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Хорошо, что я не купил Теслу

Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, блогер

4 октября 2022, 06:54

Не останавливайся, Илон. Стоит также провести референдум в Мексике, и вернуть ей Техас.

Илон Маск
Илон Маск напоролся на критику из-за своего "мирного плана" / twitter.com/jairbolsonaro

Хорошо, что я не купил Теслу. Вот вам "мирный план" от нашего любимого Илона Маска:

- повторить "референдумы" на оккупированных территориях под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа;

- Крым вернуть в состав России, как это было с 1783 года (до "ошибки" Хрущева);

- обеспечить водоснабжением Крыма;

- Украина обязана быть нейтральной.

Не останавливайся, Илон. Стоит также провести референдум в Мексике, и вернуть ей Техас. Вернуть Аляску России, исправив "ошибку" Александра II. Вернуть Кёнигсберг Германии, предварительно возвратив туда выселенных немцев, и вышвырнув вон понаехавших русских. Вернуть Курилы Японии - по результатам референдума, конечно, мало кто будет против из местных. Вернуть Таганрог и Кубань Украине - обязательно. А Крым - туркам или грекам, или кому там ещё, если копнуть вглубь веков... Заодно следует объявить нейтральной Европу, распустить НАТО, денацифицировать Израиль, и демилитаризировать США.

Всё это ерунда - лишь бы не было войны. Можно растоптать международное право, межгосударственные договора, отказаться от суверенитета и независимости, позволить оккупантам насиловать наших жён, дочерей и матерей, разрешить грабить мирное население и глумиться над пленными...

Лишь бы не было войны, Илон. Лишь бы не было войны...

PS Спасибо, конечно, за Старлинк. Удобная и полезная штука. Но и без него мы воевали неплохо. И будем, если надо, воевать без него впредь. И без Теслы обойдёмся.

Источник

Илон Маск
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