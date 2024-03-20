УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему Путин и его администрация смеялись как обкурившиеся после выборов

Игорь Эйдман
20 марта 2024, 06:10
Кремль получил то, о чем мог только мечтать: очереди на свою тупую клоунаду.
Почему Путин и его администрация смеялись как обкурившиеся после выборов
Кремль и Путин после выборов / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Зазывалы в балаган.

Я думаю, в путинской администрации этой ночью не только пили шампанское, но и смеялись как обкурившиеся… Над нами смеялись.

Еще прошлой осенью предстоящие "выборы" выглядели как никому неинтересный скучный балаган. Главной задачей Кремля было создать на них какую-то интригу, чтобы привлечь внимание зрителей, обеспечить их явку на представление, аншлаг, очереди за билетами. Казалось, что это безнадежная затея. Однако путинской администрации повезло. В качестве зазывал в бездарный и скучнейший театр уродцев выступили оппозиционные лидеры, блогеры, журналисты.

видео дня

Думаю, что большинство из них власти использовали в темную. Однако не исключаю, что некоторые популярные ю-туберы поработали зазывалами не бесплатно.

Оппозиционным лидерам необходимо удерживать внимание своей аудитории, периодически подкидывать ей какую-то очередную надежду и движуху вокруг нее. Поэтому они легко схватили наживку и начали активно пиарить участие в выборах.

В результате, властям удалось поднять интерес к голосованию, как у оппозиционного, так и у провластного электората, который мобилизовали с помощью образа "врага, пытающегося сорвать выборы". Кремль получил то, о чем мог только мечтать: очереди на свою тупую клоунаду, реальный аншлаг на участках, имитацию противостояния, в котором при активном противодействии оппозиции якобы победил Путин. Задача делегитимизации выборов серьезно усложнилась.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кремль Владимир Путин выборы в России Игорь Эйдман
Реклама

Главное за день

Россияне забрасывают Сумскую область КАБами, села сжигают до руин - Зеленский

Россияне забрасывают Сумскую область КАБами, села сжигают до руин - Зеленский

01:22 Украина
Украину атаковала новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

Украину атаковала новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

23:53 Синоптик
Боеприпасы, дроны и не только: о чем договорились на "Рамштайн-20"

Боеприпасы, дроны и не только: о чем договорились на "Рамштайн-20"

22:13 Украина
Все главные новости

Популярное

Не только ценой: чем отличается хек от минтая - простой ответ 22682

Не только ценой: чем отличается хек от минтая - простой ответ

«Ты что, совсем»: дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери 21801

"Ты что, совсем": дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери

Без соплей и слез : пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление 15351

"Без соплей и слез": пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине 5996

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

Последние новости

06:10

Почему Путин и его администрация смеялись как обкурившиеся после выборов

05:32

"Был агентом ФСБ": Сотник рассказал, от чего умер Навальный в тюрьмеВидео

05:00

Настоящее спасение: инженеры создали устройство для людей с расстройствами голоса

04:45

Нужно найти кота среди собак за 13 секунд: чрезвычайно сложная загадка

04:15

Россия готовит новое наступление: полковник ВСУ назвал дату и направление удара

Обмен ударами, ДРГ и эвакуация: как Украина и Россия формируют "серую" зонуОбмен ударами, ДРГ и эвакуация: как Украина и Россия формируют "серую" зону
03:30

Эксперт разнес мечту Путина насчет "железки" на оккупированных территориях

03:00

"Чудесные": Максим Галкин показал фото своих детей с украинской символикой

02:32

Замачивать на ночь не нужно: как отмыть стеклянную форму для запекания

02:00

Джамала рассекретила фанатам, в какой стране собралась рожать третьего ребенка

Реклама
01:53

Сын путиниста Стивена Сигала сыграл свадьбу с россиянкой в стране-оккупанте

01:30

Молодой и перспективный: назван новый вероятный "Джеймс Бонд" - СМИ

01:22

Россияне забрасывают Сумскую область КАБами, села сжигают до руин - Зеленский

01:00

Дроны заставляют РФ "гонять" корабли с оружием по маршруту в 9 тысяч километров

19 марта, вторник
23:53

Украину атаковала новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

23:28

Как высаживать помидоры, чтобы они выросли большими: узнайте вовремя

22:36

Маркиза-разлучница: "любовница" принца Уильяма заговорила про скандал с Миддлтон

22:35

Украина не сдержит РФ до 2027 года: журналист предвидит появление армии ФранцииВидео

22:13

Боеприпасы, дроны и не только: о чем договорились на "Рамштайн-20"

22:13

"Свое отдайте": Данилов резко ответил Китаю насчет переговоров с агрессором РФ

22:10

В школах России будут изучать песни Газманова и Любэ

Реклама
21:32

Позор на фронте: русские пытались угнать Leopard 2, но потеряли свою технику

21:22

Без разведки и поддержки: в ВСУ рассказали, что пошло не так с контрнаступлением

20:34

Куда Путин после "переизбрания" двинется дальше: под угрозой сразу ряд областейВидео

20:26

В ГУР намекнули на новые удары по НПЗ врага: когда и где ждать "бавовну"

19:54

Влупит -6 и засыплет снегом: в Украине будет бушевать серьезная непогода

19:45

ВСУ смогут сдержать линии фронта: премьер сказал, когда Украина получит боеприпасы

19:31

"Мы не можем исключить": в Британии заговорили об отправке войск в Украину

19:10

Россия в Сумской области устроила классический террор против населениямнение

18:48

Путин попрёт на Киев, Харьков, Одессу и устроит "мясное цунами" – СотникЭксклюзив

18:38

Париж готов перебросить 20 тысяч "штыков": где могут разместить войска в Украине

18:27

"Волонтер": бойфренд Тани Пренткович так и не вернулся в Украину после Мальдив

18:17

Какую воду нужно выпить 20 марта, чтобы быть здоровым весь год: приметы

18:09

Какие цвета привлекают мужчин: стилист назвала лучшую одежду для женщин

18:02

У младшей дочери Брюса Уиллиса диагностировали неизлечимое заболевание

17:28

В России уже бредят французской армией в Украине

17:18

Повстанцы наступают вглубь РФ: в РДК рассказали о продвижении добровольцев

17:17

Не только ценой: чем отличается хек от минтая - простой ответВидео

16:43

Гороскоп на март 2024: три знака зодиака столкнутся с трудностями в конце месяца

16:20

3 причины, по которым кошки топчутся лапами на человеке

16:17

"Взятки не помогут": боевые бригады могут сами начать ловить уклонистов - командир

Реклама
16:12

Чем проставиться за отпуск: зачем и стоит ли это делать

16:09

Церковный праздник 20 марта: что нельзя делать незамужним девушкам

15:52

Живее всех живых: Букингемский дворец показал свежие фото улыбчивого Чарльза IIIФото

15:50

Назад к Меладзе: Брежнева решила вернуться в бывшему - блогер

15:38

"Не стыди меня": Тина Кароль чуть не довела до слез Юлию Санину своим заявлением

15:38

Что помогает избавиться от растяжек: девушка рассказала, как улучшить кожу дома

15:30

Россияне уменьшили интенсивность атак на фронте: в ВСУ назвали главную причину

15:28

Потепление ворвется в Украину: синоптик назвала дату по-настоящему весенней погоды

15:22

"Без соплей и слез": пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление

15:16

После мощных ударов по кораблям в Черном море: в РФ сменили командующего ВМФ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой Луценко
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять