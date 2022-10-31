Хорошие русские Россию не спасут: только большая кровь

Конгресс "хороших русских" в Литве / dw.com

Про "хороших русских" на русском

Немного зае…утомил дискурс про "хороших" русских, и в ироничном, и в серьезном ключе.

Есть ли среди жителей России и уехавших оттуда нормальные люди? Да, есть.

Они не хорошие и не плохие. Они нормальные. Кто-то помогает украденным украинцев сбежать из России в Европу. Кто-то донатит на ЗСУ. У меня таких личных знакомых трое. Не по 2 доллара донатят. Кто-то помогает нашим пленным и ищет пропавших там людей. С риском для себя. Это - нормальные люди. Что этих людей объединяет? Чувство стыда. За себя, за страну, за сограждан. Чувство стыда это базовая составляющая понимания своей ответственности. Не вины, не все они виноваты, но ответсвенности. Если стыда нет - перед вами гнида. Кстати, поэтому Майкл Наки - нормальный. А Максим Кац - нет. Кац ещё и рассказывает, что виноват только Путин и его банда. Чем усиливает инфантилизм даже несогласных россиян. Да, не все несогласные россияне - нормальные.

Нормальные есть. Но что это меняет глобально?

Ничего.

1. Наличие этих людей не изменит того, что подавляющее большинство россиян - скоты или настолько дегроидные долбо*бы, что они до сих пор не осознают не только своей ответственности. Про осознание вины я молчу. Они не понимают, что весь путь их страны это путь от преступления к преступлению. Даже если и были в истории России светлые моменты - они были почти всегда оппозиционны дискурсу.

2. Россия совершенно точно неизлечимо больна. Ее сохранение в нынешнем виде (идейно как империи, территориально, милитарно) - это сохранение для мира угрозы, что эти долбоебы только из-за собственной бесконечной тупости могут устроить большие проблемы.

3. Раньше я думал, что Россию можно "денацифицировать" по сценарию Германии в ее текущих или примерно текущих границах. Нет, это невозможно. Денацифицировать можно национальное государство. Империю денацифицировать нельзя. Империю нельзя демилитаризировать. Империю нельзя отказаться от мышления "центр - провинция" и "метрополия - колония". Денацифицировать можно Российскую Республику в границах Московского княжества. Денацифицировать можно Сибирь или Урал. Народы России можно освободить, пробудив них чувство национального самосознания. Но вылечить этого монстра Франкенштейна - невозможно. Он существует только в парадигме имперского милитаризма и идеи Великой России.

4. Никакие нормальные русские никогда не смогут сделать Россию в ее нынешнем виде нормальной. Их тупо недостаточно. России придётся умыться кровью гражданских конфликтов и войны. Развалиться на части. Ее осколкам затем - пройти принудительную демилитаризацию и денацификацию, а национальным территориям - осознать себя. И тогда, может быть, эти осколки станут нормальными национальными государствами.

Но нет. Никакой "нормальной" или тем более "прекрасной" России никогда не будет.

Сгорит к чертям то, что сейчас называется РФ.

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