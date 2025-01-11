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Что остановит Россию и Путина, если не членство Украины в НАТО

Виктор Ягун
11 января 2025, 08:00
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Россия зря надеялась, что приход Трампа что-то изменит в её пользу. Трамп – не король и не может сам изменить политику США, а вот накуролесить может.
В ближайшие четыре года Украина не станет членом НАТО
Трамп не сможет полностью заблокировать вступление Украины в НАТО, РФ напрасно на него надеется / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

На недавней пресс-конференции Трамп сделал немало громких заявлений, в частности, об Украине и её членстве в НАТО. Вообще, я бы не обращал особого внимания на всё, что Трамп наговорил, ведь, пока он не займёт пост президента, 99,9% его заявлений являются политическим пиаром. Он точно так же наговорил бог весть что перед 2016 годом, а потом выяснилось, что политическая система США построена таким образом, что президент не имеет всех рычагов и полномочий, чтобы "махать шашкой". Риторика Трампа изменится после 20 января, то есть после инаугурации, потому что тогда он будет нести ответственность за сказанное, и каждое его заявление будет юридически зафиксировано: он должен будет либо выполнять сказанное, либо просто молчать.

Что касается слов Трампа о членстве Украины в НАТО, то, прежде всего, следует отметить, что он не может, условно говоря, издать указ, что нашу страну он в Альянс не принимает. Он же не является президентом или руководителем НАТО – НАТО является коллективным органом, который принимает коллективные решения.

Это означает одно: США в течение четырёх лет, пока Трамп ими будет руководить, не будут поддерживать вступление Украины в НАТО. А потом Трампа уже не будет уже у власти, также не ясно, что за это время будет с Фицо и Орбаном. Поэтому действительно есть большая вероятность, что Украина не станет членом НАТО в ближайшие четыре года, но она и не требует немедленного вступления.

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Кроме того, среди членов НАТО есть страны, которые точно не будут поддерживать Трампа в его риторике относительно Украины, а потому он не может заблокировать наше вступление в Альянс – он может только отсрочить это на четыре года.

Некоторые справедливо отмечают, что когда-то говорилось, что системы Patriot нигде, кроме стран НАТО, не могут быть, но оказалось, что могут: эти системы есть и на Тайване, и в Австралии, и в Японии, и в Израиле. Именно поэтому Украина не просит, а требует: если вы не хотите нас принимать в Альянс, то дайте нам такие же гарантии безопасности, какие имеют перечисленные страны, и тогда мы, находясь вне блока НАТО, точно будем знать, что в случае опасности за нас кто-то вступится.

Мне трудно сказать, какими могут быть по-настоящему действенные гарантии безопасности, кроме введения войск западных стран и создания их баз на территории Украины – не миротворцев, а именно войск. Только создание военных баз западных стран, например, вдоль линии соприкосновения, может быть гарантией того, что Путин дальше не полезет. Если в Украину введут войска численностью хотя бы до 10 тысяч человек и разместят определённые элементы военной инфраструктуры на нашей территории, например, в Днепре, Полтаве или Николаеве, Россия точно успокоится.

Напоследок отмечу, что Россия не сможет переварить Украину. Она не способна переварить даже ту территорию, которую уже захватила. У России большие проблемы, она сейчас на пределе своих возможностей. В Москве очень надеялись, что с приходом Трампа что-то изменится в их пользу, но зря, ничего не изменится. До РФ никак не дойдёт, что Трамп – не король и не герцог, он не способен самостоятельно полностью изменить политику США, а вот накуролесить он может, и это уже заметно.

Виктор Ягун, бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ, специально для Главреда

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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