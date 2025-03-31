Трамп угрожает Путину: это наш шанс?

Заявление Трампа каналу NBC о введении пошлин и вторичных санкций на российскую нефть - очень выверенное заявление для одного "клиента" - для Путина.

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Дональд Трамп / Фото: скриншот из видео

Но есть ряд важных нюансов, которые надо объяснить. Начну с причин появления этого заявления:

1. Глубинный народ США не понимает почему Трамп не атакует Путина. Обратите внимание на социологию, которая показывает, что против присоединения Канады, как 51-го штата, выступает 57%, а Гренландии - 49%. За присоединение - в обоих случаях в районе 20%. Вот эти условные 20-25% это несокрушимое ядро Трампа. Остальные - колеблются или против. Трамп не сможет не обращать на это внимание. Это же касается и нас.

2. Трамп на днях заявил, что Путин тянет время и дал понять, что эта стратегия для него не нова. Проще говоря, он понимает, что его обманывают, но еще не готов к тому, чтобы эскалировать ситуацию. Его заявление - это еще не об эскалации. Это предупреждение

видео дня

3. После этого заявления и у Путина, и у Трампа несколько сужается поле для маневра, если тему не переводят на что-то другое (не зря появились заявления о страшных ударах по Ирану).

По состоянию на сейчас Путин не готов останавливать войну. Его может остановить только страх за жизнь. Но до этого, похоже, еще далеко. И пока он, похоже, не верит в скорые санкции. Почему?

- Потому, что это процесс, первые результаты которого появятся не раньше чем через 6-9 месяцев;

- Очень похоже на то, что Путин действительно верит, что Украина посыплется в ходе летней кампании (Киев за три дня - 2).

- Путин считает, что Трамп будет нуждаться в нем в переговорах с Китаем, а значит, дальше слов Трамп не пойдет.

А теперь о нас. Трамп вынужден мыслить в категориях рейтингов поддержки гражданами США тех или иных решений. У нас нет задачи спасти мир и тем более, спасти мир от Трампа. Наша цель играть в игру: Путин манипулирует Трампом. И это абсолютно возможно. Просто нужно помнить, что это главная игра. А кукиш тыкать можно будет и позже.

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Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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