Как мы можем успешно победить врага

Ждем F-16. Готов удивляться вновь.

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ЗРК Patriot / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov

А я вам так скажу: очень редко случаются случаи, когда я чего-то не понимаю, но радуюсь. Последний раз было, когда на спиннинг на щучью блесну-колебалку клюнул сазан-мирная рыба…

Так вот, честно не понимаю, как нашим зенитчикам удалось завалить сразу три вражеских самолета. А таки удалось!

Нет, конечно, понятно, что один из комплексов "Пэтриот" (или подобный), которые недавно доставлены в Украину, перед тем, как разместить его на месте постоянной дислокации, можно было подвезти ближе к фронту.

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Также понятно, что американские самолеты "Авакс" способны надежно засекать перемещении российской авиации и передавать данные ВСУ.

Но как удалось не только спланировать эту засаду, а еще и развернуть ЗРК вблизи фронта, запустить радиолокационную станцию наведения, и все это незаметно для вражеской разведки — не понимаю! Просто фантастика! И это определенно вдохновляет.

Не только меня, но и и всех наших бойцов, которым серьезно донимают вражеские самолеты, сбрасывающие на наши позиции корректируемые авиабомбы. А сейчас такие воздушные атаки, конечно, не прекратятся, но уже не будут столь наглыми и, главное, безнаказанными.

Кстати, отличный пример для наших партнеров, как мы можем успешно бить врага, если есть чем.

Ждем F-16. Готов удивляться вновь. Еще бы вертолеты очень не помешали.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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