Почему Путин и его администрация смеялись как обкурившиеся после выборов

Кремль получил то, о чем мог только мечтать: очереди на свою тупую клоунаду.

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Кремль и Путин после выборов / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Зазывалы в балаган.

Я думаю, в путинской администрации этой ночью не только пили шампанское, но и смеялись как обкурившиеся… Над нами смеялись.

Еще прошлой осенью предстоящие "выборы" выглядели как никому неинтересный скучный балаган. Главной задачей Кремля было создать на них какую-то интригу, чтобы привлечь внимание зрителей, обеспечить их явку на представление, аншлаг, очереди за билетами. Казалось, что это безнадежная затея. Однако путинской администрации повезло. В качестве зазывал в бездарный и скучнейший театр уродцев выступили оппозиционные лидеры, блогеры, журналисты.

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Думаю, что большинство из них власти использовали в темную. Однако не исключаю, что некоторые популярные ю-туберы поработали зазывалами не бесплатно.

Оппозиционным лидерам необходимо удерживать внимание своей аудитории, периодически подкидывать ей какую-то очередную надежду и движуху вокруг нее. Поэтому они легко схватили наживку и начали активно пиарить участие в выборах.

В результате, властям удалось поднять интерес к голосованию, как у оппозиционного, так и у провластного электората, который мобилизовали с помощью образа "врага, пытающегося сорвать выборы". Кремль получил то, о чем мог только мечтать: очереди на свою тупую клоунаду, реальный аншлаг на участках, имитацию противостояния, в котором при активном противодействии оппозиции якобы победил Путин. Задача делегитимизации выборов серьезно усложнилась.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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