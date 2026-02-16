Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

РФ выбрала новую тактику террора украинцев

Александр Коваленко
16 февраля 2026, 19:10
111
В течение второй недели февраля РОВ несколько снизили интенсивность налётов по территории Украины.
ракетная атака
Ракетная атака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

За вторую неделю февраля 2026 года РОВ применили по Украине 989 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 806 целей или 81% от общего количества применённых противником дронов.

Суммарно, за первую половину февраля 2026 года РОВ применили по Украине 2 725 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 2 454 целей или около 90% от общего количества применённых противником дронов.

В течение второй недели февраля РОВ несколько снизили интенсивность налётов по территории Украины, что может быть обусловлено чрезмерной активностью в конце января и за первую неделю этого месяца, что вызвало необходимость накопления и перераспределения боекомплекта.

видео дня

В течение второй недели февраля 2026 РОВ так же снизили и интенсивность ракетных ударов.

За неделю было применено 42 ракеты, из которых перехвачено было 21. Суммарно за первую половину февраля применение ракет у РОВ составило 165 при 81-м перехвате.

Как и зачастую в последнее время, применяли по территории Украины преимущественно баллистическое ракетное вооружение, ракеты 9М723 и KN-23, а так же 5В55 комплексов С-300. Всего было использовано 37 баллистических ракет, из которых были перехвачены 17 целей. Самым интенсивным днём по запускам баллистических ракет стало 12 февраля, противник применил 24 ракеты, 15 было перехвачено.

Так же, РОВ применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" – 3/3 авиационную ракету Х-59/69 - 1/1. Тип одной из ракет применявшейся противником не установлен.

В течение двух недель февраля россия осуществила четыре интенсивных, комбинированных удара по Украине, в ночь на 3, 7, 9 и 12 февраля, суммарно применив следующую номенклатуру ракет:

3М22 "Циркон" – 6/4;

9М723/KN-23/5В55 - 75/28;

Х-22/32 – 7/3;

Х-101 и 9М727/728 – 49/35;

3М14 "Калибр" - 16/10;

Х-47М2 "Кинжал" – 5/3;

Х-59/69 – 6/1;

Неустановленного типа – 2/2.

Как видим, основными ракетами у РОВ сохраняются баллистические, суммарное применение которых в феврале уже составило 75 единиц, что явно указывает на установление абсолютного рекорда применения РОВ этого средства террора в этом месяце.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Джерело

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мирное соглашение по Украине: президент Чехии сделал неутешительное заявление

Мирное соглашение по Украине: президент Чехии сделал неутешительное заявление

20:48Война
Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

19:44Энергетика
ВСУ уже проводят контрнаступление: Сырский назвал направление активного штурма

ВСУ уже проводят контрнаступление: Сырский назвал направление активного штурма

19:12Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Последние новости

20:57

Андрей Джеджула засветился с новой женой - как она выглядит

20:48

Мирное соглашение по Украине: президент Чехии сделал неутешительное заявление

20:34

Графики изменились - когда не будет света в Запорожской области 17 февраля

20:14

Зачем варить яйца с металлической ложкой: шеф-повар поразил ответом

20:00

Мужчина прожил 100 дней на дне океана: его состояние удивило врачейВидео

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
19:53

Кто на самом деле основал Русь: открытие "ломает" учебники историиВидео

19:52

В Тернопольской области ударят морозы: когда температура упадет до -13 градусов

19:44

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

19:25

Старше "Титаника": во время ремонта дома женщина сделала неожиданное открытиеВидео

Реклама
19:14

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: три секрета от стилиста

19:12

ВСУ уже проводят контрнаступление: Сырский назвал направление активного штурма

19:10

РФ выбрала новую тактику террора украинцевмнение

18:43

Забарный стал главным кандидатом на уход из ПСЖ: что стало причиной

18:27

"Достоинства в мире стало меньше": в Украине скончался выдающийся диссидент Глузман

18:14

Почему меняется климат в Украине: экологи предупредили о неизбежном

18:12

Украинцы могут получить больше денег в марте: известны новые условия "Нацкешбека"

17:55

Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европы эксклюзив

17:54

"Его не пугает": влюбленная Боржемская заговорила о свадьбе

17:40

ГУР поразило боевое судно России в Крыму и не только: детали операцииВидео

17:31

Кто станет новым Джеймсом Бондом: вероятный агент 007 вышел на связь

Реклама
17:29

Доллар на таком уровне еще не был: эксперт спрогнозировал новый курс

17:20

Как выбрать качественные сосиски и сардельки: эксперт рассказал, на что следует смотреть

17:09

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

16:56

Война России против Украины перешла в новую фазу - чего ждать дальше

16:43

"Противник притормозил": командир полка "Ахиллес" назвал алгоритм окончания войны

16:41

Из нескольких ложек майонеза получится гора сладостей: рецепт бюджетного печенья

16:39

В Житомирскую область возвращаются сильные морозы: когда ударит до -18°C

16:13

Россияне пытаются взять в "клещи" сразу два города: известные маршруты штурмов

16:01

Будут ли США давить на Украину для завершения войны - Рубио ответил

15:51

Новая роскошь: топ-5 мастхэв аксессуаров на весну/лето-2026

15:33

Почему 17 февраля нужно избегать темной одежды: какой церковный праздник

15:32

Полтавщину накрыла непогода: синоптики предупредили об атаке низких температур

15:19

Квартиры, в которых годами никто не живет, передадут ВПЛ - Минразвития

14:53

Салат-находка за три минуты: идеальное сочетание простых ингредиентов

14:47

Какие три знака зодиака сорвут большой куш во время солнечного затмения: кому повезет

14:37

Слова "любвіабільний" в украинском языке не существует: как сказать правильно

14:17

"Ускорять партнеров по ПВО": Зеленский подтвердил подготовку РФ к обстрелу Украины

14:12

Ленивые вареники — лайфхаки от Клопотенко для пышного теста

14:03

Женщина услышала странный звук с дивана: то, что оставил продавец внутри, удивило

14:00

Муж Наташи Королевой выдвинул ей ошеломляющее требование: "Будет наказана"

Реклама
13:56

Одежда, которая добавляет килограммы: 10 вещей, которые "играют" против вас

13:33

Зима продолжается: синоптик рассказала, где в Украине похолодает до -18

13:28

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

13:21

Наталке Денисенко предъявили обвинения - в чем ее подозревают

12:54

Великий пост 2026: когда начинается и что нельзя делать

12:37

"Разревелась": муж Елены Кравец застал ее врасплох после слухов о разводеВидео

12:23

Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

12:09

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

11:43

Правильно не "перчатки": как на украинском следует называть рукавицы с пальцами

11:41

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять