УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Кто будет представлять РФ на мирных переговорах?

Александр Кочетков
21 июня 2024, 08:10
341
Есть два варианта участия недоимперии в следующем Саммите мира.
Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
Владимир Зеленский и Дмитрий Медведев / Коллаж Главред, фото Офис президента, скриншот

На мирных переговорах Россию будет представлять Дмитрий Медведев?

Довольно сдержанно воспринимаю результаты Швейцарского саммита мира и считаю его ограниченно успешным. Хотя и признаю, что в сложившихся условиях достичь большего было крайне сложно.

Из позитива - это то, что Саммит таки состоялся, хотя Россия и Китай приложили немало усилий для его срыва. В совместном коммюнике в очередной раз было подчеркнуто, что мир в Украине должен базироваться на признании нашего суверенитета и территориальной целостности, а также других принципах ООН. Там есть даже завуалированное упоминание о "мирном плане Зеленского" в виде ссылки на резолюцию ООН, которая на этом плане и базируется.

видео дня

Из негатива - то, что мы теряем мировую поддержку, в первую очередь, со стороны Глобального Юга. Потому что упомянутую резолюцию ООН поддержало 140 стран, а более мягкое коммюнике Саммита - только 80, да еще и два участника впоследствии отозвали подписи.

Недоимперия постоянно поет странам Африки и Латинской Америки о борьбе с колониализмом, выставляя Европу и США в виде захватчиков. И эта риторика неплохо ложится на коллективное сознание бывших колоний, у которых полно застарелых претензий к развитым странам.

Но почему Украина практически молчит о том, что мы ведем освободительную войну против того, чтобы нас снова силой не сделали российской колонией?! Украина, а никакая не россия на самом деле возглавляет антиколониальную борьбу в мире! И мы не хотим быть колонией ни Штатов, ни Европы, и поэтому заключаем конкретные соглашения по безопасности с разными странами.

Сколько представителей Глобального Юга должным образом проинформированы об этой позиции Украины? В значительном количестве из них вообще убеждены, что это Украина по приказу США напала на Россию, и та сейчас отчаянно защищает собственные территории...

И есть еще один значительный результат Саммита, который пока нельзя однозначно определить как положительный или отрицательный. Это то, что в совместном коммюнике фактически анонсированы будущие переговоры с участием агрессора, иначе мирный процесс не будет успешным.

Президент Зеленский считает, что как только рф начнет придерживаться принципов ООН, то с ней можно будет договариваться о мире. Но с какой стати у Кремля возникнет такое прозрение и раскаяние - неизвестно.

Есть два варианта участия недоимперии в следующем Саммите мира. Либо ее будет представлять кто-то относительно чистый вроде Кириенко, получивший указание быть адекватным. Или это будет условный Алкодмитрий, который начнет рассказывать, что Украины не существует и не существовало, Европа давно замерзла без российского газа, а Штаты потерпели геополитическое поражение, поэтому в дополнение к пяти украинским областям надо отдать России еще и Аляску...

Адекватность агрессора на переговорах, которые уж точно будут, определит фронт. А в этом смысле все крайне сложно, хотя есть и обнадеживающие признаки.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Кочетков Саммит мира
Реклама

Главное за день

Угроза "обвала фронта": в МВД резко высказались насчет демобилизации

Угроза "обвала фронта": в МВД резко высказались насчет демобилизации

09:15 Украина
Распад России неизбежен, она выходит на финишную прямую – Огрызко

Распад России неизбежен, она выходит на финишную прямую – Огрызко

09:00 Интервью
ВСУ отбили позиции в Волчанске и продвинулись вперед: в ISW узнали детали

ВСУ отбили позиции в Волчанске и продвинулись вперед: в ISW узнали детали

08:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз 26550

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФ 4845

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФ

Погром могил «Да Винчи», Петриченко и «Джуса»: задержана женщина, кто она 2766

Погром могил "Да Винчи", Петриченко и "Джуса": задержана женщина, кто она

Осудивший нападение России Отар Кушанашвили оказался в реанимации 2052

Осудивший нападение России Отар Кушанашвили оказался в реанимации

Последние новости

09:51

Оккупанты атаковали позиции ВСУ новой бомбой: какая опасность для Украины - ISW

09:35

Молчунья Анастасия Стоцкая впервые загоровила о своей тайной свадьбе

09:35

Зачем нужна ямка над губой: секрет тела, который вас удивит

09:31

Что делать, если в гардеробе завелась моль: гуру уборки раскрыла секрет борьбы с насекомымиВидео

09:15

Угроза "обвала фронта": в МВД резко высказались насчет демобилизации

Распад России неизбежен, она выходит на финишную прямую – ОгрызкоРаспад России неизбежен, она выходит на финишную прямую – Огрызко
08:55

"Это было не так": Позитив рассказал, когда начался его новый роман

08:48

Что можно провозить в Польшу автобусом из Украины: правила 2024 года

08:30

Гороскоп на завтра 22 июня: Ракам - райский период, Тельцам - большая зависть

08:12

ВСУ отбили позиции в Волчанске и продвинулись вперед: в ISW узнали детали

Реклама
08:10

Кто будет представлять РФ на мирных переговорах?мнение

08:06

РФ проиграет войну: в ISW назвал важное условие

07:24

Дроны атаковали Краснодарский край РФ: на аэродроме в Ейске - мощный пожарВидео

06:10

Что там с выборами в США: какие дебаты и кто выиграетмнение

05:55

"Отрезать голову и принести": появился перехват зверского приказа российского командираВидео

05:30

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 8 секунд найти морскую звезду

05:00

Солидарен с украинцами: Максим Галкин удивил поступком

04:35

Вкусно и просто: рецепт кабачковой намазки с сыром - родные будут просить ещеВидео

04:02

Вспышка инфекционных болезней: в Минздраве бьют тревогу из-за отключения света

03:33

Почему коты делают смешные гримасы: ответ вас удивит

03:05

Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружиеВидео

Реклама
02:40

Что значит "давати горобцям дулі": правильное значение знают не всеВидео

01:30

Неожиданный ответ знают лишь единицы: почему намерзает задняя стенка холодильникаВидео

00:33

"Из пасти капает кровь украинцев": Повалий разнесли за оды террористической РФ

20 июня, четверг
23:48

"Легла" вся платежная система: украинские хакеры остановили работу всех банков РФ

23:35

Politico: США расширили для ВСУ зону ударов американским оружием по России

23:34

Путин поощряет Кима к войнеВидеоблоги

23:34

В США начали изготавливать мегамощные бомбы: достанут даже глубокие бункеры

23:05

У Кушанашвили обнаружили смертельную болезнь

22:55

"Охранники Тищенко" избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцемВидео

22:51

Зачем Путин снова "форсит" переговоры: диктатор обеспокоен тремя вещамиВидео

22:50

Евро 2024 дайджест день 4-5: немецкий каток и рубилово хорватов с албанцами

22:11

Из России в Польшу залетел воздушный шар: военные рассказали об угрозах

21:53

"Скоро будет уже шестеро": Тимур Мирошниченко объявил о пополнении в семье

21:41

Давление на меня связано с расследованием дел по игорному бизнесу - замгенпрокурора Вербицкий

21:32

Солнечные батареи станут обязательными: Зеленский провел важное заседание Ставки

21:29

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методыВидео

20:42

Путин снова раскудахтался: нес чепуху про переговоры, Харьков и Южную КореюВидео

20:39

Умер легендарный актер и звезда "Голодных игр"

20:24

Большинство людей даже не догадываются: какая самая маленькая кость у человека

19:32

Белый дом будет отдавать Украине все новые Patriot вместе с ракетами - заявление

Реклама
19:30

Адская жара идет в Украину, но не во все области: где ждать дожди

19:25

Тимочко рассказал, откуда Путин никогда не перебросит солдат в Украину

19:19

Командующий ВВС Нидерландов заинтриговал новостью по F-16 в Украине

19:10

Ограничения будут более серьезными: графики отключения света 21 июня

19:10

Вояж Путина в КНДР: что из этого выйдетмнение

18:54

Для чего сыпать соду в стиральную машинку: домохозяйка удивила лайфхаком

18:42

Куда пойдут деньги из новых тарифов на свет: чиновники пояснили, не будет ли еще повышения

18:33

РФ вышла на пик производства ракет: в ГУР ошеломили подробностями

18:26

Могут использовать аэродромы Беларуси: откуда оккупанты готовят атаки Украины

17:59

Армия РФ сунет на 5 направлениях возле Часового Яра: в ВСУ рассказали об авианалетах

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять