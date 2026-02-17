Переговорный тупик: что будет дальше

Замена руководителя переговорной группы – это не только понижение статуса.

https://opinions.glavred.info/peregovornyy-tupik-chto-budet-dalshe-10741184.html Ссылка скопирована

Переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

1. В последние дни мы наблюдаем усиление российской истерии вокруг "духа Анкориджа". Судя по всему, это связано с несколькими следующими факторами:

- Отсутствие возможности (желания) у Трампа окончательно надавить на Украину и ЕС;

- "Бунт" части европейцев, которые начинают двигаться в сторону затягивания войны и восстановления собственных ВПК и армий;

видео дня

- Желание завершить войну уже сейчас.

2. Замена руководителя переговорной группы — это не только понижение статуса. Судя по всему, новый раунд переговоров может быть о статусе русского языка и церкви, и нам стоит ждать новых информационных провокаций. Это не обязательно, но существует высокая вероятность.

3. Нынешняя ситуация является патовой с переговорной точки зрения. Поэтому, если не произойдет чего-то экстраординарного, эти переговоры обречены на провал.

4. Отдельно хочу остановиться на экономической составляющей. Российская экономика находится в предкризисном состоянии, а не на грани коллапса или дефолта. 2026 год они проходят относительно спокойно. Проблемы в РФ начнутся только при трех условиях (если Россия продолжит жить в логике крепкого рубля, война будет продолжаться с нынешней интенсивностью и если в течение длительного времени цена на российскую нефть будет низкой). При наличии всех этих пунктов кризис в российской экономике наступит примерно в середине 2027 года.

5. И напоследок, немного статистики для адептов и секты развала России. Centre for Research on Energy and Clean Air (Финляндия) дал сводную статистику по экспорту российской нефти. В июне Россия экспортировала 7,15 млн баррелей в сутки, в декабре — 5,54, в феврале — 5,95 млн баррелей. То есть сейчас Россия имеет минус миллион баррелей или минус примерно 14-15%. Это неприятно, но явно не смертельно.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред