Новое заявление о прекращении войны в Украине от США

Полгода / Сутки / 100 дней и т.д.
Заявление будущего уполномоченного по вопросам Украины генерала Кита Келлога о его человеческой цели найти подходы к решению войны в течение 100 дней после инаугурации Трампа я воспринимаю как лёгкую коррекцию разлетевшейся реплики о "полугоде".
Ибо реакция была плохая. Вот её чуть поправили.
Это лишь доказывает, что смотреть нужно не на реплики. А на материальные проявления, к которым привязаны те или иные действия.
Например: потери живой силы и техники.
Группа "Информационное сопротивление" заканчивает подсчёт признанных в самой России потерь убитыми за 2024 год. Это непростая задача, ибо в последние месяцы - настоящий вал некрологов.
Российский проект "Медиазона" и русская служба ВВС в сводке за 20 декабря отметили, что они не успевают разобрать более 7 тыс. некрологов. На тот момент они уже насчитали 84761 убитого.
У нас будут итоговые цифры более 90 тыс. убитых, которых признали в самой России. Т.е., данные +- совпадают.
Что важно.
Итоги года что в России, что у нас, что на Западе начали измерять в захваченных россиянами километрах украинской территории.
Непреложный факт в том, что порядка 4 тыс. км кв территории, которые россияне захватили в течение года, обошлись им дорогущей ценой.
Согласно нашим подсчётам, ПОИМЁННО установлено около 50 тыс. российских солдат, уничтоженных в прошлом году.
По нашей оценке, реальное число убитых МИНИМУМ в два раза больше.
А теперь самое интересное.
Путин и его разнообразные миньоны регулярно утверждают, что в России ежедневно набирают в армию порядка 1000 наёмников.
Согласно подсчётам немецкого экономиста Яниса Клюге, в третьем квартале 2024 г. в росвойска (армия + гвардия) поступало около 700 наёмников ежедневно (21К в месяц). В начале декабря российский сайт "Медуза" опубликовал свои подсчёты, согласно которым в третьем квартале набор составлял порядка 600 наёмников в день (18К в месяц).
В период с 16 сентября по 16 декабря (3 месяца) мы (группа ИС) зафиксировали имена 16905 убитых, которых признали в самой РФ. Часть из них – потери минувших лет или начала 2024 г. Однако даже с учётом этих поправок число убитых осенью – в декабре 2024 года – по данным из самой России – составляло порядка 5 тыс. /месяц. Это те, кто известен ПОИМЁННО.
Итого: Россия набирает порядка 600-700 человек в день и порядка 167 человек, которые известны ПОИМЁННО, в день ХОРОНИТ.
Добавьте сюда другие безвозвратные (списанные из-за тяжёлых ранений, умершие, пропавшие без вести, пленные …), санитарные потери и дезертиров.
Даже по классической схеме с ранеными 1:3, по самым минимальным подсчётам потери российских войск в месяц не могут быть меньше 20000 человек. В реальности же они в разы больше. МИНИМУМ – в два раза. Даже с учётом вернувшихся в строй раненых, разрыв будет в два раза.
Т.е., уже как минимум 3 месяца россияне набирают на порядка 20К солдат меньше, чем теряют. Последствия неизбежно наступят.
Моя гипотеза: при сохранении текущего соотношения набор/потери к марту россияне утратят способность давить и продвигаться даже в нынешнем темпе.
Либо они должны найти какой-то новый способ пополнения войск. А он один – публичная массовая мобилизация.
Либо должна произойти как минимум частичная деэскалация, поскольку росармия вытормозится.
Разумеется, это возможно, если у нас не произойдёт какого-то обвала по ВНУТРЕННИМ причинам и сохранятся как минимум текущие поставки дронов и боеприпасов.
Американцы все эти цифры знают не хуже нас.
Между 20 января и 9 мая – 109 дней...
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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