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К чему приведет травля спортсменов в ответ на их олимпийские медали

Денис Гороховский

политэксперт

9 августа 2021, 18:05

РосСМИ будут обсуждать не объятия украинской и российской призерок Олимпийских игр, а реакцию наших политиков, призывающих едва ли не линчевать Ярославу Магучих.

Олимпийская призерка украинка Ярослава Магучих подверглась травле из-за фото с российской спортсменкой
Олимпийских призеров часто критикуют те, кто не сделал ничего полезного для Украины / Reuters

В Украине и украинском обществе люди, которые абсолютно ничего не сделали для страны и улучшения ее имиджа в мире, предъявляют какие-то претензии к людям, которые достигли успехов.

Большинство спортсменов, которые сегодня выступают на Чемпионатах мира и Олимпийских играх от украинского государства, практически ничего за это не получают. Конечно, могут быть какие-то исключения, но подавляющее большинство спортсменов продолжает свою карьеру исключительно благодаря спонсорской и меценатской помощи. При этом, если эти спортсмены завоёвывают награды и медали, у нас всегда находятся чиновники, политики и активисты, которые очень гордятся этими достижениями, чуть ли не приписывая их себе. Но как только появляется возможность хайпонуть и лишний раз напомнить о себе в контексте травли спортсменов, эти же самые люди начинают высказывать своё "авторитетное мнение" по поводу того, на каком языке, с кем и как должен общаться спортсмен.

Также у нас сложилась грустная тенденция, когда обыватель в любой позитивной новости пытается найти "зраду". Наиболее эффектно это выглядело на примере боя Усика и Гасиева в 2018 году, который состоялся в России. Казалось бы, наш спортсмен поехал в Россию и победил российского бойца – что ещё? Но нет, сначала у нас возмущались тем, что он поехал в Россию, потом – что его представляли от Украины и Киева, а не от Украины и Симферополя, потом – что Гимн Украины хоть и играл, но Усик давал комментарии после боя на русском языке. Люди заточены исключительно на негатив, и они всегда недовольны.

Самое смешное – это ряд примеров, когда медийные персоны поддавались травле, давали слабину и шли извиняться, пытаясь доказать, что они едины в своих убеждениях с травящими. Но никогда это не заканчивалось ничем хорошим, ведь "своими" эти медийные персоны для критикующих никогда не становились. Однако при этом от них отворачивалась и та база поддержки, которая была у них изначально.

Каким будет результат этой травли спортсменов, догадаться несложно. Рассмотрим последней пример – призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию. Усложнило все то, что спортсменка Ярослава Магучих была не просто гражданкой Украины, но ещё и служила в Вооружённых силах Украины. Помимо того, что уже развернута массовая травля Ярославы Магучих, к который подключились не только активисты, но и даже народные депутаты, в Министерстве обороны заявили, что "вызовут спортсменку на ковёр", чтобы она объяснила свое поведение.

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Если, не дай бог, сейчас, воспользовавшись этой историей, например, Россия предложит этой спортсменке гражданство, финансовую поддержку и материально-техническую базу для продолжения карьеры, и наша олимпийская призерка уедет в Россию, в Украине ее будут обвинять и клеймить позором. Но виноваты в этом будут исключительно те, кто разжигал всю эту истерию с фотографией.

Единственный позитив, который следует отметить, состоит в том, что ряд спортсменов разного уровня и масштаба уже публично высказались в поддержку Ярославы Магучих: кто-то выкладывает свои фотографии с россиянами, кто-то в тексте выражает слова поддержки. Тот факт, что "коллеги по цеху" не молчат – это очень позитивный знак.

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Также в поддержку спортсменки высказался и мэр Днепра Борис Филатов, он осудил травлю, но фото назвал "непростительной ошибкой", списав его появление на то, что спортсменка "еще совсем юная, бестолковая и не видит другой жизни за бесконечными изнурительными тренировками". Однако это очень дискуссионный вопрос: с одной стороны, если бы не было фотографии, то не было бы и никакого скандала, и к призерке Олимпиады никаких вопросов бы не было, но с другой – должны ли спортсмены в угоду разным людям скрывать свои взгляды, прятать своих друзей и коллег? Ведь Ярослава Магучих фотографировалась с Ласицкене не как с гражданкой России, чтобы выразить какую-то политическую позицию. Она фотографировалась с победительницей Олимпийских игр, со своей коллегой, которая завоевала золотую медаль. Они вместе стояли на пьедестале. Должна ли спортсменка отказать себе в фото, чтобы не расстроить кого-то в Украине? Это спорный вопрос.

Например, Княжицкий очень возмущался этой историей. Но может ли условный "княжицкий" промолчать, чтобы поддержать спортсменку и украинского чемпиона? Но нет, он счел, что его политические взгляды важнее, чем её успехи.

При травле у нас почему-то всегда так: мнение травящих всегда важнее, а девочка, которая одержала победу, всем безразлична. Самое печальное, что, если завтра спортсменка навсегда уедет из Украины, никто из этих критикующих не сделает никаких выводов. В этом основная проблема.

Очень сомневаюсь, что в эту фотографию закладывался хоть какой-то политический подтекст. А потому на неё нужно смотреть не как на фото, где гражданка Украины обнимается с гражданкой России или где военная Вооружённых сил Украины обнимает доверенное лицо Путина на каких-то выборах. На эту фотографию нужно смотреть исключительно так: спортсмен, который взял золото, фотографируется вместе со спортсменом, который взял бронзу. Если смотреть с точки зрения спорта и Олимпийских игр, то никаких вопросов ни к спортсменам, ни к фотографии быть не может.

Заметьте, что в России в пропагандистских целях сама фотография не будет использована, однако непременно будут использованы заявления наших политиков и чиновников, которые призывают к травле спортсменки и едва ли не расправе над ней. Потому вполне можно ожидать, что в российских эфирах на днях будут обсуждать, какая диктатура в Украине, и как из-за безобидной фотографии призывают линчевать спортсменку. При этом российские СМИ будут обсуждать не фотографию, а реакцию политиков и активистов, а также будут цитировать призывы Княжицкого, Стерненко и прочих. Поэтому картинку для России создала не спортсменка, а украинские политики и активисты.

Денис Гороховский, политический эксперт, специально для Главреда

Олимпийские игры Денис Гороховский Россия Ярослава Магучих
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