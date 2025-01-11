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Интересный факт о Канаде, США и заявлениях Трампа

Юрий Богданов
11 января 2025, 06:10
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Трамп сейчас говорит и о Канаде, и о Гренландии в рамках своей обычной практики "шоковой" риторики.
Интересный факт о Канаде, США и заявлениях Трампа
Трамп и заявления о Канаде / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Facebook/DonaldTrump

Давайте для начала об истории вопроса. История попыток присоединить Канаду к США началась не вчера. 250 лет им. во время Американской революции, когда США боролись за независимость от Великобритании, американские войска ворвались в Квебек, рассчитывая на поддержку французских колонистов. Но они были как раз довольны британским правлением после Семилетней войны и американцев не поддержали. В Новой Шотландии американские войска вообще были разбиты.

Американо - британская война 1812-1814 года вообще фактически была американо - канадской. США, на фоне Наполеоновских войн, хотели захватить Канаду и гарантировать безопасность своего северного королевства. В процессе попытки наступать в Канаде американские войска потеряли Вашингтон - канадцы и войска из метрополии даже сожгли Белый дом. В конце концов, война завершилась в 1814 году без территориальных изменений, а попытка США присоединить Канаду снова провалилась.

В XIX веке в США стала популярной концепция "Божественного предназначения", которая провозглашала божественную миссию США. Это включало в себя естественное право распространяться на весь Североамериканский континент. Некоторые американские политики и группы активно призывали к аннексии Канады, считая это частью расширения США, что стало одним из факторов поддержки Британией Конфедерации в Гражданской войне.

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Когда беженцы из Ирландии (бежали от голода и дискриминации со стороны британцев) развернули террористические рейды в Канаду, в США снова шла дискуссия об аннексии. Но эти рейды лишь укрепили лояльность канадцев короне и способствовали сепарации от американцев. На фоне этого Британия предоставила Канаде еще и автономию с централизацией управления с центром в самой Канаде.

В 20 веке идеи становились все более маргинальными. Канадская нация сформировалась как вполне независимый субъект. Участие в Первой и Второй мировой войне как отдельного субъекта закрепило и доминион Канада, и канадцев как вполне самостоятельное политическое явление.

В 1960-х годах в Канаде начался процесс формирования многокультурной идентичности (франко- и англоязычной + достаточно автономной для эмигрантских сообществ, в том числе украинской). Многокультурность Канады и ее отличие от американской культуры стали барьером для любых дискуссий об интеграции. За последние 30 лет идею объединения с США никогда не поддерживало более 10-12% канадцев.

Так а что с заявлениями Трампа? Почему?

Идеологическая основа заявлений понятна. Трампизм в основе своей очень опирается на сильно искаженные религиозные концепции об американской исключительности. В том числе упомянутый выше концепт "Божественного предназначения".

Для Трампа символически важно было показать, что США могут усиливать свое влияние без посредничества многосторонних соглашений или международных организаций. Потому что "нам не нужны ни НАТО, ни эти все обтягивающие союзы, мы сами с усами".

Целесообразность, конечно, можно натянуть. Канада имеет огромные залежи полезных ископаемых - большие в мире только у России и самих США, образованное население, широкий доступ к Арктике.

Реально ли это все? Нет, нереально. Как минимум уровень фашизации США еще недостаточен. Потому что чтобы Канаду присоединить ее надо тупо аннексировать как Германия Чехословакию. А этому пока мешают и институты самих США, и политическая целесообразность, и вполне ожидаемое яростное сопротивление со стороны канадцев.

Политической интеграции мешают и непопулярность идеи, и политические различия - парламентская республика (номинально - монархия) Канады сильно отличается от президентской системы США.

Трамп пока говорит и о Канаде, и о Гренландии в рамках своей обычной практики "шоковой" риторики. Для привлечения внимания, демонстрации масштабов своих амбиций, критики канадской и европейской политики. Это провокация и кич в чистом виде.

Но все же не надо забывать, что идеологические корни трампизма слишком тянутся к идеологиям, где подобный кич много раз переходил границы риторики. Но пока нет. Пока.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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