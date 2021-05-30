Как Киев не стал для Беларуси площадкой для переговоров с оппозицией

Украина решила быть "впереди планеты всей" в части антибелорусских санкций / Белта

Для Украины данная ситуация сродни геополитической катастрофе.

Даже Израиль после череды войн с коалицией арабских стран пришел к важному пониманию того факта, что никогда нельзя позволять замыкать враждебное кольцо вокруг своей территории.

Именно поэтому наряду с формальным состоянием войны с Сирией, периодической конфронтацией с Ираном, Турцией, прежним Ираком Израиль подписал договор о сотрудничестве с Египтом, невзирая на каирские майданы и приход к власти военной диктатуры. А также "дружит" с Иорданией. И эти отношения не смог пошатнуть даже инцидент с расстрелом израильских школьниц на "острове мира" во время школьной экскурсии на израильско-иорданской границе.

Но это мы говорим об Израиле, который обладает максимальным мандатом поддержки со стороны США, в том числе в рамках статуса "Основной союзник вне НАТО" (Major Non-NATO Ally или MNNA).

И пакет помощи Израилю со стороны США даже неприлично сравнивать с аналогичными механизмами поддержки Украины.

Для сравнения: во время войны на истощение в 1967-1970 годах между Египтом и Израилем (военный конфликт низкой интенсивности) Израиль получал от США ежегодно только прямой экономической помощи 2,5 млрд долл. (в тогдашних ценах).

А пакет военно-технической поддержки, подписанный странами несколько лет назад на десять лет на общую сумму в 40 млрд долл., предусматривает ежегодные вливания в обороноспособность Израиля 4-5 млрд долл.

И Украина с 200-300 млн долл. военно-технической помощи США и несколькими подержанными сторожевыми катерами (плюс "хаммеры" без оружия).

Кстати, во время нашей войны на истощение, которая длится в Украине до сих пор, в части прямой экономической помощи Вашингтона, можно вспомнить лишь гарантии США, выданные на несколько выпусков украинских еврооблигаций на сумму в 2 млрд долл., которые мы уже погасили (то есть речь идет о гарантиях по долгам, причем возвращенных).

Читайте такжеСанкции против Беларуси: у Зеленского объяснили, к чему готовитьсяИ не будем забывать о масштабах поддержки Израиля со стороны еврейской диаспоры по всему миру, включая инструменты политического лоббизма.

Тут опять же сравнения с украинской диаспорой в США и Канаде будут не в нашу пользу. Но даже Израиль не позволяет замыкать вокруг себя кольцо из недружественных стран.

Зато Украина, имея шанс на собственную геополитическую игру, решила быть "впереди планеты всей" в части антибелорусских санкций.

Но, усиливая давление на официальный Минск, мы помогаем своими руками Москве "загребать жар", ведь там уже сейчас многие политики почти призывают "больше санкций, больших и разных" для Беларуси, прекрасно понимая, что по законам геополитической "гидравлики" чем больше давление из Запада, тем сильнее дрейф этой страны на Восток в формат реального, а не бумажного союзного государства с РФ.

И от динамики наращивания санкций зависит лишь модель этого объединения: чем жестче санкции, тем глубже интеграция Беларуси и России.

В случае, если коллективный Запад сильно перестарается, это может привести лишь к тому, что интеграционные процессы ускорятся настолько, что Беларусь очень быстро трансформируется в новый федеральный округ федерации.

Здесь можно вспомнить концепцию Балто-Черноморской дуги украинского историка и писателя Юрия Липы: союзную для Украины Беларусь он называл "шлемом" или сводами, а враждебную – "раной на шее".

Читайте такжеМного шума, но мало конкретики: почему ЕС не решится на усиление санкций против РФ и БеларусиГоворя о последствиях для Украины подобных тектонических сдвигов на Севере, не будем упоминать даже о ликвидации формата экономического хаба, реализованного в Беларуси для создания "линка" на пути движения товаров из РФ в Украину и обратно в обход формальных запретов на взаимную торговлю: "белорусский" уголь, 40% нашего рынка дизельного топлива, произведенного из российской нефти, импорт электроэнергии и т.д.

Вспомним о наиболее эффективном транспортном коридоре, реализованном в Украине начиная с 2003 года – транснациональном балто-черноморском маршруте движения грузовых перевозок Клайпеда – Одесса (поезд "Викинг"), который сейчас оказался под угрозой закрытия.

В таком случае Украина выпадет не только из движения товаров Восток - Запад в рамках "нового Шелкового пути", но и из балто-черноморского транспортного коридора, который сейчас объединяет Балтийский регион, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грузию и Азербайджан.

В чем же могла состоять самостоятельная политика Украины в отношении Беларуси?

В первую очередь в том, чтобы предоставить Лукашенко хоть и небольшое, но минимально достаточное пространство для маневра, обеспечивающее реализацию его "балансировочной тактики".

Это позволило бы отсрочить финализацию создания союзного государства до начала следующего политического цикла с соответствующим шансом Украины на собственное усиление.

Киев мог стать для Беларуси такой же переговорной площадкой для переговоров с оппозицией, как в свое время Минск стал местом мирных переговоров по Донбассу.

Основные пункты "киевского плана" можно сформулировать следующим образом:

1. Оппозиция признает состоявшиеся выборы.

2. Лукашенко объявляет амнистию.

3. Принимается новое выборное законодательство с допуском к контролю за выборами оппозиционных партий.

4. Лукашенко гарантирует трансфер власти на следующих выборах.

5. По аналогии с Турцией армия институционализируется как гарант сохранения политического и экономического курса страны.

В случае реализации подобной переговорной стратагемы Украина могла бы обеспечить относительную безопасность своих северных границ на ближайшие несколько лет.

Вместо этого мы превращаемся не только в логистический и транспортный тупик, но и в страну – "черную дыру" в плане экономики и инвестиций.

Ведь кто из вменяемых инвесторов будет вкладывать свои деньги в страну (включая внутренний бизнес), которая окружена враждебным кольцом с Севера (Беларусь), Востока и Юга (РФ), Юго-Запада (Приднестровье) с небольшим "окном" на Запад и без каких либо вменяемых гарантий безопасности со стороны ключевых мировых игроков?

Вопрос риторический.

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