УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Кадыров вместо Пригожина под Бахмутом: что на самом деле происходит?

Вадим Денисенко
8 мая 2023, 19:20
19
Заявление Кадырова о том, что он готов заменить своимы военными Вагнер - это попытка вернуться в большую российскую политику.
Евгений Пригожин, российские военные, Рамзан Кадыров
Денисенко объяснил, почему Кадыров хочет занять место Пригожина под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook

1. У Пригожина банально заканчиваются люди. И он хочет решить две диаметрально противоположные задачи: остаться главным российским игроком в Африке и создать свое политическое движение (наверное, на базе Справедливой России). Сейчас он играет ва-банк, но играет не против Путина, а в игру, которую пока не запрещает Путин. Главный партнер Пригожина сегодня - Ковальчук. Это дает Пригожину определенный люфт.

2. Заявление Кадырова о том, что он готов заменить своимы военными Вагнер - это попытка вернуться в большую российскую политику. Несколько месяцев назад он был "выброшен" из Москвы и находился до последнего времени в эдаком опале. Сейчас это для него шанс снова попробовать стать игроком в Москве.

3. Все это происходит на фоне системного кризиса ФСБ (они не могут ничему предотвратить, а, значит, будут делать массовые посадки и облавы, часто коррупционно мотивированные), которые имеют все шансы привести к внутренним конфликтам

видео дня

Что хотят элиты?

Определенности. Им нужно понимать, куда и для чего они идут. Именно этот вопрос является ключевым для всех.

Что все это значит глобально:

1. Пригожин, за которым стоит Ковальчук, подогрел ситуацию до максимума, но Путин не готов менять не только Шойгу, но и вообще любого и что угодно. Элиты реально стоят в шаге от внутривидовой ссоры и просто пока нет последней искры.

2. Если Путин не сделает резких шагов, а он боится их делать, кризис элит имеет все шансы разразиться в течение следующих 2-3 месяцев, если у россиян не будет побед на фронте.

Опять-таки, хочу, чтобы все мы понимали: пока это лишь предпосылки. Воплотятся ли они в реальность, пока сказать очень сложно. Единственное, в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что никогда режим Путина не был таким близким к системному кризису.

Upd

Пригожин заявил, что ему пообещали достаточно снарядов. Но мы должны четко понимать: конфликт не исчерпан! У Пригожина нет людей. Конфликт невозможно просто так исчерпать. Ему надо дать людей, или через 10-14 дней он снова начнет ныть. Я еще раз подчеркиваю: он ставит две противоположные цели: сохранить Африку и закрепиться в политике. Пока эти цели не пересекаются. Поэтому либо ему позволяют эти цели объединить (вернут зэков, например), либо конфликт будет продолжаться.

Источник

война в Украине Рамзан Кадыров Евгений Пригожин Вадим Денисенко
Реклама

Главное за день

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

19:20 Украина
Украинские военные в Бахмуте отразили штурм вагнеровцев и продвинулись вперед – боец ВСУ

Украинские военные в Бахмуте отразили штурм вагнеровцев и продвинулись вперед – боец ВСУ

16:59 Украина
Заморозки будут сильнее: синоптики предупредили о новом похолодании

Заморозки будут сильнее: синоптики предупредили о новом похолодании

16:01 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

19:20

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

19:20

Кадыров вместо Пригожина под Бахмутом: что на самом деле происходит?мнение

19:08

Жизнь изменится: как рассчитать нумерологический код и выбрать удачный номер квартиры

18:50

Ради сохранения военного присутствия: РФ назвали главным препятствием в переговорах Армении с Азербайджаном

18:43

Российский фигурист Костомаров впервые показал фото после нескольких ампутаций конечностей

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:15

Деньги сами потекут в руки: астролог назвал знаки, которые в мае-2023 разбогатеютВидео

18:12

Российский шоумен рассказал, почему Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами"

18:05

Евровидение 2023: где смотреть первый полуфинал онлайн 9 маяВидео

17:54

Уничтожили всю гуманитарку: россияне запустили ракеты в склад Красного Креста в Одессе

Реклама
17:52

Головокружительная головоломка: только гении правильно посчитают арбузы за 11 секунд

17:04

Виктор Павлик душевно спел на улице "Шикидым" под гитаруВидео

16:59

Украинские военные в Бахмуте отразили штурм вагнеровцев и продвинулись вперед – боец ВСУВидео

16:56

РФ отправляет на войну музейные экспонаты: CNN узнал о бешеной нехватке вооружения у оккупантовВидео

16:55

Как сделать хороший туалет на даче: ловкий фокус о котором не все знают

16:37

В Ужгороде 8-летнюю девочку с ДЦП едва не выгнали из развлекательного центра из-за инвалидной коляски

16:35

Зачем класть лавровый лист в обувь: примета из седой древности

16:30

СБУ объявило о подозрении артисту-путинисту МашковуВидео

16:27

Чтобы суп не превратился в "кашу": хитрый трюк, как не разварить макароны

16:01

Заморозки будут сильнее: синоптики предупредили о новом похолоданииВидео

15:55

Такую вкуснятину вы еще не пробовали: секретный ингредиент сделает тушеную капусту несравненнойВидео

Реклама
15:39

РФ планировала Кинжалом взорвать Раду в ответ на удар дрона по Кремлю – Свитан

15:32

Как пить фруктовый чай: новые знания о необычном напитке ошеломятВидео

15:27

Все произойдет летом: астрологи назвали месяц начала контрнаступления и опасные регионы УкраиныВидео

15:18

Украинская певица накинулась на Таисию Повалий: "Пой калинку-малинку"

15:10

Как отказаться от повестки законно: юрист указал на 3 ошибки военкоматовВидео

14:59

Танки РФ пойдут на Кремль: Киселев раскрыл вероятный сценарий переворота в МосквеВидео

14:55

"Стены нет, от мебели – лишь куски": киевляне из поврежденной дроном квартиры рассказали, как выжилиФотоВидео

14:27

Почему 9 мая никогда нельзя стричь волосы: приметы и строгие запретыВидео

14:23

Безумный тест для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении столовой

14:15

Самое любимое блюдо короля Чарльза ІІІ: такой рецепт ему готовят каждое утром - пошаговая инструкцияВидео

13:55

Алла Пугачева на похоронах Юдашкина стала жертвой ограбления - подозревают ПесковаВидео

13:32

Ракетные удары по Украине: у Зеленского приняли решение об усилении защиты от атак РФ

13:12

"Что бы не случилось, я с тобой": Потап и Настя помирились

13:08

В Приднестровье перепугано попросили Россию прислать еще "миротворцев"Видео

12:59

Эвакуировал раненых: под Бахмутом от российского снаряда погиб военный медик

12:46

"Спор РФ и Запада": после встречи с Путиным у Эрдогана опозорились заявлением насчет войны

12:41

В Пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии миллионам украинцевВидео

12:28

В боях за Бахмут погиб украинский режиссер и руководитель детского театра "Сказка"

12:26

Архитекторы призывают учесть "прогрессивные моменты" законопроекта 5655 в Градостроительном кодексе - письмо

11:57

РФ готовит Калибры для массированного удара: украинцам грозит атака на 9 мая

Реклама
11:52

"Уходи, Володя": в Кремле уже "летают искры", Путину могут выдвинуть ультиматум – КиселевВидео

11:24

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии: кто на это может рассчитывать

11:03

Киселев пояснил, почему Россия исторически обречена на развалВидео

10:59

Загадка, которая большинство людей загонит в тупик: нужно за 19 секунд найти 13 спрятанных животных

10:58

Кабаева нацелилась на топ-должность в РФ: экс-депутат Госдумы раскрыла детали

10:57

Смотреть Евровидение 2023 онлайн: ставки букмекеров, когда выступит Украины и новый скандалВидео

10:37

Путинский опричник или оппозиционер: Киселев рассказал о роли Пригожина в РФВидео

10:01

"Украина непричастна": в ГУР объяснили, кто мог атаковать Кремль дронами

09:59

В Украине отменят День победы 9 мая: Зеленский подписал указ и обратился к РадеВидео

09:55

Особенно заметно в больших городах: СМИ рассказали, как сильно с 1 июня может вырасти тариф на воду

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять