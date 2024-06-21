Кто будет представлять РФ на мирных переговорах?

Есть два варианта участия недоимперии в следующем Саммите мира.

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Владимир Зеленский и Дмитрий Медведев / Коллаж Главред, фото Офис президента, скриншот

На мирных переговорах Россию будет представлять Дмитрий Медведев?

Довольно сдержанно воспринимаю результаты Швейцарского саммита мира и считаю его ограниченно успешным. Хотя и признаю, что в сложившихся условиях достичь большего было крайне сложно.

Из позитива - это то, что Саммит таки состоялся, хотя Россия и Китай приложили немало усилий для его срыва. В совместном коммюнике в очередной раз было подчеркнуто, что мир в Украине должен базироваться на признании нашего суверенитета и территориальной целостности, а также других принципах ООН. Там есть даже завуалированное упоминание о "мирном плане Зеленского" в виде ссылки на резолюцию ООН, которая на этом плане и базируется.

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Из негатива - то, что мы теряем мировую поддержку, в первую очередь, со стороны Глобального Юга. Потому что упомянутую резолюцию ООН поддержало 140 стран, а более мягкое коммюнике Саммита - только 80, да еще и два участника впоследствии отозвали подписи.

Недоимперия постоянно поет странам Африки и Латинской Америки о борьбе с колониализмом, выставляя Европу и США в виде захватчиков. И эта риторика неплохо ложится на коллективное сознание бывших колоний, у которых полно застарелых претензий к развитым странам.

Но почему Украина практически молчит о том, что мы ведем освободительную войну против того, чтобы нас снова силой не сделали российской колонией?! Украина, а никакая не россия на самом деле возглавляет антиколониальную борьбу в мире! И мы не хотим быть колонией ни Штатов, ни Европы, и поэтому заключаем конкретные соглашения по безопасности с разными странами.

Сколько представителей Глобального Юга должным образом проинформированы об этой позиции Украины? В значительном количестве из них вообще убеждены, что это Украина по приказу США напала на Россию, и та сейчас отчаянно защищает собственные территории...

И есть еще один значительный результат Саммита, который пока нельзя однозначно определить как положительный или отрицательный. Это то, что в совместном коммюнике фактически анонсированы будущие переговоры с участием агрессора, иначе мирный процесс не будет успешным.

Президент Зеленский считает, что как только рф начнет придерживаться принципов ООН, то с ней можно будет договариваться о мире. Но с какой стати у Кремля возникнет такое прозрение и раскаяние - неизвестно.

Есть два варианта участия недоимперии в следующем Саммите мира. Либо ее будет представлять кто-то относительно чистый вроде Кириенко, получивший указание быть адекватным. Или это будет условный Алкодмитрий, который начнет рассказывать, что Украины не существует и не существовало, Европа давно замерзла без российского газа, а Штаты потерпели геополитическое поражение, поэтому в дополнение к пяти украинским областям надо отдать России еще и Аляску...

Адекватность агрессора на переговорах, которые уж точно будут, определит фронт. А в этом смысле все крайне сложно, хотя есть и обнадеживающие признаки.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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