Хромое обоснование войны в Украине, или Почему российская пропаганда рассчитана не дебилов

Пропаганда в России рассчитана на дебилов, чтобы "украинских коронавирусов" они боялись сильнее, чем пустых магазинов и банкоматов / LiveInternet

Российская пропаганда рассчитана на дебилов. Взгляните на тезисы, которые она озвучивает.

Тезис 1. Они вторгаются к нам, потому что мы "адіннарот", и нас надо спасать от нацистов".

Тезис 2. Они вторгаются к нам, потому что у нас здесь биолаборатории, где разрабатываются "этнически-направленные" вирусы. То есть вирусы, которые поражают лишь какие-то этнические группы.

Режим логики.

Но если у нас разрабатывают вирусы, способные поражать определенные этнические группы, и от этого должна страдать московщина, которая так испугалась, что аж пошла на нас войной, то, значит, объектом этих вирусов должны быть московиты.

При этом сами московиты говорят, что мы с ними "адиннарот". Следовательно, вирус должен поражать и нас.

Конечно, объект московитской пропаганды не должен видеть здесь никаких проблем.

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Вывод один: этот объект – дебил, который:

ничего в принципе не запоминает;

не может сопоставить два элементарных факта;

не может вообще выстраивать какие-то логические конструкции.

Хотя на самом деле то, что российская пропаганда последние дни начала генерировать кучу разнообразных тезисов, которые выглядят плодом воображения наркомана, является просто признаком того, что пропаганда работает плохо. Первоначальные тезисы – не работают, поэтому всю пропагандистскую машину надо чинить "на ходу".

Осуществив вторжение в Украину, они так и не побеспокоились, чтобы хоть как-то объяснить, зачем это было нужно.

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Тезис о "защите украинцев от нацистов" работал бы, если бы это действительно было "освобождение", а не жесткая позиционная война на уничтожение.

Поэтому сразу пошли в ход тезисы о ядерном оружии. Ну а теперь уже и до вирусов дело дошло – так сильно надо запугать россиян, чтобы они "украинских коронавирусов" боялись сильнее, чем пустых магазинов и банкоматов.

Но подобный испуг проходит быстро. И что дальше?

Легко верить в пропаганду, когда ты под пивко слушаешь новости. Труднее – когда, опираясь на эту пропаганду, тебе дают автомат и говорят переть завоевывать чужую страну.

Петр Олещук, политолог , преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко