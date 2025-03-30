Прощайте, иллюзии: почему Трамп хочет побыстрее 'разрулить' Украину

Издание опубликовало "секретный" документ Пентагона, подписанный министром обороны США Питом Гегсетом.

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Дональд Трамп / скриншот

Если кто-то еще жил в иллюзиях, то свежая публикация Washington Post просто подтвердила то, что уже давно было понятно. Трамп хочет быстрее "разрулить" Украину и Ближний восток, чтобы полностью переключить внимание США на Индо-Тихоокенское направление и Китай.

Издание опубликовало "секретный" документ Пентагона, подписанный министром обороны США Питом Гегсетом.

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Что в нем:

- Китай объявлен единственной главной угрозой (pacing threat) для США.

- Основная задача: не допустить захвата Тайваня Китаем. Это считается ключевым сценарием, под который будет строиться вся оборонная архитектура США.

- ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ (РОССИЯ, ИРАН, КНДР, ТЕРРОРИЗМ) - ВТОРОСТЕПЕННЫЕ.

- НАТО должно брать на себя значительно большую ответственность, поскольку США не смогут одновременно противостоять Китаю и поддерживать Европу.

- Документ прямо говорит, что В СЛУЧАЕ ВОЕННОЙ АГРЕССИИ РОССИИ, ЕВРОПА ДОЛЖНА СТРОИТЬ ЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО. США могут предоставить только те силы, которые не задействованы в обороне родины или в сдерживании Китая.

- США все еще будут поддерживать ядерное сдерживание России, но не будут предоставлять значительных обычных сил.

- Армия США должна гарантировать контроль над Панамским каналом и обеспечить военное присутствие в "ближнем зарубежье": Гренландия, Панама, мыс Горн и тому подобное.

- Стратегия содержит идею расширения ядерных сил и новой концептуальной ПРО - "Golden Dome".

- Оборона Тайваня - единственная сценарная модель, по которой планируется большая война.

- Предполагается усиление военного присутствия США в регионе, в частности, подводные лодки, бомбардировщики, дроны, специальные части армии и морской пехоты.

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Кто такой Юрий Смирнов Юрий Смирнов - украинский журналист, руководитель видеоредакции LIGA.net. Работает в издании с 2018 года. До этого три года был парламентским корреспондентом информационного агентства "Украинские новости". По образованию - историк. В 2014 году окончил магистратуру Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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