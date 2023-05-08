Кадыров вместо Пригожина под Бахмутом: что на самом деле происходит?

Заявление Кадырова о том, что он готов заменить своимы военными Вагнер - это попытка вернуться в большую российскую политику.

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Денисенко объяснил, почему Кадыров хочет занять место Пригожина под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook

1. У Пригожина банально заканчиваются люди. И он хочет решить две диаметрально противоположные задачи: остаться главным российским игроком в Африке и создать свое политическое движение (наверное, на базе Справедливой России). Сейчас он играет ва-банк, но играет не против Путина, а в игру, которую пока не запрещает Путин. Главный партнер Пригожина сегодня - Ковальчук. Это дает Пригожину определенный люфт.

2. Заявление Кадырова о том, что он готов заменить своимы военными Вагнер - это попытка вернуться в большую российскую политику. Несколько месяцев назад он был "выброшен" из Москвы и находился до последнего времени в эдаком опале. Сейчас это для него шанс снова попробовать стать игроком в Москве.

3. Все это происходит на фоне системного кризиса ФСБ (они не могут ничему предотвратить, а, значит, будут делать массовые посадки и облавы, часто коррупционно мотивированные), которые имеют все шансы привести к внутренним конфликтам

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Что хотят элиты?

Определенности. Им нужно понимать, куда и для чего они идут. Именно этот вопрос является ключевым для всех.

Что все это значит глобально:

1. Пригожин, за которым стоит Ковальчук, подогрел ситуацию до максимума, но Путин не готов менять не только Шойгу, но и вообще любого и что угодно. Элиты реально стоят в шаге от внутривидовой ссоры и просто пока нет последней искры.

2. Если Путин не сделает резких шагов, а он боится их делать, кризис элит имеет все шансы разразиться в течение следующих 2-3 месяцев, если у россиян не будет побед на фронте.

Опять-таки, хочу, чтобы все мы понимали: пока это лишь предпосылки. Воплотятся ли они в реальность, пока сказать очень сложно. Единственное, в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что никогда режим Путина не был таким близким к системному кризису.

Upd

Пригожин заявил, что ему пообещали достаточно снарядов. Но мы должны четко понимать: конфликт не исчерпан! У Пригожина нет людей. Конфликт невозможно просто так исчерпать. Ему надо дать людей, или через 10-14 дней он снова начнет ныть. Я еще раз подчеркиваю: он ставит две противоположные цели: сохранить Африку и закрепиться в политике. Пока эти цели не пересекаются. Поэтому либо ему позволяют эти цели объединить (вернут зэков, например), либо конфликт будет продолжаться.

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