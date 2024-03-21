Итоги просто фантастической акции "Полдень за Путина"

Не произошло ровно ничего - ни митингов, ни столкновений с полицией, ни установки баррикад. Они собрались, а потом разошлись по квартирам.

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Акция "Полдень против Путина" / Фото: Википедия

На России официально закончились "выборы" президента. Крепкий винтик российского режима Памфилова объявила, что Путин получил 87% голосов и победил даже на участках за границей.

Сразу следует оговориться, выборами это не назовешь из-за нескольких причин. Во-первых, Путин больше никаким образом не может считаться президентом после изменений в конституцию и третьего срока подряд. Он никакой не президент, а узурпатор, диктатор, тиран, царь, вождь и пр. Его можно называть по-разному, но никак не президентом.

Также не стоит забывать, что "выборы" сопровождались массовыми сожжениями урн, порчей бюллетеней, вбросами. А уж как они подсчитывались и нечего говорить (да и подсчитывались ли вообще?). А кто был из "наблюдателей" - тут можно только посмеяться.

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Во-вторых, сложно поверить, что даже в такой дремучей стране третьего мира как Россия 87% проголосовали за продолжение и дальнейшую эскалацию войны.

Конечно, огромная часть россиян суицидально кровожадна - они хотят убивать и умирать, а война для них - венец развития. Но вторая часть, условная Марфа Спиридоновна в своей избе в Мухосранске прекрасно понимает, что Путин равно война, а при всей ее словесной храбрости - войны она банально боится. Она боится, что ее сына Федота оттянут от стопки и погонят на фронт - там он пропадет без вести, а она не получит гробовых и лады, или на худой конец пачки пельменей.

Но есть же и третья часть - те, кого принято называть "хорошими русскими". Это та категория, которая надеется, что Россию возможно усмирить и сделать цивилизованной страной. Конечно, те же люди не понимают, что Россия в нынешних границах неизлечима, и сами часто больны империализмом в мягкой форме. Но такие русские менее опасны - нам надо быть прагматичными.

У этой части есть свои лидеры. У этих лидеров есть огромные аудитории в ютюбе, телеграме. Их главного лидера, Навального, недавно убили - максимально нахально, прямо перед выборами и пообещав накануне обменять.

Но российские оппозиционеры - кто соратники, а кто конкуренты Навального - после его убийства оказались не способными ни на что, кроме требований отдать тело. Даже на похоронах не произошло ровно ничего - могилу просто засыпали цветами, после чего десятки тысяч россиян просто разошлись по домам.

Пришло время выборов, и они решили устроить флешмоб - так называемый "полдень против Путина". Хороших россиян призвали прийти на участки в одно время и просто "постоять", показав, что их много. И что произошло? Они именно так и сделали! Огромное количество россиян как в России, так и на участках в консульствах выстроились в очереди в полдень - просто чтобы постоять... и проголосовать. Не важно, как они голосовали, ведь результат в ЦИК нарисовали 87%, а явку они повысили.

Не произошло ровно ничего - ни митингов, ни столкновений с полицией, ни установки баррикад. Они собрались, а потом разошлись по квартирам. И что еще более глупо - те же лидеры из-за границы за это россиян похвалили: мол, показали режиму, как их много, а все прошло тихо и цивилизованно.

Странно, что мы из Украины понимаем, а россияне нет - это же был их последний шанс на хотя бы попытку сделать что-либо. И они с треском его провалили. Им скоро перекроют сервисы Google, сделают отдельный интернет, у них не будет ютюба - и в итоге физически исчезнет возможность и повод договориться собраться. А через шесть лет их опять нагнут - Путин или его ученик. Других сценариев нет. Впереди отныне - только тьма.

Хотя… Есть еще надежда на других хороших русских, по-настоящему хороших! Это РДК, легион Свобода России и Сибирский батальон. К этим русским вопросов нет.

Тарас Сидоржевский, главный редактор Главеда

Кто такой Тарас Сидоржевский? Тарас Сидоржевский – главный редактор сайта Главред, украинский журналист. Окончил филфак НПУ им. М. П. Драгоманова в Киеве по специальности "Издательское дело и редактирование". Работал редактором в ряде украинских интернет-изданий. Пишет о политических событиях в Украине и мире.

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