Как Китай хочет оторвать Европу от США

Россия – это не только сырьевой придаток Китая, но и инструмент запугивания.

https://opinions.glavred.info/kak-kitay-hochet-otorvat-evropu-ot-ssha-10741193.html Ссылка скопирована

Китай и война / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Заметил логику действий Китая - цель оторвать Европу от США довольно четко прослеживается в действиях топ-дипломатов Пекина, которые хвалят Брюссель за желание напрямую говорить с Россией.

Концепция Китая - это Европа, свободная для китайских проектов, уменьшение роли США на континенте. Так называемая "китайская Европа".

Россия — это не только сырьевой придаток Китая, но и инструмент запугивания. Китай будет пытаться показать, что без диалога с Пекином и прокси-бесед с Россией Европа не будет иметь гарантированной безопасности. Способности НАТО ставятся под сомнение гибридными дронными атаками, диверсиями.

видео дня

Китай видит мир двухполярным, Европа в этой концепции - это исключительно рынок, Россия - сырье и инструмент давления. Также Пекин заинтересован в ослаблении США и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, где делает ставку на инфраструктурные инвестиции и попытки изменить ориентацию политического класса стран на прокитайскую.

В Европе ситуация несколько схожа. Китаю не нужно, чтобы Европа была разрушена. Китаю нужно, чтобы европейские политики выбирали китайские компании и инвестировали в китайские стартапы, в частности в ИИ. И для этого роль США необходимо ослабить.

В то же время, США правильно говорят, когда отмечают, что им нужны союзники, способные сами себя защитить. Европа, Япония, Южная Корея, Австралия и другие — все должны "шевелиться". Впрочем, Китай видит в такой стратегии возможность перехватить эти страны и заставить их говорить с Пекином о будущем.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред