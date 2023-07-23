Как погасить морскую торговлю России

Если вместо музея Голодомора и стадионов Украине кинет деньги на нужную программу, то мы погасим всю морскую торговлю России максимум через полгода.

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Украине следует блокировать российские порты / Коллаж: Главред, фото Википедия

США будут продолжать искать способ, как доставить украинское зерно, - заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Соединенные Штаты только что объявили о предоставлении большей поддержки украинской противовоздушной обороне, чтобы помочь Украине защитить себя. И, пока Россия угрожает глобальным поставкам продовольствия, мы будем продолжать искать способы, как доставить украинское зерно в мир", - написала Бриджит Бринк.

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Я подскажу США. Порт Новороссийск - это 50% сырьевого экспорта РФ, 50 % импорта. Южные торговые ворота России, плюс военная база флота и подводных лодок. Это военная цель просто проситься ударить по ней. В эту цель ежедневно идет огромные количество кораблей. Поскольку санкционный режим работает не очень эффективно, то самое время начать бить по Новороссийску и другим российским портам, чтобы сократить перевозки. Для этого США должны дать Украине ракеты, ракетные катера и подводные лодки. Ракетами и ракетными катерами можно разрушить логистику России в Черном море. А подводками на всех других морях. Пусть это будут старые дизельные подлодки, но если они начнут топить российских торговые корабли в Балтийском море, у Владивостока и Мурманска, то вся торговля России тупо остановится. Греческие танкеры будут боятся идти в порта, которые Украина объявит заблокированными.

Во время Первой мировой немецкий легкий крейсер "Эмден" парализовал судоходство в Индийском океане. С 1 августа по 9 ноября 1914 года захватил 23 торговых судна, потопил русский крейсер "Жемчуг" и французский эсминец. Особо отмечалось строгое соблюдение законов и обычаев войны на море командой и командиром крейсера, гуманное отношение к пленным. В результате действий крейсера не погиб ни один человек из числа команд и пассажиров захваченных торговых судов.

Еще одним элементом могли бы быть удары водными дронами, которые доставляются обычными сухогрузами к российским портам на Балтике, на севере и Тихом океане. Это Украина может делать вообще без чьей-либо поддержке. Подчеркну, этот тактический ход Украина способна реализовывать самостоятельно. Без оглядки на Запад. После того, как Россия уничтожила в Одессе 60 тыс зерна и элеваторов на миллиард долларов, и пригрозила топить корабли, следующие в украинские порты, у нас руки развязаны.

А учитывая слабость ВМФ России, последняя просто не сможет ничего этому противопоставить. Кроме волн ракетных ударов, которые она и так наносит, как хочет.

Если вместо музея Голодомора и стадионов Украине кинет деньги на эту программу, то мы погасим всю морскую торговлю России максимум через полгода. И это принесет больший эффект, чем все осторожные санкционные маневры и увещевания русских.

Кто такой Юрий Романенко Романенко Юрий Витальевич (род. 26 декабря 1977, Волынская область) - украинский политический журналист, главный редактор интернет-издания "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего.

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