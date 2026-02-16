РФ выбрала новую тактику террора украинцев

В течение второй недели февраля РОВ несколько снизили интенсивность налётов по территории Украины.

https://opinions.glavred.info/rf-vybrala-novuyu-taktiku-terrora-ukraincev-10741196.html Ссылка скопирована

Ракетная атака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

За вторую неделю февраля 2026 года РОВ применили по Украине 989 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 806 целей или 81% от общего количества применённых противником дронов.

Суммарно, за первую половину февраля 2026 года РОВ применили по Украине 2 725 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 2 454 целей или около 90% от общего количества применённых противником дронов.

В течение второй недели февраля РОВ несколько снизили интенсивность налётов по территории Украины, что может быть обусловлено чрезмерной активностью в конце января и за первую неделю этого месяца, что вызвало необходимость накопления и перераспределения боекомплекта.

видео дня

В течение второй недели февраля 2026 РОВ так же снизили и интенсивность ракетных ударов.

За неделю было применено 42 ракеты, из которых перехвачено было 21. Суммарно за первую половину февраля применение ракет у РОВ составило 165 при 81-м перехвате.

Как и зачастую в последнее время, применяли по территории Украины преимущественно баллистическое ракетное вооружение, ракеты 9М723 и KN-23, а так же 5В55 комплексов С-300. Всего было использовано 37 баллистических ракет, из которых были перехвачены 17 целей. Самым интенсивным днём по запускам баллистических ракет стало 12 февраля, противник применил 24 ракеты, 15 было перехвачено.

Так же, РОВ применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" – 3/3 авиационную ракету Х-59/69 - 1/1. Тип одной из ракет применявшейся противником не установлен.

В течение двух недель февраля россия осуществила четыре интенсивных, комбинированных удара по Украине, в ночь на 3, 7, 9 и 12 февраля, суммарно применив следующую номенклатуру ракет:

3М22 "Циркон" – 6/4;

9М723/KN-23/5В55 - 75/28;

Х-22/32 – 7/3;

Х-101 и 9М727/728 – 49/35;

3М14 "Калибр" - 16/10;

Х-47М2 "Кинжал" – 5/3;

Х-59/69 – 6/1;

Неустановленного типа – 2/2.

Как видим, основными ракетами у РОВ сохраняются баллистические, суммарное применение которых в феврале уже составило 75 единиц, что явно указывает на установление абсолютного рекорда применения РОВ этого средства террора в этом месяце.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Джерело

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред