совершенно имперском стиле. Заехал на авиационный завод, поинтересовался, как выполняются планы поставок продукции для его войны, провел совещание о ходе колонизации Дальнего Востока, встретился с губернатором, проводящим интересы Кремля в Бурятии. На заводе Путин рассказал о вреде национализма и о том, как надо защищать тех, кто считает себя частью русского мира, имеет с ним общие традиции и язык.

Традиционный набор, который в Бурятии звучал особенно "актуально". То, что хочет русский мир от Бурятии понятно – больше военной продукции, больше "пушечного мяса", охрана границ. Но зачем это должно быть нужно бурятскому народу - имеющему свой язык, свою культуру, свои традиции, исповедующему буддизм? Единственное, что связывает его с русским миром – это выученный в колониальных традициях с детства русский язык и гигантская голова Ленина на площади в Улан-Удэ.

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А между тем, Бурятия получила печальную "славу" в ходе путинской войны в Украине. Части из республики используют для "мясных атак", а описание "боевые буряты" стало символом позора и жестокости. По состоянию на 6 марта 2023 г. погибло в Украине 622 человека (такие данные приводит фонд "Свободная Бурятия"). Буряты — на 4 месте по количеству погибших на 100 тысяч населения. Десятки тысяч уехали из республики. Это та судьба, которую российское имперское государство определило народу. Встречаться с родственниками погибших, как и посещать тех, кто стал на его войне инвалидами, Путин, разумеется, не стал.

По крайней мере, из официальных сообщений об этом ничего не известно. Реальность такова, что Бурятия – нищая республика, с низкими доходами населения и высоким уровнем безработицы. По данным Росстата, в 2022 году денежные доходы населения в Бурятии составили 32688 рублей, потребительские расходы – 28256 рублей. Для сравнения, в Москве средний доход на душу населения был 99873 рублей, потребительские расходы – 67362. Кто-то, может быть, скажет, так то Москва, а то Бурятия – зачем сравнивать. А почему бы и нет? Прекрасно иллюстрирует то, как устроена жизнь населения в империи, которую Путин хочет сохранить и возможно расширить любой ценой. И только ее распад принесет свободу и право нынешним регионам определять свою будущую судьбу.

Источник

Бурятия Владимир Путин
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